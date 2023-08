Comment nettoyer correctement vos oreilles (et ce qu’il ne faut pas faire)

Le cérumen est l’une de ces choses que tout le monde a – et tout le monde trouve un peu dégoûtant. Personne ne veut le voir s’accumuler à l’extérieur du conduit auditif, là où d’autres peuvent le voir ou s’attacher à vos écouteurs. C’est bien de nettoyer votre oreille externe lorsque le cérumen devient indiscipliné, mais vous devriez réfléchir à deux fois avant de creuser dans votre oreille avec un coton-tige ou un autre appareil de nettoyage des oreilles. La plupart des médecins recommandent de ne pas nettoyer vos oreilles de cette manière, car vous pourriez causer de graves dommages. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles vos oreilles sont généralement mieux laissées pour se nettoyer.

La vérité sur les Q-tips

Le coton-tige, mieux connu sous le nom de coton-tige, est l’appareil le plus couramment utilisé pour nettoyer vos oreilles. Ses lacunes illustrent les problèmes fondamentaux liés à l’utilisation de ces types d’instruments pour l’élimination du cérumen.

Grâce à leur forme longue et étroite, les Q-tips sont plus efficaces pour pousser le cérumen dans votre oreille que de la tirer. Lorsque vous essayez d’en utiliser un pour nettoyer votre conduit auditif, vous risquez simplement de compacter le cérumen et de créer un blocage qui le rend plus difficile à entendre.

Pire encore, si vous poussez un coton-tige trop fort ou trop loin dans votre conduit auditif, vous risquez en fait de perforer votre tympan. Le conduit auditif est seulement environ un pouce (2,5 centimètres) de profondeur, il n’y a donc pas beaucoup de marge d’erreur. Un spécialiste de l’oreille, du nez et de la gorge à qui CNET a déjà parlé a même traité des patients qui ont gravement endommagé leurs tympans en répondant au téléphone avec un coton-tige qui sortait de l’une de leurs oreilles. C’est un appel téléphonique qui peut vraiment gâcher votre journée !

En général, il est préférable d’utiliser des cotons-tiges – ou même simplement un mouchoir ou un chiffon propre et humide – pour nettoyer la partie externe de votre oreille, à l’extérieur du conduit.

ronstik/Getty Images

Nettoyage des oreilles 101

Aussi grossier que nous puissions le penser, le cérumen est en fait essentiel à la santé de vos oreilles. Selon la Harvard Medical School, non seulement il lubrifie votre conduit auditif et protégez votre tympan, il possède également des propriétés antibactériennes et antifongiques. Il protège naturellement contre l’accumulation nocive, accumulant les cellules mortes de la peau et la saleté alors qu’il se déplace progressivement vers votre oreille externe par lui-même.

En d’autres termes, le cérumen rend vos oreilles naturellement autonettoyantes. Dans la plupart des cas, vous n’avez pas besoin de creuser dans vos conduits auditifs ou de faire quoi que ce soit pour les nettoyer – ils feront le travail tout seuls.

Cela dit, certaines personnes produisent plus de cérumen que d’autres, ce qui peut provoquer une accumulation excessive entraînant une gêne ou des troubles auditifs. Les porteurs d’appareils auditifs, en particulier, peuvent souffrir d’une accumulation excessive de cérumen en raison des vibrations supplémentaires dans leurs oreilles. Quelle que soit la cause, si le cérumen vous envahit, il est important de consulter un médecin et d’évaluer le meilleur traitement.

Si votre médecin lève le pouce, il existe quelques méthodes de nettoyage des oreilles maison qui peuvent être effectuées en toute sécurité et efficacement :

Essuyer avec un gant de toilette humide : C’est la méthode la plus sûre et la meilleure de toutes. Vous ne pouvez pas vraiment pénétrer à l’intérieur de votre conduit auditif avec votre doigt, et il suffit généralement de frotter doucement l’extérieur avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de cérumen.

: C’est la méthode la plus sûre et la meilleure de toutes. Vous ne pouvez pas vraiment pénétrer à l’intérieur de votre conduit auditif avec votre doigt, et il suffit généralement de frotter doucement l’extérieur avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de cérumen. Rincez votre conduit auditif : Si vous pensez avoir du cérumen obstinément logé dans votre conduit auditif, vous pouvez souvent le rincer, selon la Harvard Medical School. Trempez une boule de coton dans de l’eau tiède, une solution saline, de l’huile minérale ou du peroxyde d’hydrogène, puis placez-la sur votre conduit auditif et inclinez votre oreille opposée vers le sol. Après l’avoir laissé s’égoutter et tremper dans la cire pendant environ une minute, inclinez la tête dans l’autre sens et laissez la cire ramollie s’égoutter.

