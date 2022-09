Comment Netflix, “Squid Game” et “K-Wave” de Corée ont brisé la barrière des Emmys

Netflix fabriqué Emmys histoire cette semaine avec Jeu de calmar. Cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment.

La Succès d’échappée en coréen a remporté deux Emmy Awards lundi soir, le premier programme non anglophone à remporter les meilleurs Primetime Emmys. Lee Jung-jae de Squid Game, qui joue le protagoniste endetté dans le jeu de survie brutal du thriller, a remporté l’Emmy de l’acteur principal dans une série dramatique. Le créateur Hwang Dong-hyuk a remporté le prix pour la réalisation exceptionnelle d’un drame. (Ils sont également les premiers individus asiatiques à remporter ces catégories.)

Jusqu’à cette année, un projet non anglophone n’avait même jamais été nominé dans une catégorie majeure.

Getty Images



Les victoires brisent une barrière linguistique qui a longtemps empêché certaines des meilleures télévisions du monde d’obtenir la reconnaissance Emmy. Mais ils sont aussi une étape importante à l’intersection de deux phénomènes mondiaux : la vague culturelle de la Corée du Sud et la course à la domination mondiale de Netflix. Après avoir pris de l’ampleur pendant plus de deux décennies, la vague K s’est transformée en une inondation au moment même où Netflix se déversait pour être disponible – et réellement attrayant – à travers presque toutes les frontières du monde.

Les Emmys, contrairement à d’autres grands honneurs, ont été insaisissables pour les percées internationales. Les victoires de Squid Game soulignent à quel point les Emmys avaient besoin d’un service américain globalisant axé sur l’ubiquité mondiale pour faire entrer également le phénomène culturel sud-coréen dans le panthéon télévisuel d’Hollywood.

Et contrairement aux exportations culturelles de la Corée du Sud – qui incluent le groupe de garçons mégahit BTS, les jeux vidéo et les feuilletons addictifs – Netflix a en fait besoin d’un coup de pouce. Avec pertes d’abonnés sans précédent cette année, Netflix est au milieu de sa plus grande crise de confiance depuis l’époque où son concert principal envoyait des locations de DVD dans des enveloppes rouges.

Le cachet mondial de la culture pop sud-coréenne, en revanche, n’a jamais été aussi bon.

Onde K

L’influence culturelle mondiale de la Corée s’étend à la télévision, au cinéma, à la cuisine, à la beauté et à la mode, mais rien n’illustre autant son statut de puissance que la musique K-pop. Sur YouTube, neuf des 10 vidéos musicales les plus regardées au cours de leurs premières 24 heures sont toutes de la K-pop, principalement des BTS et des Blackpink. BTS a été le premier groupe de K-pop à atteindre la première place du Billboard 200 américain ; l’année dernière, il a battu Taylor Swift avec le plus de semaines consécutives au n ° 1 du classement des singles numériques.

Squid Game lui-même est un témoignage de la popularité mondiale de la télévision coréenne: C’est le titre le plus regardé de Netflix, avec plus de 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours.

Et les Emmy Awards de Squid Game arrivent alors que la Corée du Sud connaît son apogée dans les plus hauts échelons du cinéma. La victoire bouleversée de Parasite de l’Oscar du meilleur film en 2020 a été suivi l’année suivante par la Corée Yoon Yuh-jung remporte le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Minari. Plus récemment, en mai, le sud-coréen Park Chan-wook a remporté le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes pour son film policier romantique Decision to Leave.

Mais comme d’autres honneurs reflétaient l’influence culturelle croissante de la Corée, les Emmys ne l’avaient pas fait.

C’est en partie parce que les règles d’éligibilité et la dynamique de vote ont essentiellement exclu la plupart des programmes non anglophones des Primetime Emmys depuis leur création. Contrairement aux Oscars, qui ne dépendent pas de l’éligibilité au pays d’origine, les Emmys exigent que toute émission avec la moitié de son dialogue dans une langue autre que l’anglais soit une coproduction entre une société américaine et un partenaire international. Ce partenariat doit commencer essentiellement au début, en commençant par la préproduction dans le but d’être à la télévision américaine.

En comparaison, pour concourir pour un Oscar, un film doit être projeté dans une salle commerciale pendant une semaine dans l’une des six villes américaines. Distribuer un film aux États-Unis n’est pas une mince affaire, et soumettre un film aux Oscars coûte cher. Mais les États-Unis ont un cadre existant de cinémas d’art et d’essai et une longue histoire d’exploitants, grands et petits, mettant des films sous-titrés sur grand écran. Par rapport à l’obtention d’un feu vert pour une émission internationale non anglophone pour la télévision américaine, une seule semaine de projections est une barre relativement plus facile à franchir.

