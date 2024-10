Comment Mookie Betts des Dodgers a retrouvé son rythme en séries éliminatoires

LOS ANGELES — Mookie Betts a passé une partie de son 32e anniversaire pratiquement enfermé dans la cage des frappeurs de Petco Park. C’était lundi après-midi à San Diego, un jour de congé d’une série de divisions de la Ligue nationale passionnée et une occasion pour ses participants de s’en séparer. Betts a adopté l’approche opposée. Il balançait et balançait et balançait, à l’extérieur et à l’intérieur, contre des lancers doux et une vitesse élevée.

Deux nuits plus tard, après une victoire égalisant la série dans le quatrième match, le soulagement a rempli le club-house des Dodgers de Los Angeles. Leur saison, aussi volatile soit-elle, avait été sauvée. Et Betts avait été un catalyseur, en réussissant un circuit dans un deuxième match consécutif et en suivant avec un simple marquant un point. Peut-être, espéraient ses coéquipiers et ses entraîneurs, Betts avait-il laissé derrière lui sa déconcertante crise de 0 sur 22 en séries éliminatoires. Peut-être que, alors que les Dodgers se préparent à affronter leurs rivaux des Padres de San Diego lors d’un cinquième match gagnant-gagnant vendredi soir, il pourra à nouveau piloter son attaque.

« Mook est notre gars », a déclaré le joueur de troisième but des Dodgers Max Muncy. « C’est l’un de nos leaders. Il est toujours l’un des meilleurs joueurs du baseball. Je sais qu’il est un peu éclipsé parce que nous avons Shohei Ohtani, mais ce type est toujours payé 400 millions de dollars aussi. Il est l’un des meilleurs joueurs du baseball. , et il a été l’un des meilleurs joueurs en séries éliminatoires. Je sais que ces deux dernières années ne l’ont pas montré, mais, je veux dire, regardez ce qu’il a fait dans le passé. . Je pense qu’il avait juste besoin de quelques coups pour se sortir ça de la tête. »

S’IL Y AVAIT un moment qui semble incarner les difficultés de Betts lors des récentes séries éliminatoires, il est survenu tôt dans le match 2 de dimanche. Le premier lancer que Yu Darvish a lancé à Betts était un balayeur qui ne suivait pas assez loin à l’extérieur. Betts a suivi son chemin, le plaçant profondément dans le coin du champ gauche pour ce qui semblait destiné à un coup de circuit. Ce n’est que lorsque Betts est arrivé à mi-chemin du troisième but qu’il a réalisé que le voltigeur des Padres Jurickson Profar avait franchi le mur et traversé un groupe de fans enthousiastes des Dodgers pour sécuriser le baseball. C’était un retrait, le premier des quatre pour Betts ce soir-là. À la fin, sa sécheresse sans coup sûr en séries éliminatoires – couvrant les sorties de la NLDS en 2022 et 2023 – s’était étendue à 22 présences au bâton, à égalité au quatrième rang le plus long jamais enregistré par un ancien MVP.

Après le match, Betts n’a trouvé aucun réconfort lors du quasi-circuit.

« Ils sont tous éliminés », a-t-il déclaré à propos de ses présences au bâton. « Alors, tout est terrible. »

Les frappeurs adoptent généralement un état d’esprit axé sur les processus. Si un frappeur a bien vu un lancer, si sa mécanique était saine, s’il a heurté le canon de sa batte avec la balle de baseball, il est souvent satisfait, quel que soit le résultat. Une grande partie des résultats d’un frappeur échappe à son contrôle – après tout, les lanceurs dictent l’action – que se concentrer uniquement sur les décisions qui y ont conduit peut constituer un mécanisme de défense utile.

Les paris sont différents. Il se soucie de son processus, mais ce sont les résultats qui comptent le plus. Une balle frappée qui aurait dû franchir la clôture mais qui aboutissait à un retrait pourrait le faire tomber ; un simple avec une batte cassée qui a trouvé de l’espace dans le champ extérieur pourrait le faire avancer. Au début de la série, le manager des Dodgers, Dave Roberts, pouvait voir la pression exercée par sa sécheresse sans coup sûr se répercuter sur les chauves-souris de Betts.

« C’est à nous tous », a déclaré Roberts le lendemain du match 2, « de nous assurer qu’il est dans un bon espace de tête. »

Roberts prévoyait de discuter avec Betts après que l’équipe ait parcouru 120 milles vers le sud jusqu’à San Diego. Il voulait lui rappeler qu’il ne peut pas changer le passé, surtout pas avant octobre. Qu’il devait rester concentré sur le présent. Et que les Dodgers n’ont pas besoin qu’il soit autre chose que ce qu’il était pendant la saison régulière. Mais Roberts n’a jamais eu cette conversation. Trop de coéquipiers de Betts étaient déjà à son oreille.

Leur message se résumait à un point central : Tu es toujours Mookie Betts.

« Il est l’un des meilleurs dans ce domaine », a déclaré Muncy. « Parfois, tu dois juste lui rappeler ça. »

LES PARIS ONT PRIS UN quelques centaines de swings dans la cage des frappeurs lundi, à quelques dizaines près, laissant certains de ses coéquipiers s’asseoir autour du club-house et se demander quand il pourrait avoir terminé. Alors que le soleil se couchait, il s’est aventuré dehors pour lancer un lanceur à grande vitesse stationné au sommet du monticule de Petco Park.

