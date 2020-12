Nick McGlashan est décédé à l’âge de 33 ans, a confirmé sa famille aujourd’hui.

Il était surtout connu pour avoir joué le rôle de chef de pont dans l’émission à succès Deadliest Catch de Discovery Channel, où il était membre de la distribution depuis 2013.

La cause du décès de Nick n’est pas encore connue et sa dernière publication sur Instagram – un lever de soleil pris depuis la fenêtre d’un avion – a été partagée il y a moins de trois semaines.

«Soyez un lever de soleil dans la vie de quelqu’un aujourd’hui», avait dit Nick à ses partisans.









Les téléspectateurs de Deadliest Catch se souviendront de Nick pour sa présence implacable sur le bateau, mais loin de la caméra, il a lutté contre une dépendance débilitante à la drogue et à l’alcool.

Nick est tombé dans une spirale descendante qui a conduit les producteurs à le suspendre de la 13e série de la série documentaire – ce qui a incité la star de télé-réalité à se mettre en cure de désintoxication.

À son point le plus bas, Nick tirait de la méthamphétamine et de l’héroïne tout en buvant un demi-gallon de vodka chaque jour.

Après avoir fait une overdose à trois reprises, Nick a réussi à devenir sobre en septembre 2016 et a utilisé son expérience pour essayer d’aider les autres à se nettoyer.







(Image: Twitter)









(Image: Twitter)



S’ouvrant sur sa lutte dans un article écrit pour le magazine Chosen, intitulé The Deadliest Disease, Nick a écrit: « Je me suis retiré de ma capacité à vivre. J’étais en guerre avec ma dépendance et c’était gagnant. »

Il a rappelé comment il était arrivé au point que «son esprit, son corps et son esprit étaient si malades» qu’il «accueillait [his] propre mort. «

« Dire que j’étais perdu serait un euphémisme », a-t-il déclaré. «J’étais brisé et sans âme. Je vivais sans aucun espoir de bonheur. Tout ce que je voulais, c’était rester chargé. Chaque morceau de bonheur dépouillé par une maladie puissante, rusée et déroutante.







(Image: Twitter)



La star a déclaré que franchir les portes du centre pour obtenir de l’aide était la « chose la plus effrayante » qu’il ait jamais faite, mais qu’elle lui avait finalement sauvé la vie.

Après être devenu sobre, Nick a poursuivi ses engagements sur Deadliest Catch et a continué à faire des apparitions régulières avec l’équipage jusqu’en 2020.

Le spectacle suit les pêcheurs de crabe dans la mer de Béring pendant les saisons de pêche du crabe royal d’Alaska et du crabe des neiges.









Son titre vient du risque élevé de blessures ou de décès associé à ce métier.

La mort de Nick n’est pas la seule tragédie à affronter la série ces derniers mois.

Le matelot Mahlon Reyes est décédé à l’âge de 38 ans en août des suites d’une crise cardiaque.