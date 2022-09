Comment Nike peut-il concevoir des kits remarquables pour l’Angleterre mais pas pour les États-Unis ?

L’Angleterre a annoncé et dévoilé ses nouveaux kits pour la prochaine Coupe du monde.

Les maillots domicile se composent d’une base blanche avec un détail bleu dégradé sur les épaules. Un logo déformé des Trois Lions et des lignes représentant des marques de griffes sont mélangés à la couleur sur l’épaule. Un short bleu et des chaussettes blanches complètent le look du kit domicile.

Alors que les maillots domicile tombent un peu à plat, les kits extérieurs sont très propres. Dans une ode à leurs kits extérieurs du début des années 1990, l’Angleterre a opté pour un look tout rouge. Le maillot et le short unis rouge vif font ressortir ces kits. Un col bleu avec des détails Thee Lions était également un bon choix.

Maillots de la Coupe du monde d’Angleterre inspirés du début des années 90

Nike s’est apparemment inspiré du look audacieux du fait que l’équipe nationale d’Angleterre présente un groupe de jeunes joueurs passionnants. Les couleurs vives et les nuances particulières de bleu et de rouge donnent aux Trois Lions une ambiance plus jeune que ces dernières années.

L’Angleterre dévoile ses tenues pour la Coupe du monde

Les allusions aux années 90 sont évidemment très à la mode en ce moment également. Bien que les inspirations pour les deux kits aient été tirées de plusieurs looks anglais précédents, il semble que ces maillots particuliers soient les plus influencés par les kits Euro 1992. Malgré le fait que le maillot domicile ne contienne pas de col. Les Three Lions espèrent que leurs efforts en Coupe du monde se dérouleront mieux que leur performance en 92 euros. L’Angleterre a terminé en bas de son groupe cette année-là.

Les nouveaux maillots de la Coupe du monde de Nike n’ont pas vraiment été accueillis à bras ouverts. Le milieu de terrain de l’USMNT Yunus Musah a récemment fait des remarques intéressantes concernant les nouveaux kits américains. “Les kits sont … ouais”, a déclaré Musah de manière amusante. “Ce sont les kits qu’ils ont fabriqués, tu sais?”

Nike, cependant, n’est pas préoccupé par le contrecoup. Le directeur principal de l’appel au football de la société, Aaron Barnett, a affirmé que les fans finiraient par revenir sur les conceptions. “Les gens détestent toujours les nouveaux maillots au début”, a déclaré Barnett lors d’un événement le mois dernier. “Ensuite, votre équipe remporte son premier match et c’est le meilleur maillot qu’elle ait jamais eu.”

Alors que beaucoup ont a critiqué les conceptions actuelles de Nikeils ont au moins cloué le kit extérieur de l’Angleterre.

