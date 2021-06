Comment Naftali Bennett, chef d’un petit parti de droite, est passé au sommet

JÉRUSALEM — Le matin après la victoire de Donald J. Trump à l’élection présidentielle de 2016, Naftali Bennett, le leader énergique d’un parti israélien relativement petit, pro-colonie, a exulté devant un parterre de journalistes étrangers à Jérusalem, « L’ère d’un État palestinien est fini! » Maintenant, M. Bennett, 49 ans, un ancien entrepreneur de haute technologie qui insiste sur le fait qu’il ne doit jamais y avoir d’État palestinien à part entière et qu’Israël devrait annexer une grande partie de la Cisjordanie occupée, est sur le point de devenir le prochain Premier ministre d’Israël, remplaçant Benjamin Netanyahu. M. Bennett, un ancien allié de M. Netanyahu souvent décrit comme plus à droite que le Premier ministre, est le fils riche et indépendant d’immigrants américains. Il est entré pour la première fois au Parlement israélien il y a huit ans et est relativement inconnu et inexpérimenté sur la scène internationale, laissant une grande partie du monde – sans parler de nombreux Israéliens – se demandant quel genre de leader il pourrait être. Passant d’alliances apparemment contradictoires, il a été qualifié d’extrémiste de droite, de pragmatique et d’opportuniste.

Mais dans une mesure de ses talents, il a maintenant réussi un exploit qui est extraordinaire même selon les normes déroutantes de la politique israélienne : il s’est hissé au sommet de la fonction même si son parti, Yamina, n’a remporté que sept des 120 sièges dans le Parlement. Bénéficiaire avisé et ambitieux du marasme politique prolongé d’Israël, M. Bennett a tiré parti de son poids électoral modeste mais crucial après les élections peu concluantes de mars, les quatrièmes d’Israël en deux ans. Il est entré dans les pourparlers de la coalition en tant que faiseur de roi et est devenu celui qui portait la couronne. Au cours d’une carrière pleine de paradoxes, M. Bennett, autrefois l’un des principaux collaborateurs de M. Netanyahu, 71 ans, a joué un rôle crucial dans le renversement de son ancien patron, le plus ancien dirigeant d’Israël. En conséquence, M. Netanyahu a été renversé – pour l’instant, du moins – non seulement par ses rivaux de longue date au centre et à gauche de l’échiquier politique, mais aussi par quelqu’un considéré comme encore plus pur et dur.

M. Bennett a longtemps défendu les colons de Cisjordanie et a déjà dirigé le conseil qui les représentait, mais il n’a jamais été colon lui-même et vit à Ra’anana, une ville aisée du centre d’Israël, avec sa femme et ses quatre enfants. Il est religieux – il serait le premier Premier ministre à porter une kipa – mais il dirigera une coalition gouvernementale largement laïque.

Il est surtout connu pour ses opinions sur les colonies, l’annexion et l’État palestinien que beaucoup à gauche et au centre d’Israël – sans parler d’une grande partie du monde – considèrent non seulement comme fausses mais dangereuses. Pourtant, sa coalition s’étend de gauche à droite sur le spectre politique tendu d’Israël et s’appuie sur le soutien d’un petit parti arabe islamiste. Cette coalition propose de dissimuler ses divergences sur les relations israélo-palestiniennes en se concentrant sur les questions intérieures. M. Bennett a expliqué ses motivations pour faire équipe avec de tels opposés idéologiques comme un acte de dernier recours pour mettre fin à l’impasse politique qui a paralysé Israël. « La crise politique en Israël est sans précédent au niveau mondial », a-t-il déclaré dimanche dans un discours télévisé. « Nous pourrions nous retrouver avec des cinquièmes, sixièmes, voire 10e élections, démantelant les murs du pays, brique par brique, jusqu’à ce que notre maison nous tombe dessus. Ou nous pouvons arrêter la folie et prendre nos responsabilités. Maintenant, M. Bennett fait face au plus grand défi de sa carrière politique, en essayant de maintenir cette coalition improbable, de passer d’une figure de deuxième niveau à un leader national et de maintenir des relations avec l’allié le plus important d’Israël, les États-Unis. Le président Biden a été plus froid envers M. Netanyahu que ne l’était M. Trump. « Il y aura, je pense, un soupir de soulagement collectif au sein de l’administration Biden qu’ils ont du nouveau sang israélien à traiter », a déclaré Martin S. Indyk, ancien ambassadeur américain en Israël et ancien envoyé spécial pour les Israéliens. négociations palestiniennes. M. Bennett sera contraint par le droit des colons de livrer pour eux, a déclaré M. Indyk, mais il semble qu' »il a déjà accepté qu’il ne sera pas en mesure de poursuivre ce programme ».

Il a fait campagne en tant qu’alternative de droite à M. Netanyahu, qui a occupé le pouvoir pendant 12 ans consécutifs et 15 ans au total, et est actuellement jugé pour corruption. Ils ont souvent différé davantage sur le ton que sur le fond, car M. Bennett a évité le langage incendiaire et le drame juridique de longue date de son prédécesseur. Aida Touma-Sliman, une législatrice de la Liste commune des partis à prédominance arabe, a écrit sur Twitter que M. Bennett dirigerait « un gouvernement de droite dangereux », un gouvernement qui « éliminerait Netanyahu et préserverait sa voie ». Après que M. Bennett ait décrit M. Netanyahu dimanche comme une force de division et de polarisation, M. Netanyahu a accusé son ancien collaborateur d’utiliser « les mêmes slogans creux sur la haine et la division » et de « commettre la fraude du siècle ». Les gens qui le connaissent décrivent M. Bennett comme sympathique et tolérant à huis clos, un pragmatique dans l’âme, bien que la façon dont cette personne privée se traduirait par gouverner reste à voir.