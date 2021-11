Comment naviguer dans la transition énergétique loin des combustibles fossiles

De la vapeur s’échappe de la centrale au charbon de Niederaussem exploitée par l’opérateur allemand RWE, qui se trouve à proximité de mines de charbon à ciel ouvert qui l’alimentent en charbon, le 13 novembre 2017 près de Bergheim, en Allemagne. Lukas Schulze | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES — L’aggravation de l’urgence climatique souligne le besoin urgent pour les décideurs politiques de superviser une transition rapide loin des combustibles fossiles. Cependant, la manière dont les pays naviguent dans ce changement est férocement contestée. La combustion de sources d’énergie telles que le charbon, le pétrole et le gaz est le principal moteur de la crise climatique. Pourtant, alors que les politiciens et les chefs d’entreprise vantent régulièrement leur engagement en faveur de la transition énergétique, la dépendance mondiale aux combustibles fossiles continue de s’aggraver. Les climatologues ont souligné à plusieurs reprises que la meilleure arme pour lutter contre la hausse des températures mondiales était de réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Le Pacte climatique de Glasgow, un accord conclu lors du sommet COP26 plus tôt ce mois-ci, marquait la première fois qu’un accord international sur le climat mentionnait explicitement les combustibles fossiles. L’accord final appelait les pays à « réduire progressivement » l’utilisation du charbon et les subventions « inefficaces » aux combustibles fossiles. Cependant, ce langage n’a pas fait grand-chose pour inspirer confiance, en particulier à la suite de recherches suggérant que la grande majorité des combustibles fossiles doit être conservée dans le sol si le monde veut avoir le moindre espoir de prévenir des impacts climatiques de plus en plus graves et potentiellement irréversibles.

C’est tout à fait faisable, et c’est faisable rapidement, mais cela aura un prix qui sera ensuite remboursé pour toujours dans une société prospère et saine. Donc, c’est ce qu’il va falloir. Julia Steinberger Économiste écologiste à l’Université de Lausanne

L’ONU a déclaré que l’utilisation mondiale des combustibles fossiles est « dangereusement désynchronisée » avec les objectifs climatiques et les militants ont poussé les gouvernements à démanteler l’économie des combustibles fossiles. Ici, les experts évaluent les défis de la décarbonisation de l’économie mondiale, la rapidité avec laquelle elle peut être réalisée et certaines des solutions provisoires possibles.

« Il faut sortir des énergies fossiles »

« Je viens du Kentucky, j’ai travaillé dans le tabac en grandissant », a déclaré à CNBC Carroll Muffett, directrice générale du Center for International Environmental Law à but non lucratif. « Je sais ce qu’est la sensation du goudron dans mon nez, je sais ce qu’est la sensation d’étouffement du goudron dans vos poumons lorsque vous retirez le tabac en hiver. Et la vérité est que les États-Unis ont commencé à réglementer les cigarettes de manière plus agressive parce qu’il le fallait être fait. » « Oui, il y a beaucoup de personnes employées dans ces espaces, mais c’était le cas auparavant pour l’amiante. Ce sont des produits qui doivent être retirés de notre économie. » Muffett a déclaré qu’une « condition préalable fondamentale » à une transition juste serait que les décideurs politiques reconnaissent explicitement qu’une transition doit avoir lieu. Il a cité le gouvernement américain et l’industrie charbonnière s’engageant « encore et encore » à trouver des moyens d’utiliser le charbon malgré les impacts sur le climat et la santé. « Nous devons nous débarrasser des combustibles fossiles, nous le savons. Ainsi, une transition juste pour les pays dépendants des combustibles fossiles commence par la reconnaissance que nous devons nous débarrasser des combustibles fossiles, puis vous engagez les ressources pour aider leur économie, pour aider la transition de leurs travailleurs vers des alternatives durables », a déclaré Muffett.

