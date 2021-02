Comment MTV met en lumière la prévention du suicide pendant COVID-19

Aujourd’hui plus que jamais, il est important de parler de santé mentale.

Bien que MTV soit connu pour ses émissions de téléréalité comme Le défi, Jersey Shore et Maman ado, le réseau est également bien conscient de la réalité américaine. Les gens souffrent mentalement, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les taux de suicide chez les jeunes ont bondi de 56% au cours des 10 dernières années. Et en août 2020, le CDC a rapporté qu’un quart des jeunes adultes ont sérieusement envisagé de se suicider pendant la pandémie.

Le mardi 16 février, MTV mettra en lumière neuf jeunes adultes qui sont tous des survivants d’une tentative de suicide ou qui ont lutté contre des idées suicidaires dans le documentaire sans publicité, Chaque jour. Selon le cinéaste Alexandra Shiva, chaque participant a une histoire qui vaut la peine d’être entendue.

« Ces personnes ont tellement à nous apprendre sur la façon de gérer isolément, comment gérer le stress et l’anxiété et elles travaillaient depuis si longtemps dans leur propre vie pour essayer de tempérer l’anxiété et créer des capacités d’adaptation, donc c’était vraiment intéressant écoutez-les », a-t-elle partagé en exclusivité avec E! Nouvelles. «Chaque personne à qui nous avons parlé voulait juste donner en retour. Il y a un sentiment de: ‘De quoi avais-je besoin quand je traversais des temps sombres pour moi-même? et «Comment pourrais-je donner de l’espoir à quelqu’un qui pourrait traverser cela, qui n’a pas d’exutoire ou qui ne s’est pas vu reflété? et j’ai pensé que c’était incroyable. «