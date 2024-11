Comment Norris a appelé à un échange de position avec Piastri pour remporter la course de sprint · RaceFans

Lando Norris a remporté la course de sprint d’Interlagos grâce à son équipe qui lui a cédé la place à deux tours de l’arrivée.

Oscar Piastri a mené depuis la pole position jusqu’au 22e tour, lorsque McLaren a demandé aux deux hommes d’échanger leurs places.

L’échange de positions était largement attendu car Norris est la menace la plus proche du leader du championnat Max Verstappen. Mais avec Charles Leclerc et Verstappen traquant leurs voitures en début de course, McLaren a maintenu ses pilotes en tête du peloton jusqu’à ce qu’ils jugent que le moment était venu d’échanger leurs voitures.

Finalement, Verstappen a dépassé Leclerc et s’est rapproché de Norris. Lorsque Nico Hulkenberg s’est arrêté en piste avec un problème technique, McLaren a répondu en échangeant ses pilotes, à la demande de Norris.

« Idéalement, vous le feriez plus tôt », a admis le directeur de l’équipe Andrea Stella après la course, « mais la situation ne s’est jamais concrétisée pour que cela se fasse dans une situation sûre, car dès que vous échangez, vous auriez le gars en troisième position qui a un possibilité de dépasser McLaren, et cela ne correspondrait pas à notre principe selon lequel le résultat de l’équipe passe en premier.

À un moment donné, Norris s’est dit préoccupé par le fait que l’équipe n’avait pas échangé sa position plus tôt. Mais Stella a déclaré qu’ils faisaient attention à ne pas compromettre le score maximum de l’équipe.

« Avant, nous surveillions les écarts avec Leclerc, et [then] Verstappen pour voir si nous aurions pu exécuter un dépassement facile entre Lando et un Oscar avant la fin », a déclaré Stella à Sky. « Mais en réalité, cet écart ne s’est jamais matérialisé.

« Nous devions donc surveiller le cas d’une voiture de sécurité ou d’une voiture de sécurité virtuelle. En fait, cela est dû à l’incident de l’arrêt de la voiture sur la piste. Nous avons donc immédiatement exécuté.

Il a félicité les pilotes et leurs ingénieurs de course pour leur communication. « L’équipe a bien fait, mais cela ne serait pas possible sans la cohésion des deux pilotes.

« Nous sommes vraiment très heureux des conversations qui ont lieu en ce moment et du soutien qu’Oscar a apporté à Lando. »

Messages radio de McLaren lors de la course de sprint d’Interlagos

Oscar Piastri et Tom Stallard

Étalard Bonnes choses. La gestion des pneus semble déjà bonne. Les voitures sont parties dans l’ordre. Étalard Il compte 1,7 seconde d’écart sur Leclerc. Étalard Mise à jour des pneus, s’il vous plaît. Piastri Ça va. Il sort probablement un peu en difficulté. Étalard À Mergulho

Donnez Lando DRS. Étalard Écart avec Lando 1.1. Nous voulons le faire entrer en DRS jusqu’au tour de gestion 11. Étalard Lando 0.9. Étalard Lando à Leclerc est de 1,2. Si nous le pouvons, comblons cet écart, Oscar. Piastri Leclerc de retour dans le DRS de Lando maintenant. Étalard Dix tours, dont celui-ci. Dix tours, dont celui-ci. Étalard Bon, donc l’écart avec Leclerc est de 1,3. Évidemment, si les attaques de Lando ne rendent pas les choses trop difficiles pour le moment, nous sommes heureux. Nous voulons essayer de réduire l’écart avec Leclerc. Étalard Verstappen a dépassé Leclerc. Verstappen a dépassé Leclerc. Six tours à faire. Nous pensons que Verstappen est plus rapide que Leclerc. Étalard Oscar, Hulkenberg s’est arrêté au tour 10. Double jaune, double jaune. Étalard Oscar, si possible, échangez votre position avec Lando. Non, Hülkenberg y va ! N’échangez pas de position. N’échangez pas de position. Étalard Oscar échange sa position au quatrième tour. Verstappen est à 1,2 derrière Lando. Il pourrait y avoir une voiture de sécurité. Changez de position au quatrième tour. Étalard Piastri laisse passer Norris

