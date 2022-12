Comment Neal Maupay a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde en déclenchant la carrière d’Emiliano Martínez | Nouvelles du football

L’ascension d’Emiliano Martínez au sommet du football mondial avec l’Argentine a été extraordinaire – mais serait-ce arrivé sans Neal Maupay ?

Brighton peut prétendre avoir aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde grâce aux performances de son maestro du milieu de terrain Alexis Mac Allister. Mais leur influence peut être plus profonde – et cela implique leur ancien attaquant Neal Maupay.

Embrouillé? Rester avec nous.

Repensez à juin 2020. Le football se jouait toujours à huis clos alors que Brighton accueillait Arsenal en Premier League. Le vainqueur du temps d’arrêt de Maupay a mené les Seagulls à une victoire 2-1, mais ce n’était pas son seul acte décisif dans le match.

Le gardien de but de premier choix d’Arsenal pendant cette période était Bernd Leno avec le héros argentin Martinez coincé sur le banc d’Arsenal avec sa carrière allant dans la mauvaise direction.

Cependant, un attaquant de haute balle a vu Leno et Maupay défier ensemble et a changé la trajectoire de la vie de Martinez en tant que footballeur. Le défi de l’attaquant de Brighton sur Leno a poussé l’Allemand à quitter le terrain sur une civière et Martinez a été poussé dans l’action en équipe première – c’était sa première apparition en Premier League depuis trois ans après avoir passé du temps en prêt à Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham , Loups, Getafe et Reading.

Leno a ensuite été exclu avec une grave blessure au genou.

Le gardien d’Arsenal Bernd Leno atterrit maladroitement après un défi de Neal Maupay de Brighton et Hove Albion





Et Martinez n’a pas regardé en arrière à partir de là.

Avec Leno sur la touche, Martinez s’est approprié le maillot de gardien de but d’Arsenal pour le reste de la saison, faisant 23 apparitions dans toutes les compétitions, notamment en jouant un rôle de premier plan alors qu’Arsenal a remporté la FA Cup contre Chelsea.

Malgré son héroïsme avec Arsenal à la fin de cette saison, Leno a retrouvé la forme et la foi du patron Mikel Arteta, alors Martinez est passé à Aston Villa pour 20 millions de livres sterling.

Lors de sa signature pour Villa, il n’avait même pas fait ses débuts en Argentine.

Cependant, deux ans plus tard et après être devenu l’un des gardiens de but les plus fiables de la Premier League, il a fait irruption dans l’équipe d’Argentine et a maintenant une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son nom.

Les bouffonneries de tirs au but de Martinez: c’est un art

Martinez sauve le penalty de Kinglsey Coman en finale de la Coupe du monde





L’impact de Martinez alors que l’Argentine s’est imposée dans l’une des plus grandes finales de Coupe du monde de l’histoire au stade Lusail a été énorme, en particulier lors de la fusillade.

Martinez a sauvé l’effort de Kingsley Coman avant qu’Aurelian Tchouameni ne tire à côté, laissant Gonzalo Montiel convertir le penalty gagnant.

En tant que personne connue pour sa capacité à sauver les pénalités et certaines manigances lorsque les matchs se terminent par des tirs au but, il était dans son élément sur la scène mondiale.

Le penalty décisif de Gonzalo Montiel lors de la fusillade donne à l’Argentine la victoire finale de la Coupe du monde contre la France



En plus de célébrer avec enthousiasme devant Coman, il a été vu jeter le ballon avant que Tchouameni n’intervienne et tente d’approcher le milieu de terrain du Real Madrid, recevant un carton jaune de l’arbitre.

C’était le dernier d’une série d’héroïsmes de tirs au but de grand match de Martinez dans un maillot argentin.

Martinez a aidé son équipe à remporter la Copa America après avoir sauvé trois pénalités lors de la victoire en demi-finale contre la Colombie et sauvé deux fois lors de la victoire en quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas lors de la fusillade. Il est invaincu en trois tirs au but pour son pays.

Emiliano Martinez sauve le penalty de Virgil van Dijk





“Je n’ai pas de mots pour ça. J’étais calme pendant la séance de tirs au but et tout s’est passé comme nous le voulions”, a déclaré Martinez après la finale de dimanche.

“Tout ce dont j’ai rêvé a été réalisé.”

L’expert en pénalités Geir Jordet, s’adressant à Sports du ciel pour un long métrage plus tôt cette saison, a expliqué la science derrière les exploits de Martinez en fusillade: “La technique de Martinez combine en quelque sorte les deux, une distraction physique et indirecte, subtile, manipulatrice.

“Il y a définitivement un art à cela. Martinez est à nouveau au niveau supérieur, maintenant, trouvant ces moyens directs et super dérangeants de confrontation pour essayer de s’adresser aux tireurs de penalty.”

“De la Ligue 2 au vainqueur de la Coupe du monde”

Ben Grounds de Sky Sports :

“Alors que le Marocain Yassine Bounou et le Croate Dominik Livakovic auraient mérité une place entre les poteaux, le stoppeur d’Aston Villa, Martinez, l’emporte à peu près en tant que gardien de but du tournoi et vainqueur du Gant d’or.

“Il y a un peu plus de dix ans, il jouait dans la Sky Bet League Two à Oxford United, mais ici au Qatar, il a sauvé deux pénalités lors de la victoire en fusillade contre les Pays-Bas pour maintenir en vie les espoirs de Coupe du monde de l’Argentine et de Messi et est devenu un joueur de plus en plus dominant. présence au sein de l’équipe alors qu’ils marchaient vers la gloire.

Le journaliste en chef de Sky Sports, Kaveh Solhekol, discute de la finale de la Coupe du monde de football



“Son arrêt de Randal Kolo Muani avec quelques secondes restantes en prolongation a épargné à l’Argentine une défaite atroce en finale et sa domination lors de la prochaine fusillade cruciale a finalement aidé sa nation à franchir la ligne.”