Comment naviguer dans une crise du « quart de vie »

Satya Doyle Byock, une thérapeute de 39 ans, a remarqué un changement de ton au cours des dernières années chez les jeunes qui ont afflué dans son bureau : des clients frénétiques et épuisés à la fin de l’adolescence, dans la vingtaine et la trentaine. Ils étaient énervés et non amarrés, se sentant constamment comme si quelque chose n’allait pas avec eux.

“L’anxiété invalidante, la dépression, l’angoisse et la désorientation sont effectivement la norme”, écrit Mme Byock dans l’introduction de son nouveau livre, “Quarterlife : The Search for Self in Early Adulthood”. Le livre utilise des anecdotes tirées de la pratique de Mme Byock pour décrire les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes adultes d’aujourd’hui – âgés d’environ 16 à 36 ans – et comment les gérer.

Tout comme la quarantaine, le quart de la vie peut apporter sa propre crise – essayer de se séparer de ses parents ou de ses soignants et se forger un sentiment de soi est une lutte. Mais la génération qui entre dans l’âge adulte est désormais confrontée à de nouveaux défis, parfois débilitants.