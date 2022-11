Comment ne pas être un personnage dans un ‘Bad Fashion Movie’

Se lier d’amitié avec ces femmes n’était pas compliqué, a déclaré Mme Brown. Elle voulait qu’ils se sentent les bienvenus ; à leur tour, ils la voyaient comme une rareté dans la mode. “Une gentille dame qui mange des spaghettis”, a déclaré Mme Brown. Elle ne faisait pas partie des « personnes pointues », un autre terme qu’elle utilise pour désigner un certain type de modeuse : exclusive, intimidante, obsédée par le fait de frapper une « carte sandwich du chic » (et aussi, a-t-elle dit, de porter des vêtements à épaules pointues ).

“” Je porte ça, donc je suis chic “”, a déclaré Mme Brown, dont l’uniforme se penche vers des hauts à fleurs et des jeans à taille haute et à jambes larges. « ‘J’ai ce corps, donc je suis chic. J’ai été invité à cette fête, donc je suis chic. Ce n’est pas très imaginatif.

“Quand j’étais plus jeune, je pensais que tout le monde de la mode new-yorkaise était sur une sorte d’autoroute. Plus connectée, plus glamour et plus intelligente que moi. Et puis vous entrez dans la pièce et vous vous dites: “Oh”, “- et ici, elle glousse pratiquement -” “Ce n’est pas Mensa”.

Ne pas jeter les Wobblies

Mme Brown a été nommée rédactrice en chef d’InStyle en 2016, après 11 ans chez Harper’s Bazaar. Sa première couverture était Emily Ratajkowski, portant un t-shirt blanc conçu par Virgil Abloh imprimé avec “In” sur le devant et “Style” sur le dos. Le message était : « Tout le monde est invité à la fête », a déclaré Mme Brown. Même lorsque cette fête prend des airs de fin du monde, comme ce fut le cas en 2020.

Pourtant, le chaos de la pandémie et le calcul racial ont galvanisé Mme Brown, qui s’est penchée sur la couverture du travail d’activistes (et d’amis) comme Tarana Burke de Me Too International et Ayọ Tometi de Black Lives Matter.