Comment Netflix peut mettre fin à la grève d’Hollywood d’une manière que Disney ne peut pas se permettre

Maintenant, les analystes spéculent que Netflix, dans les mois à venir, forcera un règlement des grèves de la Writers Guild of America et de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists avant ses rivaux afin de pouvoir reprendre ses activités. Leur théorie n’est pas basée sur des informations privilégiées, mais sur la logique inexorable selon laquelle la hausse des bénéfices attendue de Netflix dépassera simplement sa part des coûts de règlement des grèves, donnant aux co-PDG Ted Sarandos et Greg Peters des incitations différentes de celles des acteurs hérités comme Disney et Paramount mondial et des rivaux technologiques, y compris Amazone .

Netflix a passé des années à tolérer les pertes et, plus tard, à brûler de l’argent pour constituer sa bibliothèque de contenus produits par Netflix, pariant sur le jour où elle deviendrait suffisamment importante pour générer de gros retours sur cet investissement. Les résultats du deuxième trimestre publiés mercredi en sont le moindre. Les analystes les plus optimistes de Wall Street pensent que les bénéfices pourraient plus que doubler d’ici 2025, avec même des estimations moyennes indiquant que les bénéfices atteindront 8,3 milliards de dollars, contre 4,5 milliards de dollars l’an dernier. Après le rapport, l’analyste d’Evercore ISI, Mark Mahaney, a estimé que Netflix gagnerait 25 dollars par action en 2025, au nombre actuel d’actions, soit plus de 11 milliards de dollars.

Netflix Le rapport sur les bénéfices de mercredi a fait chuter ses actions, mais la première question de l’appel aux analystes post-bénéfices de la société à Wall Street est allée à la chasse au plus gros problème d’Hollywood : la plus grande société de streaming vidéo au monde laissera-t-elle les grèves en cours d’écrivains et d’acteurs d’Hollywood interrompre ses activités, tout comme la société se transforme en une véritable machine à profits ? Certains analystes suggèrent discrètement que Netflix ne le fera pas.

Pour le deuxième trimestre, Netflix a annoncé l’ajout de 5,9 millions d’abonnés, générant un gain de revenus légèrement inférieur aux attentes de 2,7 % et un bénéfice bien supérieur aux prévisions de 3,29 $ par action. Son action a été volatile autour des rapports sur les bénéfices dans le passé, car elle est souvent récompensée pour avoir dépassé les estimations et punie pour des ratés étroits. Ses actions ont subi des pertes importantes jeudi alors que les analystes et les investisseurs examinaient les opportunités de croissance anticipée des revenus.

« Netflix est susceptible de se positionner pour être considéré comme [friendly] aux acteurs », a déclaré l’analyste de Wedbush Securities, Michael Pachter. « C’est un peu pervers que Netflix soit dans l’AMPTP [Alliance of Motion Picture and Television Producers, the group negotiating for studios] », a-t-il déclaré. « La bonne solution est de faire ce qui est le mieux pour Netflix. »

« Il y a un niveau d’attente qu’ils ont qui n’est tout simplement pas réaliste et ils s’ajoutent à un ensemble de défis auxquels cette entreprise est déjà confrontée et qui sont franchement très perturbateurs et dangereux », a déclaré Iger à David Faber de CNBC lors de la conférence annuelle de Sun Valley.

La guerre des mots des studios est devenue laide la semaine dernière, avec un article dans le commerce Deadline citant un dirigeant de studio anonyme disant que les dirigeants prévoyaient de presser les syndicats jusqu’à ce que les membres cèdent par peur de perdre leur maison, sur des problèmes liés aux paiements résiduels aux artistes pour les programmes de streaming au fur et à mesure qu’ils sont réutilisés. Cela a été suivi d’une interview de CNBC dans laquelle le président de Walt Disney Co., Robert Iger, a déclaré que les demandes des syndicats étaient irréalistes et ajoutaient aux problèmes d’une industrie du cinéma et de la télévision qui ne s’était pas encore remise de la pandémie de Covid.

L’analyste de LightShed Partners, Rich Greenfield, affirme que Netflix a gagné 6,5 milliards de dollars l’année dernière hors intérêts, taxes et frais non monétaires, tandis que les services de streaming concurrents de Paramount, Disney et NBC perdu plus de 8 milliards de dollars . Le coupable : les coûts élevés de création de nouveaux programmes. Mahaney affirme que l’EBITDA annuel de Netflix atteindra 12 milliards de dollars dans deux ans.

Netflix a passé son appel de revenus à envoyer un message étonnamment différent, le co-directeur général Ted Sarandos évoquant son histoire familiale en tant que fils d’un électricien syndical qui s’est joint à des grèves « à plus d’une occasion » et disant qu’il veut un accord équitable dès que possible.

Régler la grève aux conditions des artistes rendrait la programmation encore plus chère, mais Netflix a déclaré en mai qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un accord avec les écrivains affecte matériellement ses bénéfices. (Les acteurs n’avaient pas encore programmé leur grève). L’agence de notation obligataire Moody’s Investors Service met l’onglet potentiel pour régler les deux grèves, ainsi qu’un nouveau contrat avec les administrateurs, entre 450 et 600 millions de dollars par an. C’est un chiffre relativement faible pour une industrie dont les revenus dépassent 70 milliards de dollars, dont 31,6 milliards de dollars l’an dernier chez Netflix. Mais les studios creusent en partie parce que la majeure partie de l’industrie est déjà en difficulté.

Les chiffres de Moody’s sont cohérents avec une déclaration de la Writers ‘Guild of America selon laquelle ses propositions d’augmentation des résidus, de salaires plus élevés et d’ajustements des régimes de rémunération pour tenir compte du fait que les émissions en streaming ont des saisons plus courtes avec moins d’épisodes, coûteraient aux producteurs 429 millions de dollars par an, soit 86 millions de dollars de plus que les contre-offres de la direction.

WGA n’a pas répondu aux demandes d’interview. La Screen Actors ‘Guild n’a pas publié de telles estimations, et le bras de négociation conjoint des studios n’a pas mis de porte-parole disponible pour commenter.

Le porte-parole de Netflix, Jake Urbanski, a refusé de commenter cette histoire.

Avec environ un 20% de part de marché du streamingmesuré par les abonnés, et pas plus de 40% des revenus de l’industrie du streaming, la part de Netflix serait proportionnellement plus petite, a déclaré Jamie Lumley, analyste au cabinet de recherche Third Bridge.

Le rapport de Moody’s montre pourquoi un accord avec les artistes n’affectera pas Netflix. La part d’environ un tiers de la société équivaut à 150 à 200 millions de dollars, moins de 50 cents par action Netflix, soit environ 3 à 5 % des bénéfices de l’année dernière et moins de 4 % de ce que les analystes prévoient pour cette année. En effet, c’est à peu près la même chose que la rémunération des cinq principaux dirigeants de Netflix, environ 160 millions de dollars l’an dernier. Actionnaires de Netflix a rejeté son plan de rémunération des dirigeants lors d’un vote consultatif ce mois-ci, alors que la WGA a déclaré sur Twitter que le salaire de ses dirigeants dépasse le coût des propositions du syndicat.