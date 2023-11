Comment Nia DaCosta, réalisatrice de « The Marvels », a littéralement gardé des chats

Nia DaCosta est prête à décoller.





Le cinéaste de 34 ans (et nerd autoproclamé) rejoint officiellement l’univers cinématographique Marvel, réalisant l’épopée de super-héros de haut vol. Les merveilles (sortie ce week-end). Le film réunit trois des étoiles les plus brillantes du MCU pour une aventure couleur bonbon à travers les galaxies, remplie de chats extraterrestres et de scènes de combat impeccablement chorégraphiées. En d’autres termes, c’est exactement le genre de saga interstellaire néon que DaCosta rêve de faire depuis qu’elle est enfant en feuilletant les vieilles bandes dessinées de son oncle.





“Le plus grand défi a été de trouver un équilibre entre mon point de vue de réalisatrice et celui de passionnée de bandes dessinées”, a-t-elle déclaré à EW. “Évidemment, il y a des changements entre les bandes dessinées et les films, et parfois je me dis ‘Whoa, whoa, whoa !’ Parfois [Marvel head] Kévin [Feige] serait comme: «Tu es trop nerd.» S’il te plaît, arrête.'”





Nia DaCosta sur le tournage de “Les Merveilles”.

DaCosta est surtout connu pour avoir réalisé le célèbre film indépendant de 2018 Petits bois et le 2021 Bonbon redémarrer, mais elle est depuis longtemps fascinée par les histoires de super-héros. Alors qu’elle n’avait que 30 ans, elle a présenté à Marvel son idée de Capitaine Marvel suite, racontant une aventure ambitieuse qui a uni trois héroïnes différentes à travers le temps et l’espace : Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Mme Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani). Lors de son embauche, elle est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune et première réalisatrice noire à diriger un film MCU.





Alors que le film est sur le point de sortir en salles, DaCosta admet qu’elle est “soulagée” d’être sur la ligne d’arrivée, surtout après que la pandémie a repoussé à plusieurs reprises la date de sortie du film. “Au départ, ça devait sortir il y a un an”, explique-t-elle. “Maintenant qu’il est enfin au monde, c’est vraiment sympa.”





DaCosta parle à EW de ses incursions dans l’univers cinématographique Marvel, de son travail avec des acteurs félins aux conseils qu’elle a reçus de ses collègues cinéastes Marvel.





Flerken Goose de Carol prépare du café dans « Les Merveilles ».

DIVERTISSEMENT HEBDOMADAIRE: Vous avez parlé de grandir en tant que grand nerd de Marvel. Y a-t-il eu un moment au cours de ce processus où vous avez été le plus geek ?





Le simple fait de pouvoir envoyer des SMS à Kevin Feige était une chose importante pour moi. Chaque fois que nous dînions, je lui posais un million de questions, comme : « Quelle est la prochaine étape ? Dis-m’en plus ! Qu’est-ce que tu vas faire pour que? J’ai des idées !” Je l’admire beaucoup. Mais la première fois que vous montez sur un immense décor qui a été construit sur la base de ce que vous et votre décorateur avez imaginé, c’est un grand moment de pincement.





Y a-t-il un set en particulier que vous avez le plus aimé ?





Ma décoratrice Cara Brower, qui était sur Bonbon, a fait un grand pas en avant avec ce film, notamment avec SABRE et le vaisseau de Carol. Ce sont deux-là que j’ai vraiment adorés. Pour le vaisseau de Carol, nous voulions vraiment montrer qui elle était lorsqu’elle ne frappait pas Thanos au visage. Quand j’ai présenté le projet pour la première fois, j’étais un peu obsédé par l’idée de, Qui est-elle vraiment ? Elle n’avait pas la mémoire dans le premier film et Fin du jeu. Elle apparaît, elle s’écrase sur des vaisseaux, frappe Thanos, puis replonge. Créer ce vaisseau était une façon de répondre à cette question.





Vous êtes devenu accro à Marvel quand vous étiez enfant parce que votre oncle collectionnait des bandes dessinées. Qu’est-ce que la jeune Nia aimait le plus dans ces premières histoires de super-héros ?





D’un côté, je pense que c’était une sorte d’évasion. D’un autre côté, je me suis profondément connecté avec les X-Men. Thématiquement, ils sont vraiment fascinants. L’idée de ce qui vous différencie est en fait votre super pouvoir, qui est vraiment puissant.





Iman Vellani, Brie Larson et Teyonah Parris dans « Les Merveilles ».

Laura Radford/Marvel Studios





Dans le film, Kamala Khan est une fan d’évasion comme ça. Avez-vous eu un lien avec ce personnage ?





Ouais, c’est cette part de fandom en elle. Elle aime vraiment, vraiment les super-héros. Elle écrit des fanfictions. Je viens de New York et elle de Jersey City, des villes très différentes, mais c’est quand même la région des trois États. Je ne suis pas pakistanais-américain, mais étant un enfant d’immigrés, tout cela était vraiment pertinent pour moi.





