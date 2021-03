« C’est comme le cliché que tout le monde a dit, que cela nous a obligés à tous ralentir en famille », a déclaré Vanessa à propos de la pandémie de coronavirus, qui a mis fin à la vie comme tout le monde le savait il y a un an, ce qui signifie que dans leur maison, aucune école les enfants et pas de tournage de films et de télévision pour maman ou d’émissions en direct pour papa.

Elle n’a plus travaillé qu’en juin, lorsque l’industrie a lentement commencé à reculer avec des masques, des tests COVID-19 quotidiens et un autre protocole strict en place – «une bulle de sécurité», a appelé Vanessa – lui permettant de filmer plusieurs épisodes de la sitcom Fox Appelez-moi Kat avec Mayim Bialik, un nouveau pilote, et le thème de Noël Il était une rue principale, les films de vacances sont devenus une autre de ses traditions annuelles ces dernières années.

Mais, a partagé Vanessa, «la dernière performance de mon mari a eu lieu le 29 février 2020 en Floride. [Nick said,] «Cela fait plus d’un an que je n’ai pas vu un public et joué pour des gens», et non pas qu’il avait besoin d’un rappel, mais il a dit: «J’aime vraiment, vraiment, vraiment la musique. Bien que j’aime mes enfants et ma famille, cela n’enlève rien à cela, mais j’aime jouer, les gars me manquent … Je m’ennuie de monter dans un avion et de rester assis là à regarder un film et à être à l’hôtel. Toutes les petites choses. «

Et alors qu’ils sont toujours des parents pratiques pour leurs trois enfants, leurs fils Camden, 8 et Phénix, 4 ans et fille Brooklyn, 6 ans, la quarantaine concerne essentiellement tous les enfants, tout le temps.