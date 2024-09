Comment Newey va associer Alonso, Honda et les ingénieurs d’Aston Martin pour tenter de décrocher le titre en 2026

Adieu l’ancien, place au Newey. C’est une phrase d’introduction qui ne fonctionne vraiment que si Aston Martin avait perdu un membre de premier plan de son équipe technique et l’avait remplacé directement par le mystique Adrian Newey, qui porte le panneau de conception. Dans le cas présent, où ses services ont été acquis en plus d’un département d’ingénierie déjà bien fourni, la phrase d’introduction est un peu tirée par les cheveux. Mais on doute fortement que l’on puisse l’écrire à nouveau…

L’évolution de la migration de Newey depuis Red Bull s’est faite lentement, du moins d’un point de vue extérieur. Son annonce choc de son départ de l’équipe après 19 ans ne pouvait pas être immédiatement suivie d’indications supplémentaires sur son avenir – en raison d’une clause d’annonce suspecte en septembre. De plus, il n’était probablement pas pressé : Newey aurait le temps de décider de ce qui était le mieux pour son propre avenir et pourrait charger le manager Eddie Jordan de fixer le prix d’un succès apparemment garanti en Formule 1.