Comment Norwich de Wagner a pris le contrôle après la première mi-temps de “Wild West” à Coventry

Gagner la seconde mi-temps n’est généralement positif que lorsque vous avez été battu en première.

Pour les deux matchs de championnat de Norwich City sous David Wagner – et plus précisément à Coventry ce week-end – c’était aussi agréable que n’importe quelle partie de leur victoire 4-2.

Norwich menait trois après 28 minutes à Preston et malgré le terrain concédé pour le reste de la première mi-temps, Norwich a gagné 4-0 après avoir marqué le seul but de la seconde. Samedi à Coventry, il a fallu 18 minutes à Norwich pour atteindre son avance de trois buts. Mais cette fois, ils ont ensuite encaissé deux buts avant la pause.

Les réparations de Wagner à la mi-temps ont de nouveau fonctionné, alors que l’excellent but de Kieran Dowell a complété une autre victoire 1-0 en seconde période et un score final de 4-2.

Dans les deux matchs, Wagner a montré son mécontentement à l’intervalle, mais le plus important était de faire comprendre ce qui devait changer. Contre Coventry, il a parcouru une série de clips pour aider à faire valoir ses points et a montré des moments de première mi-temps où son équipe aurait dû faire mieux. Cela signifiait être plus calme en possession et faire plus attention aux passes.

Il comprenait également un remplacement, l’ancien joueur de Coventry Sam McCallum remplaçant l’international grec Dimitris Giannoulis à l’arrière gauche – une bataille de position pour le temps de jeu qui a existé toute la saison.

Beaucoup de joueurs ont montré leurs propres frustrations pendant l’intervalle. Wagner a aimé la réaction qui a suivi.

Alors, quels étaient les problèmes en première mi-temps?

Wagner l’a comparé au “football du Far West” ou à la boxe sans utiliser les poings pour la défense ; coups de poing lancés des deux côtés et atterrissant à plusieurs reprises sur les visages.

Bien qu’il visait un départ rapide et ait gagné son avance de 3-0 avec des attaques incisives, Wagner était mécontent du manque de contrôle de son équipe. Il a ressenti de la nervosité ainsi que des problèmes tactiques.

Quelques secondes seulement après le début du match, l’arrière central Andrew Omobamidele avait vu sa mise à pied rebondir hors du jeu plutôt que sur l’arrière droit Max Aarons.

C’était le premier exemple de Norwich perdant le ballon trop tôt dans une séquence de possession potentielle.

Encore une fois dans les deux premières minutes, Kenny McLean a pris l’option de transporter à l’intérieur de sa propre surface de réparation plutôt que de trouver Gabriel Sara avec une passe qui aurait pu éliminer Norwich de la presse de Coventry.

McLean a ensuite été victime d’une faute, ce qui a soulagé la pression mais pas les problèmes de sang-froid et de choix de la bonne passe.

Quand Norwich a bien fait les choses, Coventry n’a pas pu le gérer. Leur deuxième but en 10 minutes était un somptueux exemple de football combiné les faisant passer d’une signature à l’autre avec un effet dévastateur.

Mais les problèmes de Wagner ont continué à réapparaître. À deux reprises, ils sont tombés sur des passes mal placées du gardien de but potentiellement aveuglé par le soleil Tim Krul. Ci-dessous, sa première passe à McLean a été découpée par Gustavo Hamer et était un exemple de Norwich compliquant les choses.

La deuxième fois est venue d’une presse de Coventry qui a attrapé Omobamidele sans aucun angle de passage clair à choisir; coéquipiers dans la mauvaise position ou ne demandant pas le ballon.

Quelques secondes plus tard, c’est la qualité d’exécution de la passe de Krul qui offrait à Kasey Palmer le ballon et l’opportunité de tirer au but.

De tels moments restaient dans la minorité d’une ouverture généralement excellente de 18 minutes, mais ils avaient montré à Coventry quelques fissures qu’ils pouvaient exploiter. Ils ont dûment répondu avec leur premier but, qui est venu 118 secondes après le troisième de Norwich.

La saisie ci-dessous date en fait de quelques secondes avant le premier but de Coventry et la première fois qu’ils ont obtenu un véritable espace sur un flanc. Giannoulis s’est avancé mais a perdu le ballon, Hernandez se faisant aspirer vers l’homme en possession plutôt que de suivre la course de Brooke Norton-Cuffy.

Maintenant sous pression, la structure de Norwich a craqué – comme le moment ci-dessous où après avoir récupéré le ballon en couple, le film de Hernandez a raté Giannoulis et a libéré Fankaty Dabo.

Puis, avant la fin de la mi-temps, les deux Giannoulis…

… et McLean céderait la possession dans des circonstances dangereuses.

Ces problèmes ont causé des problèmes défensifs à Norwich et ont déplu à Wagner à la mi-temps. Il n’y a eu aucune critique sur l’attitude ou le rythme de travail de ses joueurs. Au contraire, il y avait trop d’énergie; peut-être une surexcitation causée par une suite bruyante de 2 600 personnes.

Après la pause, Wagner était heureux de voir comment son équipe exécutait ses instructions et s’améliorait visiblement. Norwich a offert la possession à Coventry 21 fois en première mi-temps et seulement quatre fois en seconde, tandis que leur précision de passe est passée de 80% en première mi-temps à 89% en seconde.

“Vous devez utiliser votre cerveau”, a déclaré Wagner à propos de la performance améliorée de Norwich, où un certain calme supplémentaire les a aidés à gérer le jeu dans un confort relatif en deuxième période.

Tout cela a laissé Wagner réaliser les lacunes de la première mi-temps, tout en restant positif, Norwich a remporté deux matchs à l’extérieur, marqué huit buts et créé une étincelle qui pourrait encore s’avérer cruciale en mai.

“Les joueurs sont tellement ouverts d’esprit”, a déclaré Wagner. « Ils posent les bonnes questions. Ils aiment creuser dans l’idée. C’est vraiment top.”

Son prédécesseur, Dean Smith, a souvent déclaré qu’il voulait que ses joueurs résolvent leurs propres problèmes tactiques sur le terrain et que son rôle était de leur permettre de le faire. À son tour, Wagner estime que la capacité particulière de son équipe à suivre des instructions est une « grande force ».

“Après la mi-temps, ils ont joué exactement comme nous le voulions”, a déclaré Wagner. L’athlétisme. « Ensuite, sur le terrain, ils sentent que cela a du sens. Nous avions beaucoup plus de contrôle, nous nous créions encore des occasions et nous étions solides défensivement.

« J’ai des joueurs intelligents mais c’est quand même mon boulot. La performance en première mi-temps n’était pas au niveau que j’attendais d’eux et je sais pourquoi. Alors je leur donne l’information. De toute évidence, s’ils sont intelligents – et aussi si mes informations sont exactes – et qu’ils ont la volonté de s’adapter et de s’améliorer, ils peuvent être plus performants en seconde période. Et c’est ce qui s’est passé.

(Photo du haut : Nigel French/PA Images via Getty Images)