Comment naviguer sur un marché « inhabituel »

Roi maçon Avec l’aimable autorisation de : Mason King

Plus d’un an de prévisions de récession ont créé « un marché très inhabituel », a déclaré Mason King, directeur de Luther King Capital Management à Fort Worth, au Texas, classé n°1 sur la liste CNBC des 100 meilleurs conseillers financiers aux États-Unis. pour 2023. Dans l’ensemble, le climat actuel a créé des perspectives aussi diverses que jamais, a-t-il noté, même selon son père, J. Luther King Jr., qui travaille dans le secteur depuis 60 ans. Bien que certains experts aient plus récemment renoncé à leurs prédictions antérieures d’une récession imminente et adopté l’idée d’un atterrissage en douceur, « c’est le consensus le plus large que nous ayons vu », a-t-il ajouté.

Les données récentes dressent toujours un tableau mitigé de la direction que prend l’économie, avec une croissance globale stable alors que les consommateurs continuent de dépenser, mais le marché du travail commence à se relâcher après des conditions historiquement tendues. Dans le même temps, l’inflation a montré des signes de ralentissement même si elle reste bien au-dessus du niveau auquel les décideurs de la Réserve fédérale se sentent à l’aise, ce qui a ravivé les craintes selon lesquelles la banque centrale pourrait avoir encore du travail à faire. « Ce que nous aimerions voir, c’est plus de confiance dans les perspectives économiques », a-t-il déclaré. « Cela nous donnerait une plus grande tranquillité d’esprit, car nous sommes dans un scénario de marché haussier à plus long terme. » « Le contrepoids est que si les effets décalés des restrictions monétaires commencent à peser davantage sur l’activité économique, on pourrait assister à un marché plus difficile », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, King a déclaré qu’il restait prudent quant à prédire où l’économie finirait par s’installer. « Il faut 12 à 18 mois pour qu’une seule augmentation de taux se répercute sur le marché, et nous n’en sommes qu’à 15 mois de la première augmentation de taux », a-t-il déclaré. Au total, les responsables de la Fed ont relevé leurs taux 11 fois, poussant le taux d’intérêt directeur dans une fourchette cible de 5,25 % à 5,5 %, le niveau le plus élevé depuis plus de 22 ans. « Personne ne sait exactement dans quelle mesure l’activité du marché a déjà été épuisée et combien il nous reste à faire », a déclaré King.

Il existe néanmoins un grand potentiel de hausse pour les investisseurs, en particulier dans les valeurs technologiques et énergétiques, a-t-il ajouté. Mais plutôt que de s’entasser sur les « Sept Magnifiques » — en référence à Pomme , Amazone , Alphabet , Méta , Microsoft , Nvidia et Tesla qui représentent une part disproportionnée des rendements depuis le début de l’année – les sociétés de croissance à petite et moyenne capitalisation, qui ont tendance à être plus cycliques, ont des valorisations attrayantes et restent décotées, a-t-il déclaré. « Il existe de grands noms avec de grandes opportunités à venir. »

Les meilleures sélections d’actions de King

Parmi ses meilleurs choix figurent Trimble , Albemarle et Ressources du Permien . « Ils vont continuer à avancer et à se développer et leur valorisation reste légèrement inférieure à celle de leurs pairs. » Pour faire face aux hauts et aux bas, King affirme que la société maintient un horizon temporel plus long, tout comme les sociétés dans lesquelles elles investissent. « Nous gérons le risque de baisse grâce à la durabilité des sociétés et à leur capacité à gérer les ralentissements. »