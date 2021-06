Comment Netanyahu a admis l’affaire sur LIVE TV alors que le Premier ministre touché par un scandale fait face à la botte

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est sur le point de quitter radicalement la politique après une carrière colorée chargée de scandales et de controverses.

Après l’annonce d’une nouvelle coalition sur le point de mettre fin à son mandat record, nous revenons sur la façon dont l’homme de 71 ans a fait la une des journaux – y compris un certain nombre d’affaires et d’accusations de corruption.

Benjamin Netanyahu est Premier ministre israélien depuis 12 ans Crédit : AFP

Il a été rempli de scandales et de controverses Crédit : AFP

Netanyahu est entré en politique dans les années 1980 après avoir grandi à Tel Aviv avec sa mère d’origine israélienne Tzila Segal, son père polonais le professeur Benzion et ses frères Jonathon et Iddo.

Ayant lui-même servi comme officier en uniforme, le futur Premier ministre avait commencé sa carrière sur le dos d’une tragédie lorsque Jonathon a été tué en 1976 lors d’une opération de sauvetage militaire en Ouganda.

Le soldat tombé au combat était considéré comme un héros national et le nom de Netanyahu est rapidement devenu légendaire en Israël.

Pourtant, alors que Benjamin commençait à gravir les échelons, il ne fallut pas longtemps avant que le même nom ne soit terni alors qu’il était mêlé à un certain nombre de scandales qui allaient bientôt effacer sa carrière.

En 1993, Netanyahu s’est retrouvé dans une position peu enviable lorsqu’il s’est tourné vers la télévision en direct pour affirmer qu’il était victime d’un chantage à cause d’une prétendue sex tape avec une femme qui serait son assistante et non sa femme.

Apparaissant dans le principal journal télévisé Mabat à un moment où il se présentait à la tête du parti Likoud, il a déclaré qu’il était ciblé par « un homme, entouré d’un groupe non restreint de criminels ».

Au cours de la célèbre interview, il a ajouté: « Nous savons qui est derrière cette tentative. »

« Celui qui utilise des méthodes d’espionnage, d’enregistrement et d’effraction n’est pas digne d’être un leader et devrait être en prison. »

En 1993, il a été admis avoir trompé sa femme Sara Crédit : RONEN ZVULUN

Cela faisait suite à des accusations de chantage sur une prétendue sex tape avec une autre femme considérée comme son assistante et non sa femme Crédit : EPA

Cependant, une enquête de la police n’a rien donné et n’a même pas trouvé de preuve qu’une bande existait ou que Netanyahu ait jamais fait l’objet d’un chantage.

En fait, beaucoup dans le domaine politique pensent qu’il s’agissait d’une tactique de Netanyahu pour se faire passer pour une victime plutôt que pour un mari trompant une jeune femme avec deux jeunes enfants à la maison.

Netanyahu s’est toujours retrouvé avec un œuf sur le visage et s’est rapidement excusé auprès de sa femme Sara dans le processus.

Pendant ce temps, la nouvelle de l’acte scandaleux de l’homme politique a rapidement circulé à travers le pays sous le nom de « Hot Tape Affair ».

La découverte choquante a fait suite à une série de mariages ratés, qui avaient été gâchés par des actes d’adultère similaires.

Pendant son temps dans les forces, Netanyahu a rencontré sa première femme, Miriam Weizmann, qu’il a épousée et a partagé une fille Noa.

Cependant, alors que Weizmann était enceinte, Netanyahu a rencontré une non-juive Étudiant britannique nommé Fleur Cates dans une université où sa femme étudiait, et a commencé une liaison.

Après la découverte choquante de Miriam, son mariage s’est terminé par un divorce peu de temps après.

En 1981, Netanyahu a ensuite épousé Cates, où elle s’est convertie au judaïsme, mais ils ont également divorcé trois ans plus tard en 1984.

Au départ, sa vie privée ne l’avait pas découragé dans sa carrière où il a pris la direction du parti de droite Likoud en 1993.

Trois ans plus tard, il mènera une campagne réussie en remportant sa première élection au poste de Premier ministre d’Israël en 1996.

Mais, après avoir perdu les élections de 1999, il s’est temporairement retiré de la politique au milieu de ses propres critiques sur l’intrusion des médias dans sa vie privée.

Malgré deux mariages ratés et une série d’allégations, Netanyahu a été élu Premier ministre pour la première fois en 1996 Crédit : Reuters

Cependant, il n’a duré que trois ans au milieu de ses propres critiques sur l’intrusion des médias dans sa vie privée. Crédit : Reuters

À la suite d’un renouveau politique au cours des années 2000, Netanyahu a ensuite cherché à récupérer son influence et a finalement été réélu à son poste de Premier ministre en 2009.

Il deviendrait alors le plus ancien dirigeant du comté, connu sous le nom de » survivant politique « , bien qu’il soit une figure polarisante au pays et à l’étranger.

Le sentiment qu’il vivait sur du temps emprunté a finalement été aggravé par des accusations criminelles pour des faveurs présumées aux magnats des médias et la réception illégale de cigares et de champagne coûteux.

Ces allégations lui ont valu d’être surnommé « ministre du crime ».

Netanyahu a depuis nié tout acte répréhensible et dit, sans fournir aucune preuve, qu’il est victime d’un profond complot étatique contre lui qui remonte à des décennies.

Son épouse Sara, qui est restée à ses côtés malgré la liaison présumée au début des années 1990, a été impliquée dans des poursuites judiciaires après avoir été inculpée de fraude pour détournement de fonds publics le 21 juin 2018.

Le journal israélien Haaretz a rapporté qu’elle était accusée d’avoir détourné environ 100 000 $ de fonds publics pour des services de restauration au domicile du Premier ministre à Jérusalem.

Mais, le 16 juin 2019, Netanyahu a signé un accord de plaidoyer et a été reconnu coupable d’abus de fonds publics, l’accusation plus grave de fraude ayant été abandonnée.

Depuis sa réélection en 2009, l’homme politique fait l’objet de nouvelles allégations de corruption Crédit : Reuters