Comment Monty Don est passé d’un étudiant skint qui « s’est enfui avec la femme d’un autre homme » à l’improbable idole du Chelsea Flower Show

IL EST « le Don » du monde du jardinage, aimé par des millions de personnes pour sa voix apaisante et son charme décontracté.

Cette semaine, Monty Don est revenu sur nos écrans pour présenter le RHS Chelsea Flower Show, avec des téléspectateurs évanouis devant l’homme de 67 ans, le qualifiant de « absolument apte ».

Alamy

Monty Don est le jardinier préféré de la nation et un idole improbable[/caption] Getty

Monty est le visage du Chelsea Flower Show[/caption]

Et l’idole horticole a fait pleurer les fans lorsqu’il a rendu hommage à son regretté « co-animateur », Nigel le golden retriever, qu’il a perdu en mai 2020 – six jours avant son 12e anniversaire.

Bien qu’il ait gardé sa vie de famille farouchement privée, le présentateur de Gardeners ‘World compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram.

Alors, qui est l’homme derrière la pelle ? Ici, nous révélons comment l’incroyable parcours de Monty pour devenir l’un des principaux jardiniers britanniques a impliqué la faillite, la dépression et « s’enfuir avec la femme d’un autre homme ».

‘Le coup de foudre’

Monty est marié à sa femme Sarah, 68 ans, depuis 40 ans, et le couple partage trois enfants – les fils Adam et Tom, et la fille Freya – ainsi que deux petits-enfants.

Ils se sont rencontrés à l’Université de Cambridge, où Monty a étudié l’anglais au Magdelene College – mais Sarah était mariée à l’époque à un étudiant de troisième cycle.

Dans une tentative de la séduire, Monty a déclaré au Festival littéraire d’Édimbourg qu’il avait coupé sa pelouse à la main avec des ciseaux de cuisine parce qu’il ne pouvait pas trouver les clés du hangar contenant la tondeuse à gazon.

Dans leur livre commun, The Jewel Garden, Sarah – une joaillière et architecte de formation, qui ne désigne son mari que par son nom complet – explique comment elle a quitté son riche époux pour être avec « Montagu ».

Dans un passage qui ressemble plus à un roman de Jilly Cooper, elle se souvient : « En 1979, j’ai quitté mon mari aisé pour cet étudiant sans le sou… En essayant d’échapper à l’inévitable gâchis que nous avions créé, Montagu et moi nous sommes enfuis ensemble vers le North York Moors, où on nous a proposé des chambres dans une maison pour l’hiver.

Rex

Le couple est ensemble depuis 40 ans[/caption]

Elle a raconté comment ils ont payé leur chemin en montant tous les jours sur le cheval du propriétaire et en peignant les fenêtres, ajoutant : « Nous considérons maintenant cette période comme une expérience riche… Mais il y a eu de vraies difficultés. »

Monty a écrit comment il savait que Sarah était « la bonne » dès le moment où il l’a vue, ajoutant: « Il a fallu un peu de temps et un divorce pour régler les choses, mais j’avais raison. »

Le couple, qui s’est marié en 1983, a eu du mal à s’en sortir au début, Monty travaillant dans une ferme locale pour financer son rêve de publier un roman, tandis que Sarah a commencé à fabriquer des bijoux.

Ils ont finalement créé leur propre entreprise de joaillerie – et cela a décollé.

Il a fallu un peu de temps et un divorce pour arranger les choses, mais j’avais raison

Monty Don

Leurs pièces ont été vendues dans 30 pays à travers le monde, présentées dans Vogue, et se sont vantées d’avoir des fans célèbres comme la princesse Diana et Michael Jackson.

La marque – Monty Don Jewellery – était stockée chez Harrods et Harvey Nichols, et le couple a ensuite ouvert sa propre boutique dans le chic Knightsbridge de Londres.

Monty avait précédemment déclaré à l’Independent que Sarah était « 75% des cerveaux de conception » alors qu’il était vendeur.

Sarah a admis qu’elle se sentait parfois « invisible » car la suave Monty était vraiment le visage de la marque.

Elle a déclaré : « Je passais des mois à travailler sur une création, à dessiner, peaufiner, faire des allers-retours à l’usine, vérifier des échantillons, trier la publicité.

« Cela a toujours été une collaboration, même si le propriétaire de l’usine qui a fabriqué nos bijoux semble n’écouter que [Monty]. J’étais invisible.

Faillite et dépression

Séance photo

Monty et Sarah (à gauche) dirigeaient leur propre bijouterie dans les années 1980[/caption] AFP

La princesse Diana était fan de leurs pièces[/caption]

Malheureusement, leur entreprise a fait faillite en 1987 à la suite du krach de Wall Street et le couple a fait face à la faillite.

Don a décrit leur effondrement comme «spectaculaire», ajoutant: «Nous avons toujours fait semblant d’être des hommes d’affaires et maintenant notre couverture avait été soufflée.

«Mais je travaillais avec quelqu’un que j’aimais. Et j’ai adoré les outils et les compétences qui vont avec. Nous avons certainement beaucoup appris de toute cette expérience.

Le couple a tout perdu et cela a nui à la santé mentale de Monty, qui a sombré dans la dépression.

« Nous avons perdu notre maison, notre entreprise. Nous avons vendu tous les meubles que nous avions au marché de Leominster », a expliqué Monty.

