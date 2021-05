Comment ne pas prendre de pénalité Panenka

Comme Sergio Aguero de Manchester City l’a récemment appris à ses dépens, le penalty « Panenka » est une discipline curieuse, avec le rapport très instable entre le risque, la récompense et le ridicule qui en vaut à peine la peine.

Si vous pensez, qu’est-ce que c’est? Ensuite, l’homme lui-même peut expliquer. Antonin Panenka, le joueur tchécoslovaque qui a présenté au monde la puce Panenka aux Euros en 1976, a déclaré à Gab Marcotti d’ESPN en 2016: « J’ai commencé ma course à un léger angle de la gauche, pour faire croire au gardien que j’étais va frapper le ballon à droite, donc à gauche du gardien. Avec une course comme ça, 90% des pénalités vont à droite, donc le gardien doit plonger, et tout ce que j’ai fait, c’est de l’éciser doucement au milieu. «

En gros, c’est la réponse du football pour se faire punk. Et cela peut s’avérer pire que vous ne pouvez l’imaginer, surtout si le titre de Premier League est en jeu.

Si vous devez les essayer sous une pression immense, nous vous recommandons vivement de lire notre guide de mise en garde (mais pas entièrement infaillible). Après tout, il n’y a qu’un seul Sergio Ramos.

1. N’oubliez pas d’atteindre la cible

Cela devrait vraiment être considéré comme l’exigence de base absolue pour tous les tireurs de pénalité, mais surtout si vous optez pour la finition écaillée.

2. Ne vous laissez pas distraire

Le gardien rusé pourrait essayer de vous distraire avec toutes sortes de danses exotiques et de girations rythmiques (à 00h30). Restez concentré.

3. Ne le rendez pas trop évident

Essayez de ne pas rendre évident le fait que vous vous préparez à essayer une Panenka pour tout le monde dans le stade dès le début de votre course.

4. N’en faites pas trop sur le backspin

N’oubliez pas de frapper le ballon avec suffisamment de puissance pour atteindre la ligne de but.

5. Ne tombez pas

Il est essentiel que vous restiez en position verticale lors de l’exécution de votre Panenka. Ne pas le faire pourrait être désastreux.

6. Ne soyez pas un gardien de but

En aucun cas, une personne portant de gros gants ne doit tenter de marquer une Panenka. Rien de bon ne peut jamais en sortir (à 1h00).

7. N’essayez pas d’en faire une quand Ibra vous regarde

Peut-être le plus important de tous, ne faites pas l’erreur de tenter une Panenka pendant que Zlatan Ibrahimovic regarde de manière menaçante par-dessus votre épaule.

PANENKA DANS LE TOP 3 DES PIRES PANENKAS

1. Cristiano Ronaldo: Real Madrid vs Copenhague, 11 décembre 2013

« Il ne fait aucune tentative pour tromper le gardien, ni avec ses yeux, ni avec son langage corporel. Et il frappe la balle beaucoup trop fort. »

2. Neymar: Santos vs Vitoria, finale de la Copa do Brasil, 27 juillet 2010

« Son élan est trop droit, descendu au milieu. De plus, il n’a pas du tout montré au gardien de but. C’est horrible. »

3. Andrea Pirlo, AC Milan vs Barcelona, ​​Trophée Gamper, 25 août 2010

«Je ne pense pas qu’il ait pratiqué ça avant. Son élan est trop court, je pense qu’il n’a pas pris ça trop au sérieux.… Je suis content qu’il ait appris et qu’il ait bien fait quelques années plus tard.

PANENKA DANS LE TOP 3 DES MEILLEURS PANENKAS

1. Sebastian Abreu, Uruguay vs Ghana, Coupe du monde, 2 juillet 2010

« Il a très bien donné un coup de pied – il a eu un long élan et il est important qu’il fasse une pause de son pied tout en donnant des coups de pied. C’est exactement cela: je cours assez agressivement, vite, et au dernier moment, je mets un peu la jambe en pause. Je tiens mes nerfs plus longtemps que le gardien de but. De plus, cela ralentit le coup de pied et vous aide à mieux frotter le ballon.

2. Juan Roman Riquelme, Mexique vs Argentine, Copa America, 12 juillet 2007

« Le gardien a essayé de le rendre nerveux, c’est très désagréable. Tout est question de course. C’est parfait et ça compense le fait que peut-être le ballon a volé trop droit. Il a vraiment trompé le gardien. »

3. Andrea Pirlo, Italie vs Angleterre, Championnats d’Europe, 24 juin 2012

« Il a évidemment appris sa leçon de son autre. Concentrée, course très lente, j’aurais été plus rapide, mais très bien prise. »