Comment Noah Baumbach a fait de “White Noise” un film catastrophe pour notre moment

Pour entendre plus d’histoires audio de publications comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android.

Le cinéaste Noah Baumbach a commencé à traverser la saison des récompenses d’Hollywood fin 2019 en tandem avec sa partenaire, Greta Gerwig. Le 10e long métrage de Baumbach, “Marriage Story”, et le deuxième de Gerwig, une adaptation de “Little Women”, rayonnaient tous deux d’acclamations, et le couple a passé les mois de décembre, janvier et février à assister à événement après événement. Partout où ils allaient, ils se serraient la main, se serraient dans leurs bras et se serraient l’un contre l’autre pour des photos de groupe. Ils se penchaient, plus près du visage des gens, pour mieux entendre dans les pièces bruyantes. Ils inspiraient, expiraient. Ils ont dîné à l’intérieur. En cours de route, ils ont été informés que les sorties en salles chinoises de leurs films étaient repoussées, puis carrément annulées.

Après les Oscars – où «Marriage Story» et «Little Women» ont été nominés six fois chacun – l’actrice Laura Dern, une amie proche de Baumbach et Gerwig, qui est apparue dans les deux films et a remporté un Oscar pour Baumbach’s, voulait qu’ils se joignent à elle en vacances à Santa Barbara, en Californie, pour décompresser. Baumbach, qui par nature semble assez compressé, voulait juste rentrer chez lui à New York et s’asseoir pour regarder des films. Mais Gerwig l’a persuadé d’y aller. Un matin, Dern a trouvé Baumbach assis au bord de la piscine avec le New York Times ouvert sur son téléphone et une copie de “White Noise” de Don DeLillo sur ses genoux. Baumbach n’avait pas lu le livre depuis son adolescence, peu de temps après sa sortie en 1985, mais l’avait repris, sur un coup de tête, quelques semaines plus tôt. Il avait emporté le roman avec lui alors qu’il volait d’un endroit à l’autre. “Je m’en souviens si précisément”, a déclaré Dern. Baumbach a commencé à lui décrire l’intrigue du livre, “et puis il m’a lu à haute voix cet article sur Covid, et il a dit : ‘Nous sommes sur le point de nous enfermer. C’est vraiment en train de se produire.

“White Noise” est raconté par Jack Gladney, le chef du département des études hitlériennes dans un petit collège du Midwest et l’initiateur des études hitlériennes en tant que discipline académique. (“Vous avez établi une chose merveilleuse ici avec Hitler”, lui dit un collègue admiratif.) Jack vit avec sa quatrième épouse, Babette, qui enseigne la posture aux personnes âgées dans une église locale et lit des tabloïds de style National Enquirer aux aveugles, et quatre enfants issus de ses six précédents mariages collectifs avec Babette. Leur ménage est frénétique, cérébral et tendre. Babette fait de l’exercice et cuisine des légumes surgelés. Les enfants se déplacent dans les pièces dans un tourbillon de bavardages rapides, corrigeant incorrectement les faits les uns des autres, tandis que la télévision, toujours allumée et semblable à Internet, murmure des noms de marque, des rumeurs et des dernières nouvelles sous leurs conversations : « Un groupe de réflexion californien dit que le la prochaine guerre mondiale pourrait se dérouler à cause du sel.

La vie est déconcertante mais bonne – assez bonne pour que Jack et Babette ne veuillent pas qu’elle se termine. Ils ont tous les deux peur de mourir, chacun tourmenté en privé par la même connaissance de la mortalité que tout le monde semble supprimer sans effort. Ils veulent aussi le supprimer. « Profitons de ces jours sans but tant que nous le pouvons, me suis-je dit, craignant une sorte d’accélération habile », dit Jack, au début du livre. Mais ensuite, l’absurdité pince-sans-rire du roman de DeLillo se transforme en danger mortel : un train déraille et déverse un nuage de produits chimiques toxiques à l’extérieur de la ville, ce que les autorités qualifient d'”événement toxique aéroporté”. Les Gladney doivent évacuer – frénétiquement, malheureusement – et Jack et Babette sont encore plus déséquilibrés. La catastrophe a rapproché la mort, l’a rendue plus forte, l’a rendue réelle.