Merci, mon pote. Verstappen 1.2. Air sale, plus de gestion des pneus. Toujours des doubles jaunes. Étalard Utilisez la batterie. Versta… VSC Oscar, VSC ! Delta positif. Et vous pouvez passer à la quatrième étape. Restez dehors. Il reste deux tours à faire. Étalard Pour le redémarrage, suggérez la stratégie neuf. Conduite VSC. Étalard La voiture de Hülkenberg toujours à l’arrêt à l’intérieur, virage 10. Étalard Encore du double jaune ici. La voiture de Hülkenberg toujours à l’arrêt sur le bord de la piste. Étalard Fin du VSC, rechargez, rechargez, vérifiez votre delta. C’est le dernier tour. DRS activé. Étalard À Juncao

Dépasser. Verstappen 0.9. Piastri Bravo à tous. Bonne journée à l’équipe. Un peu de rythme à trouver mais bravo à tous.

Lando Norris et Will Joseph

Joseph 0,6 en avance, 1,3 en retard. Suggère un A6 rouge. Joseph Leclerc avec le DRS. Joseph Leclerc avec le DRS. Joseph D’accord, j’ai compris. Faites juste attention aux boutons-pression à l’arrière droit. Joseph Lando, nous comprenons. Gardez juste un œil sur Leclerc derrière. L’écart est de 1,1, il n’a donc pas de DRS cette fois-ci. Norris Je ne suis pas sûr de ce que je fais ici, mon pote. Je pensais que nous en avions parlé. Joseph Compris. Continuez à faire ce que vous faites. Faites juste très attention à l’arrière droit qui est chaud. Leclerc avec le DRS. Norris Ouais, peu importe. Joseph Leclerc 0.7, Oscar 1.2, heureux de retrouver le DRS. Joseph Avec l’écart sur Leclerc pour le moment, nous sommes heureux si nous le pouvons de conserver ces positions jusqu’au dernier tour. Joseph Je suggère le A4 rouge, le A4 rouge. Norris Ouais mais je vais dépasser. Joseph Donc Lando, Oscar gère un peu l’écart pour nous aider à conserver le DRS. Mais si vous essayez de dépasser, cela ne rendra pas la tâche difficile. Écart avec Leclerc 1.3. De notre côté, nous en sommes satisfaits. Joseph La voiture derrière est désormais Verstappen, 1.7. Joseph Six tours à faire Verstappen 1.4. Et Lando a reculé en freinant au premier virage, le vent arrière y augmentant. Joseph Lando Hulkenberg s’est arrêté au virage 10. Joseph Double jaune. Norris Ouais, maintenant, maintenant. Joseph J’essaye, mon pote, j’essaye. Joseph Verstappen 1.2. Joseph D’accord, cela se produira au quatrième tour. Verstappen 1.2 derrière vous. Soyez juste prudent au cas où il y aurait un VSC ou une voiture de sécurité. Joseph Piastri laisse passer Norris

Et assurez-vous de continuer à donner Oscar DRS. Encore du double jaune ici. Oscar 0.9. Bonnington VSC, VSC. Joseph Voiture de sécurité virtuelle déployée. Voiture de sécurité virtuelle déployée. Joseph Il reste maintenant deux tours à faire. Nous suggérons la stratégie neuf en arrière-plan. Joseph Lando, à la fin du VSC, n’oubliez pas la voiture derrière vous, vous devez l’aider autant que possible. Hülkenberg toujours à l’arrêt au virage 10. Toujours double jaune dans cette zone. Joseph C’est le dernier tour maintenant. Joseph Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Et bon sillage pour Oscar, il est au point six. DRS activé. Joseph Oscar 1.0, Verstappen 1.7.

N.-B.. N’inclut pas les messages de routage et les modifications de paramètres