Si vous pensez avoir du cérumen obstinément logé dans votre conduit auditif, vous pouvez souvent le rincer, selon la Harvard Medical School. Trempez une boule de coton dans de l’eau tiède, une solution saline, de l’huile minérale ou du peroxyde d’hydrogène, puis placez-la sur votre conduit auditif et inclinez votre oreille opposée vers le sol. Après l’avoir laissé s’égoutter et tremper dans la cire pendant environ une minute, inclinez la tête dans l’autre sens et laissez la cire ramollie s’égoutter. Essayez les gouttes auriculaires en vente libre : Ces gouttes remplissent à peu près la même fonction « d’irrigation des oreilles » que la méthode ci-dessus, mais peuvent également être fournies avec un compte-gouttes ou une seringue à poire. Les médecins recommandent d’éviter la seringue si vous avez endommagé votre tympan, car cela peut laisser de l’eau pénétrer dans l’oreille moyenne et vous exposer à un risque d’infection grave.

Alex Liew/Getty Images

Ce qu’il ne faut pas utiliser pour se nettoyer les oreilles

Bien que les méthodes ci-dessus d’élimination du cérumen puissent être effectuées en toute sécurité, il existe certains outils et techniques populaires que vous devriez éviter. Ceux-ci peuvent être populaires sur les réseaux sociaux, mais cela ne signifie pas qu’ils sont sans danger pour vos oreilles.

Bougies d’oreilles : Les kits de bougies auriculaires, qui ont gagné en popularité ces dernières années, prétendent ramollir la cire et l’extraire en allumant une flamme sur un long entonnoir que vous placez dans votre conduit auditif. Selon Consumer Reports, cette méthode est très douteux parmi les médecins. La Food and Drug Administration a longtemps déconseillé d’utiliser des bougies auriculaires en raison du risque de brûlures, de perforations et plus encore.

: Les kits de bougies auriculaires, qui ont gagné en popularité ces dernières années, prétendent ramollir la cire et l’extraire en allumant une flamme sur un long entonnoir que vous placez dans votre conduit auditif. Selon Consumer Reports, cette méthode est très douteux parmi les médecins. La Food and Drug Administration a longtemps déconseillé d’utiliser des bougies auriculaires en raison du risque de brûlures, de perforations et plus encore. Kits de nettoyage des oreilles pouvant pénétrer profondément dans l’oreille : Certains kits proposent de minuscules outils en forme de pelle ou de perceuse qui promettent de retirer la cire de votre conduit auditif. Cependant, les médecins recommandent la prudence avec ces types d’instruments. Certains d’entre eux peuvent pénétrer dangereusement profondément dans votre conduit auditif, tandis que d’autres sont suffisamment tranchants pour couper votre conduit auditif.

: Certains kits proposent de minuscules outils en forme de pelle ou de perceuse qui promettent de retirer la cire de votre conduit auditif. Cependant, les médecins recommandent la prudence avec ces types d’instruments. Certains d’entre eux peuvent pénétrer dangereusement profondément dans votre conduit auditif, tandis que d’autres sont suffisamment tranchants pour couper votre conduit auditif. Tout objet pointu: Comme indiqué ci-dessus, il est préférable d’éviter tout objet pointu, qu’il s’agisse d’un outil acheté en magasin ou d’une pince à cheveux. Les coupures peuvent provoquer des saignements et des croûtes, ce qui peut obstruer votre audition et vous exposer à une infection.

Qui ne devrait pas nettoyer ses oreilles à la maison ?

Les personnes atteintes de diabète ou qui dépendent des anticoagulants doivent être particulièrement prudentes lorsqu’elles se nettoient les oreilles. Ces conditions rendent plus difficile l’arrêt du saignement, et c’est particulièrement problématique si vous avez de petites coupures à l’intérieur de votre oreille en la nettoyant trop brutalement.

Ce ne sont pas les seules personnes qui devraient réfléchir à deux fois avant de creuser dans leurs oreilles, cependant. Dans la plupart des cas, il est préférable de confier le nettoyage du conduit auditif à des professionnels. Ils ont de meilleurs outils et une meilleure vue et peuvent vous aider à retirer le cérumen en toute sécurité.