Betts a été rejoint par Chris Taylor et Andy Pages, deux joueurs de position des Dodgers qui ont été utilisés avec parcimonie en octobre et qui ont dû se réhabituer à la vitesse. Betts est resté concentré sur le champ opposé, soulevant à plusieurs reprises des lancers vers l’écart entre le champ centre-droit et s’est entretenu en détail avec l’entraîneur des frappeurs des Dodgers, Robert Van Scoyoc, après chaque séance.

La saison régulière 2024 a été mouvementée pour Betts. Il a commencé par passer au deuxième but, est passé à l’arrêt-court vers la fin de l’entraînement de printemps, a pris un départ offensif de MVP, a raté près de deux mois avec une main gauche fracturée, puis est revenu au champ droit et est passé à la deuxième place. l’alignement des Dodgers. Betts a toujours terminé avec une ligne oblique de .289/.372/.491, soit 45 % au-dessus de la moyenne de la ligue basée sur OPS+. Mais il a pris de mauvaises habitudes vers la fin septembre et les a vues se propager jusqu’en octobre.

La majeure partie de la journée libre a été consacrée à peaufiner la charge de pré-lancement de Betts afin que ses mains reviennent dans une « position de lancement » idéale avant de commencer son swing, a déclaré Van Scoyoc. Betts balança jusqu’à ce qu’il le trouve.

« C’est ce que je sais », a-t-il déclaré. « Je travaille. »

QUAND LES PARIS SENTENT juste dans la boîte d’un frappeur – quand il a envie Paris sur Mookie — il a tendance à relever le côté droit de sa lèvre supérieure, un demi-grognement, comme un chien qui grogne contre un intrus.

Roberts a vu ce look émerger lors du troisième match mardi et s’est réconforté.

Les Dodgers ont perdu 6-5 mais Betts a joué. Il a mis fin à sa séquence sans coup sûr avec un coup de circuit en première manche sur le gant de Profar – Betts était tellement convaincu qu’il avait été attrapé qu’il s’est tourné vers son abri avant d’atteindre le deuxième but – et a aligné un simple au champ du centre droit dans son deuxième à -batte. Il a suivi avec un one-hopper de 97 mph qui a été proprement aligné par l’arrêt-court des Padres Xander Bogaerts et un ballon de 368 pieds attrapé par le voltigeur central Jackson Merrill.

Le lendemain matin, les Dodgers ont appris que Freddie Freeman, soignant une entorse à la cheville droite, ne serait pas disponible. Avec leur saison en jeu dans le match 4, ils organiseraient un match des releveurs sans l’un de leurs trois meilleurs frappeurs devant une foule adverse bruyante. Betts a tout traversé lors de sa première présence au bâton, travaillant le décompte complet contre Dylan Cease avant d’envoyer une balle rapide de 99 mph à 403 pieds pour un autre circuit en première manche. Il l’a suivi avec un simple RBI à deux retraits en champ opposé en deuxième manche, donnant le ton dans ce qui est devenu une déroute 8-0.

« J’ai travaillé dur et j’en ai finalement vu un tomber », a-t-il déclaré. « Je pense que tout va bien maintenant. »

LES DODGERS SONT la seule franchise au cours des quatre dernières décennies à disputer un match éliminatoire avec trois MVP dans la même formation, après l’avoir fait au cours de trois des quatre dernières années. Betts a été rejoint par Albert Pujols et Cody Bellinger en 2021 et par Bellinger et Freeman en 2022. Il frappe désormais devant Freeman et derrière Ohtani, après une saison 50/50 sans précédent. Mais on a toujours eu le sentiment que Betts, plus que quiconque, donne le ton.

La préparation du cinquième match n’a fait que souligner ce point. Freeman est arrivé sur le terrain lors de l’entraînement de jeudi avec du ruban adhésif enroulé autour de sa chaussure droite et a participé à des exercices de course légers. Roberts s’attend à ce qu’il soit dans l’alignement pour le cinquième match, mais a reconnu à plusieurs reprises que son statut peut changer à tout moment.

Ohtani a marqué lors du deuxième match au bâton de ses débuts en séries éliminatoires et a marqué un simple lors de son troisième, puis a réalisé une séquence de 1 sur 10 avant un match 4 productif. Il est 1 sur 8 avec trois retraits au bâton cette saison contre Darvish, le Le starter du cinquième match, Ohtani, a été identifié comme son « héros d’enfance ». Lorsque Darvish sortira, les Padres affronteront Ohtani avec l’un de leurs nombreux releveurs gauchers.

Si les Dodgers veulent avancer, Betts devra peut-être les relever.

« Nous avons besoin de lui, et il le sait », a déclaré le voltigeur des Dodgers Teoscar Hernández en espagnol. « Il a travaillé très dur pour trouver le rythme dont il avait besoin, ce rythme qu’il n’avait pas trouvé. Nous le voyons tous maintenant. Nous voyons un Mookie différent maintenant. Nous voyons le MVP. »