« Nous considérons que l’énergie solaire et éolienne est la source d’énergie nouvelle la moins chère pour plus des deux tiers de la population mondiale aujourd’hui et s’accélère rapidement. infrastructures existantes. Et je pense que l’une des choses vraiment importantes à propos de ces énergies renouvelables, en particulier solaire, est qu’elles sont évolutives. Elles peuvent être déployées à très petite échelle, y compris dans des zones reculées, où vous n’avez pas à attendre la grille pour arriver. »

Quelle transition ?

Plus tôt cette année, l’influente Agence internationale de l’énergie a publié le la première feuille de route complète au monde à la construction d’un secteur énergétique mondial avec des émissions nettes nulles d’ici 2050. La principale organisation mondiale de l’énergie a déclaré en mai qu’il ne pourrait y avoir de nouveau développement de pétrole, de gaz ou de charbon si le monde devait atteindre le zéro net d’ici le milieu du siècle. Il a ajouté que les promesses du gouvernement à l’époque étaient « bien en deçà » de ce qui serait nécessaire pour atteindre le zéro net. Pour mettre la taille totale du marché de l’énergie en perspective, les marchés mondiaux du charbon et du gaz naturel sont tous deux plus grands que tous les marchés des métaux combinés – et le marché du pétrole est presque le double de cette taille, selon une analyse de Morgan Stanley.

Le grand défi est de s’assurer que le stockage de notre système énergétique ne diminue pas pendant la transition. Alain Thomson Leader mondial de l’énergie chez Arup

Les combustibles fossiles représentaient plus de 80 % de la consommation mondiale d’énergie en 2019, selon données compilées par Our World in Data, tandis que les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire représentaient 11,4%. De plus, alors que la quantité totale d’énergie renouvelable disponible augmente, elle reste inférieure à l’augmentation globale de la demande énergétique mondiale. « Compte tenu du fait que l’ensemble du système énergétique se développe également, le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables n’est pas rapide », a déclaré à CNBC Martijn Rats, stratège en chef des matières premières chez Morgan Stanley. « La transition énergétique ne se réalisera pas avec les seules start-up », a-t-il ajouté. « Nous avons besoin que les grandes sociétés énergétiques du monde réalisent les milliers de milliards d’investissements nécessaires au cours des prochaines décennies. Les sociétés de combustibles fossiles d’aujourd’hui ont un rôle à jouer à cet égard. Grâce à leur expertise en ingénierie et en gestion de projet, ainsi qu’à leur portée mondiale, elles sont capables de réaliser ces grands projets d’infrastructure.

Un investissement dans un avenir vivable

Le groupe de producteurs de pétrole OPEP a déclaré que le récit selon lequel la transition énergétique passe des combustibles fossiles aux énergies renouvelables « est trompeur et potentiellement dangereux pour un monde qui continuera d’avoir soif de toutes les sources d’énergie ». Dans une allocution aux délégués réunis à la COP26 le 10 novembre, le secrétaire général de l’OPEP Mohammed Barkindo mentionné le fait de ne pas écouter toutes les voix sur des questions telles que la réduction des émissions, l’abordabilité de l’énergie et la sécurité pourrait avoir des conséquences inattendues. Ceux-ci inclus distorsions du marché, une volatilité accrue et des pénuries d’énergie. Certes, tous ces exemples sont déjà évidents – et à une époque où le mix énergétique mondial est encore dominé par les combustibles fossiles. Une coalition de grands exportateurs de gaz, quant à elle, a averti sur la persistance du « réductionnisme et annuler la culture » sur les hydrocarbures. Dans une déclaration à l’ONU, le Forum des pays exportateurs de gaz a déclaré qu’il pensait que le gaz offrait « une solution complète et équilibrée » à la transition. « C’est ce que nous appelons le discours du retard climatique », a déclaré à CNBC Julia Steinberger, économiste écologiste à l’Université de Lausanne. « C’est un classique. Nous l’appelons le solutionnisme des combustibles fossiles, c’est-à-dire que même s’ils sont le problème, il est toujours aussi censé être la solution. »

