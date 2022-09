Comment naviguer dans un marché baissier – nous nous tournons vers l’histoire pour trouver des réponses et vous dire comment nous le faisons

Le S & P 500 a atteint cette semaine son plus bas de la mi-juin, un niveau que de nombreux investisseurs espéraient maintenir comme le plus bas du marché baissier. Le Dow Jones Industrial Average a également clôturé lundi en territoire baissier pour la première fois depuis les débuts de Covid en 2020, rejoignant enfin le S&P 500 et le Nasdaq là-bas. Maintenant quoi? Tout d’abord, précisons nos définitions. Une clôture de 20 % ou plus en dessous d’un sommet récent est considérée comme un marché baissier pour une action ou un indice spécifique. Le marché baissier actuel du S & P 500 a été déclenché le 16 juin lorsque l’indice a clôturé plus de 20 % en dessous de son sommet précédent, qui était un record de clôture le 3 janvier. Ce sommet précédent devient alors le point de départ du marché baissier. . Ainsi, le marché baissier actuel a commencé début janvier et ne sera pas considéré comme terminé tant que le S&P 500 n’aura pas clôturé 20 % ou plus au-dessus de son creux du marché baissier, ce qui ne peut être déterminé qu’avec le recul. Cependant, cela n’empêche pas Wall Street de spéculer sur le moment où un creux pourrait se produire ou sur le moment où il pourrait déjà s’être produit. Pendant un certain temps, ce creux du 16 juin ressemblait à un bon candidat pour un creux. Mais lundi et mardi, le S&P 500 a clôturé en baisse, établissant chaque jour de nouveaux plus bas du marché baissier. Notamment, le terme “marché baissier roulant” a également été celui que nous avons entendu ces dernières années. Il décrit un marché dans lequel diverses composantes connaissent leurs propres baisses de 20 % ou plus, même si l’indice global parvient à tenir le coup. Au fait, qui a décidé que 20 % était le seuil de toute façon? Nous n’avons pas de réponse pour vous, sauf qu’il s’agit du nombre arbitraire désigné pour le terme marché baissier – tout comme une baisse de 10 % ou plus par rapport à un sommet précédent est réservée à une correction d’une action ou d’un indice. Marchés baissiers passés Historiquement, les marchés baissiers du S&P 500 ont duré en moyenne 370 jours avec une baisse de l’indice d’environ 36 % du sommet au creux, selon notre compilation de recherches. Parmi les exemples extrêmes récents de marchés baissiers, citons l’éclatement de la bulle Internet de 2000, qui a conduit à un marché baissier d’environ 2 ans et demi et a vu l’indice chuter de près de 50 % ; la crise financière mondiale de 2007-2009, qui a coïncidé avec un marché baissier d’un peu moins d’un an et demi et qui a vu l’indice s’effondrer de plus de 50 % ; et la pandémie de Covid, qui a vu un marché baissier d’un peu plus d’un mois et l’indice chuter d’un tiers. Surtout, bien qu’il y ait souvent un lien, tous les marchés baissiers ne coïncident pas avec des récessions. Par exemple, en 1987, le krach appelé lundi noir n’a été ni la cause, ni n’a conduit à une récession. Et bien que l’économie soit ensuite entrée en récession de la fin de 1990 au début de 1991, le marché boursier n’est pas entré dans un autre marché baissier jusqu’à ce que la bulle Internet susmentionnée éclate près d’une décennie plus tard. Le marché baissier actuel Dans le marché baissier actuel du S & P 500, vieux de près de 270 jours, les actions sont sous pression en raison de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et d’autres banques centrales du monde entier, de la guerre en cours de la Russie en Ukraine et les implications économiques de la politique chinoise zéro Covid. Le S & P 500 a chuté d’environ 24% par rapport à son sommet historique du 4 janvier. Mais nous ne pensons pas que les défis macroéconomiques actuels impliquent des baisses aussi profondes et durables que dans les précédents scénarios de marché baissier mentionnés, en particulier compte tenu de la résilience que nous constatons actuellement sur le marché du travail. Nous sommes enclins à penser que, même s’il reste encore de la douleur, le pire est probablement derrière nous. Investir dans un marché baissier Il existe différentes options sur la manière dont différents types de personnes peuvent jouer sur un marché baissier comme celui dans lequel nous nous trouvons. Ceux-ci se répartissent en gros en trois camps : les traders, les investisseurs passifs et les investisseurs à long terme comme nous. Le trader À une extrémité du spectre, vous pouvez aborder ce marché avec l’état d’esprit d’un trader actif et parier à la baisse, ou vendre des actions, et sortir complètement des actions. (Au Club, nous n’achetons que des actions longues, en pariant qu’elles augmenteront et cherchons toujours à rester investies. Notre petite position de trésorerie peut augmenter ou diminuer en fonction des conditions du marché et d’autres facteurs.) Avec le marché déjà en baisse de plus de 20 % , un trader dans cette