Même avec un écosystème croissant de télévision en espagnol aux États-Unis, les Primetime Emmys sont restés un bastion de la reconnaissance en anglais. En 2011, Telemundo, propriété de NBCUniversal a fait sa première campagne Primetime Emmy, lançant une campagne de nomination pour son drame à succès La Reina del Sur. L’offre n’a pas obtenu de signe de tête pour l’émission, et aucun programme non anglais n’a été nominé dans les meilleures catégories dramatiques depuis – jusqu’à Squid Game.

Mais en 2011, Netflix n’avait pas encore réalisé ses premières émissions originales. À présent, La Reine du SudLes deuxième et troisième saisons à venir sont des coproductions avec Netflix.

La poussée mondiale de Netflix

Jusqu’à l’expansion mondiale agressive de Netflix, aucune entreprise de médias américaine n’investissait de manière significative dans un contenu télévisuel mondial accessible à un public mondial. À partir de 2016, Netflix a ouvert ses vannes.

Netflix opérait déjà dans plus de 60 pays quand, en janvier 2016, il a essentiellement pris son service dans le monde entier en un seul lancement. Dans un mouvement surprise, Netflix a plus que triplé le nombre de pays où il a été diffusé en ajoutant 130 nouveaux marchés à la fois, y compris la Corée du Sud.

“Nous sommes au début d’une révolution mondiale”, a déclaré à l’époque le PDG Reed Hastings, concluant son discours d’ouverture au Consumer Electronics Show de Las Vegas avec la nouvelle que Netflix venait, essentiellement, de se lancer dans tous les pays du monde. monde sauf la Chine. “Vous assistez à la naissance d’un réseau de télévision mondial.”

Getty Images



Le lancement de Netflix dans tous ces pays était la première étape. Mais la montée la plus longue et la plus raide consistait à localiser le service et la programmation de Netflix sur chacun de ces nouveaux marchés, tout en supprimant les barrières qui isolaient l’attrait d’un programme sur le marché pour lequel il était conçu.

Localiser le contenu signifiait créer et autoriser des productions dans les nouveaux pays, pour ces pays. Il a fallu deux ans après son lancement en Corée du Sud pour que la première émission originale coréenne de Netflix commence à être diffusée en 2018. L’année dernière, son budget de programmation coréen était de 500 millions de dollars, et Netflix a prévu plus de 25 titres coréens cette annéele plus encore.

Pour rendre ces programmes localisés attrayants au-delà des frontières, Netflix s’est lancé dans une extravagance de sous-titrage et de doublage. Les sous-titres et les doublons, comme on les appelle parfois, rendent la programmation accessible dans d’autres langues. Les succès de Netflix comme la série espagnole Money Heist et l’émission française Lupin se sont appuyés sur l’attrait transfrontalier pour leur popularité galopante, mais pas plus que Squid Game. Lorsque Squid Game est sorti, il était sous-titré en 31 langues et doublé en 13 autres, et 95% des téléspectateurs de Squid Game venaient de l’extérieur de la Corée.

Netflix



La production culturelle de la Corée du Sud a atteint de tels sommets ces dernières années que le la réception en Corée de la percée des Emmys de lundi soir a été en sourdine en comparaison. Mais le rôle de Netflix dans les victoires historiques d’Emmy de Squid Game arrive à un moment critique pour le service.

Après avoir remporté le plus d’Emmys de tous les réseaux ou plateformes l’année dernière, Netflix se bat cette année avec ses pertes d’abonnés les plus importantes jamais enregistrées, en particulier aux États-Unis.

Les années de croissance ininterrompue des adhésions de Netflix ont poussé presque toutes les grandes sociétés de médias d’Hollywood à verser des milliards de dollars dans leurs propres opérations de streaming. Ces soi-disant guerres en continu provoqué une vague de nouveaux services, y compris Apple TV Plus, Disney+, HBO Max, Paon et Paramount Plus – un flot d’options de streaming qui complique le nombre de services que vous devez utiliser (et, souvent, payer) pour regarder vos émissions et films préférés en ligne. Cela a également intensifié la concurrence au niveau le plus difficile auquel Netflix ait jamais été confronté.

Marquer des Emmys ne débloque pas nécessairement des récompenses pour un service autre que le droit de se vanter. Mais après des mois de Netflix aux prises avec une crise de confiance, Squid Game a au moins donné à Netflix quelque chose d’historique pour se vanter.