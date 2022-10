Comment naviguer dans le “grand transfert de richesse”, selon les meilleurs conseillers

Entre L’engagement de Bill Gates de donner “la quasi-totalité” de sa fortune et la récente décision du fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, de faire don de toute son entreprise pour lutter contre le changement climatique, il est clair que la vision de la richesse héritée a changé. Dans le même temps, le plus grand transfert de richesse générationnelle de l’histoire est en cours, les baby-boomers devant transmettre à leurs enfants plus de 68 000 milliards de dollars. “C’est une génération qui a accumulé un plus grand pourcentage de richesse que n’importe quelle autre génération”, a déclaré Mark Mirsberger, expert-comptable et PDG de Dana Investment Advisors, n ° 2 sur la liste CNBC FA 100 de cette année. “C’est une excellente opportunité. S’ils ne le planifient pas, ils n’ont pas à s’en soucier, le gouvernement le fera pour eux”, a-t-il déclaré en faisant référence à la façon dont les lois ab intestat de l’État régiront la distribution des actifs sans un sera en place.

Plus de FA 100 : Voici un aperçu de la couverture de la liste FA 100 de CNBC des meilleures sociétés de conseil financier pour 2022 :

Voici quatre considérations clés pour aider les familles à se préparer, selon les meilleurs conseillers financiers de CNBC.

1. Espérance de vie

Même si la pandémie de Covid a fait baisser l’espérance de vie moyenne aux États-Unis, les gens vivent plus longtemps, et cela déterminera votre plan successoral. “Vous pourriez avoir besoin de votre argent plus longtemps que vous ne le pensez”, a déclaré Mirsberger. “Quiconque a 70 ans a plus de chances d’atteindre 90 ans”, a-t-il ajouté. “Après cela, comprenez que vos enfants et petits-enfants peuvent vivre encore plus longtemps.” “Dans les transactions que je gère, les enfants sont plus proches de mon âge – ils peuvent avoir entre 50 et 60 ans”, a déclaré Rick Keller, planificateur financier agréé et président de First Foundation Advisors, classé n ° 33 sur la liste CNBC FA 100. Cela rend encore plus impératif de commencer à travailler plus tôt avec la prochaine génération, a-t-il ajouté. “Apprendre à connaître ces enfants et leurs besoins est très important”, a déclaré Keller.

2. Héritage familial

Le premier obstacle est souvent de réunir des générations pour discuter de leur héritage familial, disent les conseillers. “Beaucoup de parents riches ne montrent pas à leurs enfants ce qui s’y trouve”, a déclaré Alison Berman, présidente et chef de la direction de Palisade Capital Management, qui a placé le n ° 56 sur la liste FA 100. Cependant, “vous avez besoin de transparence pour planifier”, a-t-elle déclaré. “Nous avons aidé de nombreuses familles à s’y retrouver.” “L’une des choses les plus importantes est de s’assurer que la prochaine génération est à l’aise avec la gestion de la richesse dont elle est sur le point d’hériter”, a déclaré Keller. “Les parents ont pris l’habitude de gérer leur patrimoine sur 20, 30 ou 40 ans ; les enfants ont moins d’un an.”

Parfois, on ne passe pas assez de temps sur le côté doux de ces dynamiques familiales, par opposition aux seuls chiffres. Rick Keller président de First Foundation Advisors

Pour commencer, “nous essayons de les faire réfléchir à ce que signifie être aisé dans ce pays”, a-t-il déclaré. “Parfois, on ne passe pas assez de temps sur le côté doux de ces dynamiques familiales, par opposition aux seuls chiffres.” “La littératie financière est une part importante de ce transfert de richesse”, a également ajouté Mirsberger. “Vous devez fournir une vie d’éducation. “Le prochain défi est de savoir comment vous engagez cette prochaine génération”, a-t-il déclaré. “S’ils ne peuvent pas y accéder sur leur téléphone, vous ne pourrez peut-être pas vous connecter avec eux. “Cela oblige les conseillers à être un peu plus créatifs”, a ajouté Mirsberger.

3. Intention caritative

Non seulement les enfants et les petits-enfants fonctionnent différemment de leurs parents en ce qui concerne la façon dont ils communiquent et leurs connaissances techniques, mais leurs priorités peuvent également être différentes. “Il y a beaucoup plus d’activisme dans la jeune génération”, a déclaré Berman. Ils se concentrent sur des questions comme le changement climatique, la justice sociale et des entreprises soucieuses de l’environnement et de la société, a-t-elle déclaré.

Ils veulent utiliser leurs atouts comme agent de changement. Allison Berman président et chef de la direction de Palisades Capital Management

En ce qui concerne leur stratégie d’investissement, ils ont tendance à s’intéresser davantage aux tendances générales qu’aux actions individuelles, a-t-elle également noté. “Ils veulent utiliser leurs atouts comme agent de changement.” Pour maximiser un plan de bienfaisance, certaines stratégies peuvent aider, comme la création d’une fiducie résiduaire de bienfaisance ou d’une fiducie principale de bienfaisance, qui vous permettent de faire un don aux organismes de votre choix, tout en offrant un allégement fiscal à vos héritiers.

4. Conséquences fiscales

Bien sûr, tout argent qui sera transmis doit être soumis à une planification successorale et fiscale appropriée, en utilisant des outils tels que des fiducies et des cadeaux d’exclusion annuelle ou d’exemption à vie, selon Will Williams, président et chef de la direction de David Vaughan Investments, qui se classe au 40e rang sur la liste FA 100. L’objectif est de réduire l’obligation fiscale future et d’épargner aux héritiers des factures beaucoup plus importantes. Pour le moment, les contribuables peuvent donner jusqu’à 12,06 millions de dollars au cours de leur vie sans prélèvement pouvant atteindre 40 %. Ce total est au-delà de l’exclusion annuelle de l’impôt sur les donations, qui vous permet de faire un nombre illimité de dons jusqu’à un certain montant (en 2022, c’est 16 000 $) par personne chaque année sans encourir d’impôts.