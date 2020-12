Après des brindilles FKA et un autre ex chiite, Karolyn Pho, a participé à un entretien le 11 décembre avec Le New York Times Pour décrire les abus présumés qu’ils ont tous deux subis au cours de leurs relations respectives avec l’acteur, Shia a répondu en envoyant une déclaration à la publication. Il a également envoyé un e-mail séparé dans lequel il a déclaré que «bon nombre de ces allégations sont fausses».

« Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations », a-t-il écrit dans sa déclaration. «J’ai été abusif envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai une histoire de blesser les gens les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Il n’y a rien d’autre que je puisse vraiment dire. «

Certains membres d’Hollywood ont déjà exprimé leur soutien aux brindilles FKA, y compris le réalisateur Alma Har’el, qui a réalisé le film 2019 de Shia Honey Boy.

« J’ai un profond respect pour le courage et la résilience de FKA Twigs », a déclaré Alma dans un communiqué le 17 décembre. « La lecture de ce qu’elle a enduré m’a laissé le cœur brisé et je suis solidaire avec elle. »