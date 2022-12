Comment “Muchachos” est devenu Messi, l’hymne argentin de la Coupe du monde

Partout où vont les supporters argentins, que ce soit au Qatar ou chez eux, ils se font entendre. Une foule colorée et bruyante de dizaines de milliers de personnes, avec de grands espoirs pour l’équipe nationale, leur présence a augmenté au fur et à mesure que l’équipe a progressé, et d’autres sont arrivées à Doha dans l’attente de célébrer une victoire en finale de la Coupe du monde contre la France dimanche.

Et partout où ils vont, la même chanson est entendue encore et encore. “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” (qui peut être vaguement traduit par “Les gars, maintenant nous avons de nouveau de l’espoir”) est passé des rues et des tribunes au vestiaire argentin, où il fait partie des célébrations après chaque victoire. Et avant le tournoi commencé, il a été choisi par le capitaine Lionel Messi comme son favori.

“Je suis né en Argentine/pays de Diego et Lionel/des enfants Malvinas/que je n’oublierai jamais”, c’est ainsi que s’ouvre la chanson du chanteur Guillermo Novellis, leader de La Mosca. Le groupe était populaire en Argentine à la fin des années 1990 et au début du siècle avec des succès dont la version originale de la chanson qui est devenue l’hymne officiel de l’Argentine en 2022.





La référence aux “enfants Malvinas” est un hommage aux jeunes conscrits qui ont combattu et sont morts en 1982 lors d’une guerre de trois mois entre l’Argentine et le Royaume-Uni au sujet des îles Falkland, situées dans l’océan Atlantique à environ 300 milles au large des côtes du Sud. L’Amérique, territoire britannique d’outre-mer depuis 1833 et revendiquée depuis par l’Argentine.

Le conflit était frais dans l’esprit des fans et des joueurs en 1986, lorsque Diego Maradona à lui seul (sans jeu de mots) a battu l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde au Mexique. Dans une victoire 2-1, Maradona a marqué le premier en frappant le ballon devant le gardien pour un but qu’il a appelé plus tard “La main de Dieu”, puis il a dribblé devant la moitié de l’équipe anglaise pour marquer le deuxième dans ce qui est reconnu comme le meilleur but de l’histoire de la Coupe du monde.

L’Argentine a remporté sa deuxième Coupe du monde en huit ans, mais n’a pas réussi à la gagner depuis. Maradona a disputé la défaite 1-0 contre l’Allemagne de l’Ouest en 1990, tandis que Messi faisait partie de l’équipe de 2014 qui a perdu sur le même score contre l’Allemagne.

Le refrain de la chanson indique clairement qu’il est temps d’aller chercher le troisième trophée : “Les gars, maintenant nous avons de nouveau de l’espoir/Je veux gagner le troisième/Je veux être champions du monde/Et Diego, nous pouvons le voir dans le ciel/avec Don Diego et La Tota/encourageant Lionel, pour que nous puissions être à nouveau champions.”

Ces paroles rassemblent Maradona et Messi, les deux plus grands héros du football du pays, comme s’ils essayaient de mettre fin à la discussion sur qui était le meilleur. Il représente Maradona acclamant Lionel d’en haut, avec ses parents, Diego et Dalma.

Maradona, décédée en novembre 2020, est étroitement liée à la nouvelle version de la chanson. Fernando Romero, alors enseignant de 30 ans, a décidé d’écrire une chanson pour exprimer ses sentiments à la fois sur Maradona et sur le titre de la Copa America en 2021, la première grande victoire de l’équipe nationale argentine en 28 ans.

Il a écrit de nouvelles paroles pour une chanson de 2003 de La Mosca — “Muchachos, esta noche me emborracho” (“Les gars, ce soir, je vais me saouler”) – un morceau qui avait déjà servi de base à divers chants de fans à travers le pays.

Lionel Messi et l’Argentine ont célébré leurs victoires sur la route de la finale de la Coupe du monde en chantant “Muchachos”, tout comme leurs fans. Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images

Adapter des chansons de groupes populaires est une pratique courante dans les stades de football en Argentine depuis des décennies et le style accrocheur de La Mosca, combinant rock, pop et ska, en a fait l’un des choix les plus populaires pour les fans depuis le début de leur carrière. Mais la version de Romero s’est rapidement répandue et est passée à un tout autre niveau en juin 2022 ; après que l’Argentine a battu les champions d’Europe 3-0 pour remporter l’intercontinental Finalissime match à Londres, les joueurs ont célébré dans le vestiaire de Wembley en chantant “Muchachos…“

De retour en Argentine, La Mosca a enregistré une nouvelle version et l’a publiée avec une vidéo d’accompagnement mettant en vedette Romero. Inutile de dire que la chanson et la vidéo ont été extrêmement populaires, accumulant respectivement des totaux de 4,4 millions de lectures sur Spotify et 8,7 millions de vues sur YouTube la veille de la finale.

Ces chiffres ne manqueront pas d’augmenter encore dimanche lorsque “Muchachos...” sera entendu en permanence, à la fois dans et autour du stade Lusail et chez eux en Argentine. Les fans et les joueurs espèrent maintenant qu’il deviendra également la bande originale des célébrations d’un troisième triomphe en Coupe du monde.

