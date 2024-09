Comment Morteza Mehrzad, le deuxième homme le plus grand du monde, a propulsé l’Iran vers l’or paralympique

« SUPER SPIKE ! » hurle le speaker dans l’ambiance festive et électrique de la North Arena, aux portes de Paris.

Les bras écartés, Morteza Mehrzad, assis par terre dans son haut rouge et son pantalon noir, pousse un rugissement pour célébrer un énième coup dur qui met immédiatement fin au rassemblement.

Ce n’est qu’un des 27 points, le plus grand nombre cumulé par un joueur, qui a permis à l’Iran de remporter un huitième titre paralympique de volleyball assis, un record, après avoir battu la Bosnie-Herzégovine en finale par trois sets à un (22-25, 30-28, 25-16, 25-14). Lorsque Mehrzad s’est brièvement levé pour serrer la main de son adversaire à la fin du jeu, le filet est arrivé à hauteur de son ventre. Ses coéquipiers sont arrivés à hauteur de son sternum.



Mehrzad marque un nouveau but gagnant (Michael Reaves/Getty Images)

Mesurant 2 m 46 cm (8 pieds 1 pouce) — plus grand que la plupart des portes et plus long que la plupart des lits —, cet homme de 36 ans est le deuxième homme le plus grand du monde.

Né avec un gigantisme, son handicap a posé quelques problèmes. Mehrzad dormait à même le sol dans le village paralympique. L’équipe iranienne avait demandé un lit plus long avant les Jeux, mais les deux rallonges fournies pour un lit d’athlète standard n’étaient pas suffisantes. Une troisième rallonge a été installée et son entraîneur Hadi Rezaeigarkani et les organisateurs de Paris 2024 ont confirmé cette semaine que le problème avait été résolu et que Mehrzad dormait confortablement dans le village.

C’est Rezaeigarkani, qui a remporté huit médailles d’or en dix Jeux paralympiques, d’abord comme entraîneur puis comme joueur, qui a repéré Mehrzad lors d’une émission de télévision iranienne mettant en scène des personnes atteintes d’anomalies physiques. L’entraîneur a contacté Merhzad, qui se déplace en fauteuil roulant après s’être blessé le bassin dans un accident de vélo à l’âge de 16 ans, ce qui a stoppé la croissance de sa jambe droite, et l’a initié à ce sport.

Mehrzad sortait rarement en public, a déclaré Rezaeigarkani dans des interviews précédentes, car sa taille et ses traits du visage – ces derniers causés par l’acromégalie, un trouble hormonal – attiraient des regards étranges.

« J’étais un homme déprimé et ma vie a complètement changé avec le volley-ball », a déclaré Mehrzad. Sportif. Rezaeigarkani pense que le sport lui a donné de l’espoir.



Mehrzad a joué un rôle clé dans la quête de la médaille d’or de l’Iran (Michael Reaves/Getty Images)

Après s’être fait remarquer en public et avoir reçu une attention indésirable, Mehrzad est désormais au-dessus des autres grâce à ses prouesses sportives.

Il est évident qu’avoir un joueur aussi grand dans son équipe présente des avantages considérables. En position assise, Mehrzad a une portée maximale de 1,96 m. Sa main s’étend à 81 cm au-dessus de la hauteur du filet, ce qui lui permet de générer une puissance immense lorsqu’il tue les points avec des tirs gagnants. En tant qu’attaquant extérieur, c’est son travail.

Mehrzad doit cependant s’assurer que son corps est dans la bonne position, et une telle carrure nécessite des mouvements agiles. La sueur dégoulinant de son visage, il pousse le bas de son corps sur le sol, les jambes tendues, de haut en bas du terrain rapidement, lisant les échanges rapides de jeu.



La portée de Mehrzad s’étend à 81 cm au-dessus de la hauteur du filet (Michael Reaves/Getty Images)

En fait, outre ses attaques menaçantes, ce qui a le plus marqué vendredi soir, c’est que Mehrzad, lors des changements de côté ou des temps-morts, se déplaçait toujours en traînant les pieds et se levait rarement. « Morteza est le meilleur attaquant et l’un des joueurs les plus importants du monde », a déclaré son meilleur ami et le serveur le plus rapide de la finale (73 km/h), Meisam Ali Pour, s’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur après le match. « Il sait ce qu’il doit faire, mais il ne peut pas le faire tout seul. »

Le médaillé d’argent bosniaque Stevan Crnobrnja considérait Mehrzad comme un autre grand joueur iranien. Ils ont admis qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre sa taille, mais se sont concentrés sur la neutralisation des autres joueurs qui étaient essentiels pour lui servir. Si l’un de ses coéquipiers ne passe pas le ballon, Mehrzad est impuissant.

Ali Pour, qui avait marqué plus de points (39) que Mehrzad (28) avant la finale, a souligné la nécessité du travail d’équipe. « Si tous les meilleurs joueurs du monde jouent ensemble, ils ne pourront pas battre l’Iran », a-t-il déclaré.



Mehrzad domine ses coéquipiers (Michael Reaves/Getty Images)

Expressif et animé sur le terrain, comme en dehors, Mehrzad, qui n’était pas disponible pour une interview, est timide, réservé et n’aime pas l’attention.

Ses coéquipiers et son entraîneur le considèrent comme un membre d’un groupe très uni. « Mon équipe compte 12 stars, Morteza en fait partie », a déclaré l’entraîneur Rezaeigarkani. « Nous n’avions pas Morteza avant et nous ne l’aurons pas (toujours) à l’avenir. »

Lorsqu’on lui a demandé quel était le secret du succès de l’Iran, Rezaeigarkan a répondu : « Travaillez, travaillez, travaillez. »

(Photo du haut : Michael Reaves/Getty Images)