position devrait parier que les perspectives économiques sont sur le point de se détériorer sensiblement. C’est certainement possible : la Russie pourrait intensifier sa guerre en Ukraine ; les tensions entre la Chine et les États-Unis à propos de Taiwan pourraient s’accélérer ; et/ou des hausses de taux de la Fed pourraient nous plonger dans une profonde récession. Le problème avec cette voie, cependant, est le risque de chronométrer correctement le revirement. Un trader peut sortir du marché et économiser quelques pertes, mais pourra-t-il revenir à temps ? Très peu peuvent réussir ce type de timing, et encore moins peuvent le faire de manière cohérente. De plus, nous pensons qu’un trader renonce à de grandes entreprises aux meilleures valorisations que nous ayons vues depuis des années, le tout pour y revenir, espérons-le, à des prix légèrement inférieurs. Il convient également de garder à l’esprit qu’au niveau des actions individuelles, de nombreuses grandes entreprises ont déjà baissé bien plus que la baisse moyenne de 36 % du marché baissier que nous avons citée plus tôt. L’investisseur passif À l’autre extrême, il y a l’investisseur totalement passif, qui peut simplement vouloir suivre les contributions qu’il mettait déjà dans son 401(k), par exemple, ou peut-être même les augmenter compte tenu de la baisse. Cet investisseur sait que les marchés montent et descendent – bien que généralement dans une direction positive sur une période suffisamment longue – et ils ont décidé de ne pas tenir compte des fluctuations quotidiennes, hebdomadaires ou même annuelles. Ce n’est pas aussi risqué pour les investisseurs de type fonds communs de placement et indiciels. Mais avec une approche non interventionniste, le risque est plus élevé si des actions individuelles sont détenues, car les entreprises peuvent faire faillite. L’approche du club d’investissement Ensuite, il y a ceux qui se situent quelque part au milieu, là où nous tombons, qui sont des investisseurs actifs qui cherchent à profiter des accès de volatilité à court ou moyen terme pour tenter d’augmenter les gains à long terme. Bien que nous puissions chercher à gérer autour d’une position centrale, en achetant lorsque les actions semblent survendues et en vendant à une force relative, nous n’essayons pas de faire du day trading. À un niveau élevé, notre approche est la même qu’elle a toujours été : acheter des actions dans les actions battues de ce que nous pensons être des sociétés de grande qualité. Nous n’aimons pas entrer et sortir, et nous ne recherchons pas des achats simplement basés sur le temps qui passe comme on pourrait le faire avec une contribution 401 (k) toutes les deux semaines. Nous cherchons plutôt à gérer chaque position de manière indépendante dans le contexte d’un portefeuille diversifié, en nous concentrant sur les valorisations d’actions individuelles dans le but d’extraire de l’argent du marché à court terme, tout en maintenant une exposition à long terme. Nous essayons d’être granulaires dans notre approche, en ajoutant des positions lorsque les achats peuvent aider à réduire notre base de coût globale – idéalement, en achetant toujours des actions à un niveau moins cher que par le passé – et en décollant les actions sur une force relative lorsque les positions augmentent un un peu trop grand, lors de mouvements rapides vers le haut dans un marché suracheté, ou simplement lorsque nous avons besoin de reconstituer nos coffres. Pourtant, un changement dans notre stratégie pendant ce marché baissier pourrait être de lever plus rapidement des liquidités les jours de hausse, sachant que ceux qui cherchent à trader le marché vont être en mode « vendre après coup ». À l’inverse, nous pourrions également être plus lents à intervenir sur les baisses, sachant que nous ne sommes plus en mode “acheter la baisse”. Et compte tenu des vents contraires auxquels l’économie est confrontée, nous pourrions également être plus enclins à cibler les entreprises qui peuvent mieux résister à un ralentissement. Mais aussi douloureux que cela puisse être en ce moment, la seule chose que l’histoire nous dit, c’est que ce qui suit toujours un marché baissier est un marché haussier. Gardant cela à l’esprit et intégrant notre compréhension des marchés baissiers antérieurs, nous visons toujours à exploiter la faiblesse à court et moyen terme afin de maximiser les gains à plus long terme. À long terme, les actions refléteront les fondamentaux de l’entreprise. Bien qu’une partie de la capacité bénéficiaire puisse être affectée à court terme en raison de la pression macroéconomique, nous ciblons les sociétés dans lesquelles nous pensons que les bénéfices rebondiront et éclipseront les niveaux antérieurs lorsque les vents contraires macroéconomiques s’atténueront. Selon les mots de feu l’investisseur Shelby Davis, “Vous gagnez la majeure partie de votre argent dans un marché baissier, vous ne vous en rendez tout simplement pas compte sur le moment.” (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

