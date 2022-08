Comment naviguer dans une négociation salariale – Shaw Local

Les femmes sont des composantes essentielles de la main-d’œuvre mondiale. Malgré les contributions des femmes, l’analyse du Pew Research Center des salaires horaires médians des travailleurs à temps plein et à temps partiel indique que les femmes gagnent moins que leurs homologues masculins, même lorsqu’elles font le même travail et ont le même niveau d’instruction.

L’écart entre les sexes est resté relativement stable aux États-Unis au cours des 15 dernières années, les femmes gagnant 84 % de ce que les hommes gagnaient en 2020. Les estimations indiquent qu’il faudrait à une femme 42 jours de travail supplémentaires pour gagner autant qu’un collègue masculin. .

Les négociations salariales peuvent être intimidantes pour tout employé. Mais pour les femmes déjà en déficit de revenus, de telles négociations peuvent être encore plus difficiles. Voici quelques conseils pour faciliter les négociations salariales.

Exprimez-vous

Il semblerait que toute promotion s’accompagnerait automatiquement d’une augmentation de salaire, mais ce n’est pas toujours le cas. Lorsque vient le temps d’envisager une promotion, il est important d’avoir en tête un numéro de salaire. Si vous ne dites rien, vous ne gagnerez peut-être pas d’augmentation ou votre patron ne vous donnera peut-être pas ce que vous pensez mériter.

Faire votre recherche

Certains emplois sont assortis d’un taux de rémunération standard dans tous les domaines. Il s’agit notamment des emplois du gouvernement et de la fonction publique, des emplois syndiqués ou des postes horaires. Cependant, vous pouvez déterminer si un emploi est négociable en recherchant des données sur des sites tels que Payscale et Glassdoor pour déterminer la valeur des postes. En vous armant d’informations, vous êtes prêt à présenter des données à l’appui de vos revendications salariales.

N’ayez pas peur de demander

Même si une offre semble acceptable, il est normal de demander plus d’argent, selon The Balance: Careers. Une entreprise peut en fait augmenter le salaire de base ou offrir d’autres avantages tels que des primes plus importantes, des options d’achat d’actions ou une correspondance 401(k) complète.

Éviter le “syndrome de l’imposteur”

Les pensées, les croyances et les sentiments peuvent vous retenir, surtout lorsqu’il s’agit de négociations salariales. La plupart des professionnels connaissent à un moment donné ce que l’on appelle souvent le « syndrome de l’imposteur ». C’est un nom donné par une équipe de psychologues en 1978 qui faisait référence à des personnes qui avaient du mal à reconnaître leurs réalisations, bien que leurs pairs les respectaient. Douter de ses capacités, s’inquiéter que quelqu’un qualifie vos compétences de «fausses» ou minimise vos réalisations sont des symptômes du syndrome de l’imposteur. Se comparer aux autres – en particulier à ceux qui sont plus avancés – peut également entraîner un malaise. Concentrez-vous plus positivement sur ce que vous faites au travail et soyez fier de ce que vous avez accompli. Cela vous aidera à vous asseoir avec plus de confiance devant les employeurs qui négocient en votre faveur.

Les travailleurs doivent défendre leurs intérêts et demander des salaires qu’ils jugent proportionnés à leurs niveaux de compétences et à leurs postes. Il peut être intimidant de négocier un meilleur salaire, mais il existe de nombreuses façons de simplifier ces négociations.