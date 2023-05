Comment New Balance a construit une marque de 5 milliards de dollars

Aujourd’hui âgé de 43 ans, le collectionneur de chaussures possède plus de 600 paires de baskets de la marque basée à Boston. Au fur et à mesure que sa collection du sol au plafond s’est développée, New Balance s’est agrandie.

« J’ai trouvé que New Balances était le plus confortable », a-t-il déclaré à CNBC Make It. « Ils étaient un peu comme cette marque outsider. Et je me suis tourné vers eux parce que peu de gens les portaient. »

Richie Rojas a acheté sa première paire de baskets New Balance en 1994. Depuis, il collectionne les chaussures et les souvenirs de la marque.

New Balance, qui a introduit en 2022 un record de 5,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, voit ses ventes croître plus rapidement que celles de ses grands rivaux Nike et Adidas. En effet, le PDG Joe Preston a déclaré que les revenus pourraient atteindre 10 milliards de dollars « au cours des prochaines années. »

« La vision de la marque New Balance aujourd’hui est radicalement différente de ce qu’elle était il y a 10 ans », déclare Tom Nikic, vice-président senior chez Wedbush Securities qui couvre les secteurs de la chaussure et de l’habillement. « Ils ont une composante lifestyle beaucoup plus importante de la marque. Il y a un aspect mode beaucoup plus important de la marque. C’est une marque beaucoup plus cool aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 10 ans. »

Des collaborations avec des designers comme Salehe Bembury, JJJJound et Aimé Leon Dore ont vu New Balance croître pendant quatre années consécutives sur le site de revente StockX – dont un bond de 128 % entre 2021 et 2022, selon les données partagées avec CNBC Make It.

De nos jours, les baskets New Balance sont tout aussi susceptibles d’être vues aux pieds de célébrités que d’être portées par des athlètes vedettes comme la NBA. Kawhi Léonard et Jamal Murray et joueurs MLB Shohei Ohtani et François Lindor.

Pour l’histoire complète de la façon dont New Balance est passé du faux pas de la mode à l’avant-garde de la mode, consultez le dernier épisode de CNBC Make It’s Suddenly Obsessed.

