Comment Nancy Pelosi espère soutenir Joe Manchin dans un coin sur les infrastructures

Le président Joe Biden et un groupe bipartite de 10 sénateurs étaient tout sourire jeudi lorsqu’ils ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord sur un cadre pour un projet de loi sur les infrastructures.

Mais depuis lors, les dirigeants et les factions idéologiques des deux partis se sont engagés dans un jeu politique intense, chacun essayant de prendre le dessus pour façonner le programme législatif à sa guise – ou pour le saborder complètement.

C’est étrange de dire qu’un accord d’infrastructure d’un billion de dollars est fondamentalement un spectacle secondaire, mais en termes politiques, celui-ci l’est plus ou moins. Les principaux acteurs se sont beaucoup plus concentrés sur ce que signifie un tel accord pour un projet de loi de dépenses distinct et beaucoup plus important que les démocrates tentent de mettre en place et de faire passer le processus de réconciliation budgétaire. (Les projets de loi de réconciliation budgétaire peuvent être adoptés au Sénat à la majorité simple, contrairement aux projets de loi ordinaires, qui nécessitent 60 voix pour surmonter une obstruction.)

Les démocrates avaient de grandes ambitions pour ce prochain grand projet de loi de réconciliation. C’est là que les progressistes espéraient faire le plein, dépensant plusieurs milliers de milliards de plus pour les soins de santé, le changement climatique et d’autres problèmes. Et, surtout, si l’accord bipartite sur les infrastructures s’effondre, les démocrates pourraient incorporer leurs parties préférées de cet accord dans la réconciliation comme solution de repli.

Ainsi, dans la mesure où le sort de l’accord bipartite compte, c’est dans son impact sur la prise de décision des principaux modérés du Sénat comme Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) sur la réconciliation. Ils sont, après tout, la raison pour laquelle les pourparlers d’infrastructure avec les républicains ont eu lieu en premier lieu : ils ont insisté sur un effort bipartite. Leurs votes seraient également nécessaires pour adopter tout projet de loi de réconciliation.

Et lorsque l’accord bipartite a été annoncé, les progressistes ont eu peur qu’on ne puisse pas compter sur leurs collègues modérés.

Prise d’otages ou bluff ?

La principale raison pour laquelle les progressistes ont réagi si négativement à l’accord sur les infrastructures est qu’ils avaient rêvé de faire tellement plus et craignaient de ne pas pouvoir le faire. Le sénateur Richard Blumenthal (D-CT), par exemple, l’a qualifié de « beaucoup trop petit », « dérisoire » et « pathétique ».

Ils craignent que, avec un accord bipartite en main sur un sujet majeur qui démontre que le Congrès peut fonctionner, Manchin et d’autres modérés pourraient bien être enclins à l’arrêter. Ils pourraient choisir de ne pas adopter du tout un projet de loi de réconciliation, ou pourraient en réduire considérablement un.

Les républicains modérés impliqués dans l’accord espèrent en effet que cela se produira – ou du moins que les semblables de Manchin seront moins susceptibles de soutenir la réforme de l’obstruction s’ils obtiennent quelque chose. Mais leurs collègues conservateurs craignent d’être joués. Ils sont cyniques à propos de Manchin et de la compagnie, croyant qu’ils empocheront avec plaisir toutes les concessions que les républicains offriront sur les infrastructures, profiteront des bonnes vibrations bipartites, puis procéderont à la réconciliation, où ils feront tout ce que les dirigeants démocrates veulent.

Les dirigeants démocrates font en effet de leur mieux pour que cela se produise. À la Chambre, la présidente Nancy Pelosi a déclaré qu’elle lierait les deux projets de loi, pour éviter que la gauche du parti ne perde courage. « Il n’y aura pas de projet de loi sur les infrastructures à moins que le projet de loi sur la réconciliation ne soit adopté par le Sénat américain », a déclaré Pelosi jeudi.

C’est une tentative de mettre les démocrates modérés dans une boîte. C’est une promesse de Pelosi de garder leur accord bipartite en otage à moins qu’ils ne soient conformes au plan de réconciliation de Biden. Il n’est pas clair si cela était nécessaire, puisque Manchin avait déjà commencé à parler positivement de l’effort de réconciliation. Cela peut aussi être un bluff – si l’effort de réconciliation échoue, Pelosi et les démocrates de la Chambre choisiraient-ils vraiment de ne rien faire plutôt que de se contenter de tout ce qui a été adopté par le Sénat ? Mais les démocrates espèrent que les modérés s’aligneront simplement, afin qu’ils n’aient pas à le découvrir.

De manière inattendue, le président Biden a lancé une menace similaire quelques instants après l’heureuse annonce de l’accord bipartite la semaine dernière. « Si c’est la seule chose qui me vient, je ne la signe pas », a-t-il déclaré. Le fait que Biden espérait adopter un projet de loi sur la réconciliation n’était pas nouveau; l’engagement de faire dépendre le projet de loi bipartite du projet de loi de réconciliation était. Mais alors que les républicains réagissaient avec indignation et qu’il y avait des discussions selon lesquelles l’accord pourrait être en danger, Biden semble avoir réalisé que c’était une erreur et l’a ramené.

Après cela, certains républicains en ont profité pour essayer de pousser les choses plus loin. McConnell a déclaré lundi dans un communiqué que Biden avait « dissocié » de manière appropriée les deux projets de loi, et que Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, devraient suivre son exemple. Le sénateur Jerry Moran (R-KS) est allé plus loin, suggérer il voulait que Manchin et Sinema s’engagent à s’opposer à tout projet de loi de réconciliation.

Il reste donc difficile de savoir si l’accord bipartite aboutira à l’adoption d’un projet de loi par le Sénat. L’accord portait sur un cadre, et il doit encore être transformé en un véritable projet de loi. Plus important encore, il n’y avait que cinq sénateurs républicains à la Maison Blanche pour célébrer l’accord – et 10 seraient nécessaires pour surmonter une obstruction.

Mais, encore une fois, si les républicains abandonnent l’accord, les enjeux de fond sont faibles ; Les démocrates ont la réconciliation comme solution de repli. Le sénateur Tim Kaine (D-VA) a même suggéré que les « bonnes idées » des républicains seraient également incluses dans le projet de loi sur la réconciliation si l’accord bipartite s’effondrait.

Le vrai drame est encore à venir : au juste ce que le projet de loi de réconciliation des démocrates du Sénat inclura. Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a lancé un paquet de 6 000 milliards de dollars qui permettrait aux 60 à 64 ans de s’inscrire à Medicare. Manchin a déclaré dimanche qu’il pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars et veut que tout soit payé.

D’une manière ou d’une autre, ils devront s’entendre sur le même projet de loi – ou les démocrates n’obtiendront rien du tout grâce à la réconciliation.