Nous avons perdu notre maison, notre entreprise. Nous avons vendu tous les meubles que nous avions au marché de Leominster

Monty Don

Sarah l’a supplié d’obtenir de l’aide, et le point de rupture est venu lorsque les enfants ont demandé : « Pourquoi papa pleure-t-il toujours ?

Monty a déclaré au Times : « Elle a dit que vous deviez voir un médecin parce que je ne peux pas faire face à vous et à trois jeunes enfants et à notre vie telle qu’elle est.

« J’ai besoin d’aide et la seule façon d’obtenir de l’aide est que vous obteniez de l’aide. »

« Alors j’ai fait cette chose classique d’aller chez le médecin et de dire que mon genou me faisait mal, puis il a dit: » Autre chose?

« Les antidépresseurs ont aidé au départ et j’ai eu une thérapie cognitivo-comportementale sur le NHS, qui était très bonne. Et j’ai utilisé une lightbox; c’était bien aussi.

Se frotte à la mort

Rex

Monty a eu un accident vasculaire cérébral mineur en 2008 et a dit à sa femme de le tenir pour qu’il puisse « mourir dans ses bras »[/caption] Rex

Monty a eu deux problèmes de santé majeurs[/caption]

Monty a eu un contact terrifiant avec la mort en août 2007 lors du tournage de son émission Autour du monde dans 80 jardins.

Il a contracté une péritonite, une infection potentiellement mortelle de la muqueuse interne de l’estomac qui recouvre les organes vitaux.

Il a déclaré au magazine Amateur Gardening : « Ma femme m’a trouvé effondré. Si elle ne m’avait pas trouvé, je serais mort.

Ma femme m’a trouvé effondré. Si elle ne m’avait pas trouvé je serais mort

Monty Don

« Je suis monté dans une ambulance à 2h du matin et ils m’ont mis de la morphine dans les veines. »

En 2008, Monty a subi ce qui a ensuite été diagnostiqué comme un accident vasculaire cérébral mineur qui l’a amené à renoncer à présenter Gardeners ‘World pendant trois ans – après avoir succédé à Alan Titchmarsh en 2003.

Après s’être réveillé la nuit en se sentant « étrange et étourdi », Monty a commencé plus tard à soupçonner qu’il faisait un accident vasculaire cérébral lors d’une promenade dans le jardin.

Il a raconté comment il s’est tourné vers Sarah et lui a dit : « Prends-moi parce que je pense que je suis en train de mourir et, si je le suis, je veux mourir dans tes bras ».

Naissance « enchaînée »

Getty

Sarah a eu un accouchement difficile avec leur fille Freya[/caption]

Sarah a fait face à ses propres problèmes de santé après avoir donné naissance à leur fille Freya.

Dans leur livre, elle a révélé qu’elle était « incapable de marcher ou de se tenir correctement » pendant plus d’un an après avoir subi un accouchement « bloqué ».

Elle a écrit: «J’étais malade des mois après la naissance de notre fille malgré une naissance supposée de star de cinéma dans un hôpital privé londonien extrêmement cher.

« J’avais glissé un disque et j’étais tellement anémique que j’avais besoin d’une transfusion sanguine. »

Sarah a ajouté que dès sa sortie, elle devait payer sur place le coût de son traitement médical, comme si elle « sortait d’un hôtel ».

Star de la télévision accidentelle

Bbc

Monty a succédé à Alan Titchmarsh en tant qu’hôte de Gardeners ‘World[/caption] instagram/@themontydon

Monty et ses chiens ont gagné en popularité après le verrouillage[/caption]

Monty a commencé sa carrière à la télévision avec une apparition sur This Morning d’ITV en 1989, et a été leur expert en jardinage pendant huit ans – bien qu’il soit autodidacte.

À l’époque, il ne souhaitait pas devenir présentateur – préférant poursuivre une carrière d’écrivain – mais il aurait accepté le travail car il était désespéré et est rapidement devenu un nom connu.

Monty, qui a été nommé OBE en 2018, se décrit toujours comme un écrivain «qui a beaucoup de travail à la télévision» – ayant eu de nombreuses colonnes de journaux au fil des ans et publié 27 livres.

Pendant le confinement, lui – et ses chiens – ont attiré une foule de nouveaux fans plus jeunes, lorsque le jardinage est devenu une tendance à la mode.

La star a été dévastée lorsqu’il a perdu son chien bien-aimé Nigel, racontant à l’émission Today de BBC Radio 4 comment son compagnon à fourrure l’avait aidé à traverser des moments difficiles.

Il a déclaré: « C’était un ours au cerveau légèrement limité, ce qu’il avait était ce sens absolu de la pureté.

« Il dégageait une sorte d’innocence sans tache et nous aimons tous nos chiens, tout le monde pense que leur chien est spécial, j’ai eu beaucoup de chiens et il y avait quelque chose de spécial chez Nigel. »

Monty a toujours attribué son succès à Sarah et affirme que chaque décision qu’ils ont prise concernant leur propre jardin du Hertfordshire – Longmeadow, où Gardeners ‘World est filmé – est une décision commune.

S’exprimant sur le podcast de l’émission, il a déclaré: « L’une des choses que je dis toujours en privé et que je devrais dire publiquement à chaque occasion, c’est son jardin autant que le mien.

« Ce n’est pas mon jardin, c’est notre jardin. C’est toujours ‘nous’.

Rex

Monty attribue une grande partie de son succès à Sarah[/caption] Getty

Monty avec son OBE[/caption]