Parlez-moi un peu de la façon de travailler avec les cascades et les éléments d’action d’un film comme celui-ci. Ce n’est pas quelque chose que vous avez beaucoup dans votre filmographie.





En tant que spectateur, j’aime les superbes cascades et les superbes scènes de combat. Il y a certaines choses qui m’ont vraiment inspiré, et c’était génial de pouvoir m’inspirer de choses que j’aimais pour créer notre propre look unique pour ce film.





Quelles sont certaines des choses que vous avez trouvées inspirantes ?





Dans mon pitch, j’ai beaucoup parlé de Carol dans ce film par rapport au premier [Captain Marvel]. Je l’ai comparé à Casino Royale et Meurs un autre jour. Là, vous avez un tout autre Bond et un tout autre acteur qui le joue, mais aussi l’énergie est différente. J’étais intéressé par les 30 années qu’on n’a pas vues [Carol]. On peut presque la voir comme un nouveau personnage. Au début de Casino Royale, il y a ça très belle séquence de poursuite, où l’on voit la force brute de Bond courir après ce génie du parkour. C’est comme Carol et Kamala, montrant à quel point ils sont physiquement différents. J’ai aussi adoré le scène de bagarre dans la salle de bain dans Tomber [the sixth Mission: Impossible movie]. Le coordinateur de combat que nous avions était le coordinateur de combat pour cette scène. J’étais vraiment inspiré pour faire quelque chose d’aussi terre à terre et d’aussi brutal.





Les petits chatons… euh… les flerkens provoquent le chaos dans l’espace dans “Les Merveilles”.

Marvel Studios





Je dois aussi poser des questions sur les acteurs félins. Comment c’était d’avoir tous ces chats qui couraient partout sur le plateau ?





Tellement merveilleux et amusant ! Cela ralentit les choses, c’est sûr, mais c’était génial. Ce sont des chats. Ils frappent des cibles, appuient sur des boutons et sautent sur les épaules des gens quand on le leur demande ! Les chats ne sont pas censés pouvoir faire ça ! C’était vraiment cool pour nous tous sur le plateau de voir cela se produire. J’ai gardé des chatons dans mes bras toute la journée. Je suis allergique aux chats, mais je me disais : “Je n’y peux rien ! Ils sont trop mignons !”





Y a-t-il eu un comportement de diva de la part de l’un des chats ?





L’un des chats qui joue à Goose a griffé Iman, alors nous nous sommes dit : “D’accord, ce chat ne peut pas être tenu. C’est bon à savoir.” Un des chatons a griffé Sam Jackson, et je me suis dit : [gasp] “Trésor national Sam Jackson ! S’il vous plaît !” Mais honnêtement, étant donné que ce sont des chats, ils étaient exemplaires.





Avec les chats, on ne sait jamais vraiment ce que l’on va obtenir.





Cent pour cent. Parfois, ils disent simplement : “Nous ne le ferons pas aujourd’hui. Donnez-moi mon poulet et sortez d’ici.”





“Kamala Khan d’Iman Vellani fait face à un flerken dans ‘The Marvels'”.

Marvel Studios





Qu’est-ce que ça fait de partir d’un projet comme votre premier film, Petits Bois, à quelque chose comme ça, où vous travaillez avec tant de départements différents et littéralement des centaines de personnes?





Ce qui est bien, c’est que lorsque vous travaillez avec vos chefs de service, c’est pareil. Vous travaillez en étroite collaboration avec eux car, en fin de compte, ils veulent simplement que votre vision soit affichée à l’écran du mieux qu’ils le peuvent. Cette collaboration est si spéciale, et c’est pourquoi j’aime réaliser en premier lieu. Évidemment, il s’agit d’un film extrêmement riche en effets visuels, j’ai donc des chefs de département avec lesquels je n’ai jamais travaillé auparavant ou avec lesquels je n’ai jamais travaillé à cette échelle. C’était là que les choses étaient nouvelles.





Vous avez dit que vous aviez parlé à d’autres réalisateurs de Marvel avant de commencer la production. Vous ont-ils donné des conseils que vous avez trouvés particulièrement utiles ?





J’ai probablement parlé à [Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings director] Destin Daniel Cretton le plus. Il est vraiment génial. Je l’aime. Mais James Gunn [Guardians of the Galaxy]Ryan Coogler [Black Panther]Taika Waititi [Thor: Ragnarok] étaient tous merveilleux. La chose la plus intéressante que j’ai trouvée, c’est que nous avons tous vécu des expériences différentes. Il y a évidemment des points communs, mais chacun est capable de s’investir dans le processus en tant que cinéaste. C’est probablement le meilleur conseil que j’ai reçu : apportez tout ce que vous avez et laissez tout par terre.





Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté et de concision.





