Comment Nike a remporté le marathon culturel

(Nike a brièvement envisagé d’enterrer le swoosh en 1998 après que des informations faisant état de conditions de travail dangereuses dans ses usines de sous-traitance en Asie ainsi que des allégations de travail d’enfants en aient fait une affiche pour l’ignorance des entreprises et aient poussé les militants à étiqueter le signe le « swooshticka ». le tumulte a conduit à une certaine pénitence publique de la part des dirigeants de Nike et à de nouvelles pratiques commerciales, cependant, la marque est finalement restée fidèle à son swoosh.)

C’est pourquoi, alors que Nike a embrassé l’héroïque sous la forme de Michael Jordan, son premier et plus important partenaire, lui donnant le contrôle sur sa propre marque d’une manière qu’aucune star du sport n’avait eu auparavant ; alors qu’ils achetaient des athlètes et des équipes célèbres (plus de 10 000 au dernier décompte) et découpaient leurs spécialités en sports – de la course et du basket-ball au tennis, au football, au hockey sur glace et au skateboard ; et alors qu’ils nommaient les bâtiments de leur campus d’après Serena Williams et LeBron James, ils ont fait autre chose : ils ont courtisé tout un univers de sous-cultures non sportives.

Et les sous-cultures ont créé des sneakerheads. Le swoosh est devenu leur signe pas si secret.

L’OG Sneakerhead

Il est possible que le premier sneakerhead public ait été en fait Mars Blackmon, fan des Knicks aux yeux globuleux, joué par Spike Lee dans Air Jordans et une casquette de vélo de Brooklyn, dans le film de 1986 de M. Lee « She’s Gotta Have It ».

L’obsession du personnage pour ses Airs, qu’il portait au lit, a attiré l’attention des gourous de la publicité de Nike, qui ont demandé à l’indie M. Lee de faire des publicités avec M. Jordan. C’était un couple qui transcendait le sport et le cinéma pour créer un nouveau type de franchise.