Dans un papier publié dans la revue Global Sustainability en juillet dernier, l’économiste William Lamb et plusieurs autres co-auteurs, dont Steinberger, ont cherché à identifier le message le plus courant des partisans d’une action climatique minimale. Ces « discours sur le retard climatique » se répartissent en quatre groupes principaux : « Redirection de la responsabilité » (quelqu’un d’autre devrait agir en premier), « pousser des solutions non transformatrices » (un changement perturbateur n’est pas nécessaire), « mettre l’accent sur les inconvénients » (le changement sera difficile ), ou « reddition » (il n’est pas possible d’atténuer le changement climatique). Selon l’équipe de Lamb, le solutionnisme à base de combustibles fossiles est catégorisé comme « pousser pour une action non transformatrice ». Il fait référence aux messages qui font la promotion de solutions inefficaces et détournent l’attention de mesures plus efficaces. « L’un des principaux arguments avancés ici est le suivant : ‘Oh, eh bien, si vous faites la transition du jour au lendemain, vous allez avoir des ennuis' », a déclaré Steinberger. « Nous adorerions effectuer la transition du jour au lendemain et nous ne pouvons évidemment pas, mais nous devons effectuer la transition aussi rapidement que possible et nous n’essayons pas cela. Et l’une des raisons pour lesquelles nous n’essayons pas c’est exactement parce que ces industries se positionnent eux-mêmes comme : ‘Vous aurez toujours besoin de nous pour aller de l’avant.' »

« Nous devons essentiellement expliquer, ce qui est encore quelque chose qui ne s’est pas produit à la COP, que chaque gouvernement essaie d’éviter les combustibles fossiles. Cela ressemble à de l’électrification, cela ressemble à la production d’énergie renouvelable. Toutes ces choses, qui sont hautement techniquement faisable et rentable, c’est juste que leur montée en puissance va être financièrement douloureuse parce qu’elle a attendu si longtemps. » Steinberger a déclaré que la transition vers la décarbonation nécessiterait des fonds publics « massifs » qui entraîneraient probablement une dette publique, mais cela ne devrait pas être considéré comme un problème car il s’agit d’un investissement « dans un avenir vivable où nous ne détruisons pas la planète et l’économie et le mode de vie de tout le monde. » « C’est tout à fait faisable, et c’est faisable rapidement, mais cela aura un prix qui sera ensuite remboursé pour toujours dans une société prospère et saine. C’est donc ce qu’il faudra. »

« Grossesse verte »

« Les gouvernements devront juger de la tolérance pour financer la transition, ce qui, à long terme, conduira à une énergie moins chère. Sans aucun doute sur la période de transition, [prices] vont augmenter », a déclaré à CNBC par téléphone Steve Varley, vice-président mondial de la durabilité du cabinet de conseil en gestion EY. « Tous les gouvernements seront incroyablement concentrés sur [avoiding] les coupures de courant et les prix facturés pour l’accélération de l’électricité – c’est un appel difficile », a-t-il déclaré à propos de la transition. Les recherches d’EY suggèrent qu’il existe un « écart d’énergie verte », avec 5 200 milliards de dollars supplémentaires nécessaires pour répondre aux scénarios de l’AIE pour le développement des énergies renouvelables, et qu’il existe également un fossé entre les pays développés et les pays en développement. « Des secteurs industriels spécifiques sont également confrontés à une » plate-forme en feu « de capital limité et aux préférences changeantes des consommateurs, laissant les infrastructures et les emplois bloqués », a-t-il déclaré. « Si les pays en développement ne peuvent pas autoriser, importer et mettre à l’échelle la technologie verte à un prix viable, l’incitation à extraire et à utiliser des combustibles fossiles restera », a déclaré Varley dans un article publié en octobre sur le site Web d’EY. Les pays producteurs de pétrole et de gaz tels que l’Angola, l’Irak et la Libye sont susceptibles de souffrir, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables.