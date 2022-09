Comment monter dans les trains Amtrak à travers les États-Unis

L’année dernière, j’ai pris l’Amtrak de Chicago à San Francisco en autocar, et j’ai tellement aimé que je l’ai refait. Alors cet été, j’ai décidé de prendre quatre autres trains longue distance : San Francisco à Seattle, Seattle à Chicago, Chicago à la Nouvelle-Orléanset La Nouvelle-Orléans à Los Angeles. (J’ai pris l’avion de Los Angeles à San Francisco en raison de problèmes de synchronisation, ce qui est un gros problème avec le rail américain – quelque chose que nous aborderons plus tard.)

En cours de route, j’ai découvert l’Amérique. J’ai vu les lacs pittoresques de l’Upper Midwest, les nuages ​​humides du delta du Mississippi, les montagnes à couper le souffle du Montana et les collines sans fin de l’ouest du Texas. J’ai vu de magnifiques couchers de soleil dans le nord de Washington et de Chicago et dans le désert de l’Arizona. Surtout, j’ai rencontré des gens avec des expériences de vie très différentes des miennes – des gens qui reconstruisent leurs maisons après l’ouragan Ida, des musiciens de blues de Chicago, des navetteurs de nuit à travers les Grandes Plaines pour le travail, des gens qui parlent de leurs expériences dans l’armée, ou l’agriculture, ou étant grands-parents.

Prendre le train n’est pas seulement plus pittoresque, mais c’est beaucoup plus respectueux de l’environnement que de conduire ou de prendre l’avion. Les données britanniques montrent que même un train moins efficace a environ un sixième à un quart de l’empreinte carbone de l’avion et environ un quart de l’empreinte carbone de la conduite d’une voiture non électrique. Une analyse des régions d’Europe avec des trains plus respectueux de l’environnement a révélé que les avantages environnementaux étaient encore plus élevés. Cela peut aussi être peu coûteux : j’ai fait tout cela avec un pass ferroviaire à tarif fixe, ce qui m’a permis de prendre un certain nombre de segments dans un délai défini – j’en reparlerai plus tard également.

Malgré tous ses points positifs, le rail en Amérique a de sérieux problèmes. Les trains longue distance aux États-Unis sont extrêmement lents, et jusqu’à ce que (à moins que ?) Nous ayons un train à grande vitesse, c’est une façon inefficace et parfois frustrante de voyager. Mais si vous êtes prêt à supporter les retards, c’est aussi (à mon avis) le moyen le plus gratifiant de voyager à travers le pays, avec de belles vues que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs, plus de confort qu’une voiture ou un avion, et l’occasion de rencontrer des gens de partout aux États-Unis – et dans le monde. Donc, si vous envisagez de faire le voyage, voici à quoi vous attendre et comment tirer le meilleur parti de votre voyage.

Les trains longue distance aux États-Unis sont très, très lents

Il y a cent ans, les États-Unis étaient un chef de file de l’innovation ferroviaire. Malheureusement, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées depuis. Le transport ferroviaire de passagers est en fait plus lent aujourd’hui qu’il ne l’était dans les années 1920.

Les raisons du déclin du rail sont nombreuses : moins de voies associées à la montée en puissance des trains de marchandises, la montée des autoroutes en tant que concurrents rentables, et plus simplement et surtout, le fait que de nouvelles voies ferrées ne sont pas construites.

Il ne semble pas que le rail à grande vitesse – ou à toute vitesse – puisse être construit à grande échelle de si tôt. Les projets ferroviaires aux États-Unis sont confrontés à un manque d’investissements fédéraux – récemment, la loi sur la réduction de l’inflation a concentré 50 milliards de dollars sur les voitures et seulement quelques milliards de dollars sur les alternatives de transport en commun ; et les États-Unis ne financent que 25% des infrastructures au niveau fédéral, bien moins que de nombreux pays européens – et également un manque de soutien au niveau des États, en partie en raison du coût élevé des terrains et de la construction.

Cette vidéo Vox donne quelques raisons pour lesquelles le train à grande vitesse californien a « des décennies de retard et dépasse largement son budget » : les politiciens locaux veulent qu’il traverse leurs villes, ce qui retarde continuellement le projet et rend le train plus lent et moins efficace ; les gens abusent des évaluations environnementales pour empêcher les trains de venir dans leurs quartiers, ce qui entraîne des frais juridiques pour le gouvernement ; et le gouvernement, contrairement à l’Europe, engage des consultants plus coûteux au lieu d’experts en ingénierie à plein temps.

Ajoutant à la lenteur, le fret ferroviaire, qui transporte des marchandises, pas des personnes – et qui a attiré l’attention nationale lors de la grève ferroviaire évitée de justesse en septembre 2022 sur les conditions de travail – possède les voies dans tous les États-Unis en dehors du corridor nord-est de Washington, DC à Boston. Cela signifie que le rail voyageurs s’arrêtera souvent, parfois pendant des heures à la fin, pour le fret; et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles plus de 40 % des trains Amtrak long-courriers arrivent en retard. Dans le corridor nord-est, les performances sont bien meilleures.

Alors que les États-Unis ont régressé, d’autres pays ont progressé. Même les chemins de fer régionaux et les tramways à faible vitesse, courants dans d’autres parties du monde et dans le passé américain, manquent dans une grande partie des États-Unis en raison du désinvestissement en faveur des voitures ; et le train à grande vitesse est pratiquement inexistant. Les détracteurs du rail affirment que les États-Unis sont trop grands pour avoir un train à grande vitesse en dehors des centres de population, mais la Chine le fait. Les lignes ferroviaires les plus rapides d’Europe et d’Asie voyagent en moyenne à plus de 150 mph – et ont la capacité d’aller encore plus vite – tandis que le seul train à grande vitesse classé aux États-Unis (l’Amtrak Acela, qui va jusqu’à 150 mph et se déplace à environ une moyenne de 67 mph) se déplace à moins de la moitié de cette vitesse.

Le mois prochain, je voyage de New York à Chicago, la 3e route aérienne la plus fréquentée du pays, qui prend 19,5 heures via Amtrak sur un train quotidien. C’est la même distance que Pékin à Shanghai, qui ne prend que 4,3 heures et part toutes les 20 minutes. Ce pays peut mieux faire. pic.twitter.com/bfV0pGG5Vg – Hayden Clarkin (@the_transit_guy) 17 août 2022

Comme nous n’avons pas de train à grande vitesse, le principal inconvénient du transport ferroviaire est la vitesse. En dehors du corridor nord-est, voler – même avec tout le temps que vous devez passer à vous rendre dans des aéroports éloignés du centre-ville – est beaucoup plus rapide. Il vous faudra quelques jours pour vous rendre de Chicago à n’importe quelle ville de la côte ouest en train, et même un voyage régional comme Chicago à Minneapolis prend environ 8 heures – un voyage qui prendrait entre 2 et 3 heures dans de nombreux pays européens ou asiatiques. .

Comment prendre le train

Si vous avez le temps, de nombreuses raisons valent la peine d’être étudiées pour prendre le train pour les longs trajets. Dans le train, vous n’avez pas à vous soucier de conduire votre voiture, de payer l’essence ou de vous arrêter pour manger. Dans les trains couchettes, les repas sont inclus dans le prix ; en autocar, vous avez accès à une voiture-café avec des offres de nourriture limitées – je choisis généralement d’apporter ma propre nourriture.

Les trains en autocar sont souvent moins chers que les voyages en avion, en particulier pendant les périodes de forte demande. Je n’aurais pas pu me permettre de prendre l’avion pour Seattle, Chicago, la Nouvelle-Orléans et LA pendant cet été de prix élevés – et j’ai tout fait en utilisant le USA Rail Pass à 499 $, qui vous permet de faire 10 trajets de n’importe quelle longueur (aussi longtemps car vous ne changez pas de train) dans un délai de 30 jours. J’aurais pu me rendre à New York, à San Diego et dans n’importe quelle ville le long de ces itinéraires sans frais supplémentaires. Si vous transportez beaucoup de bagages, c’est aussi une option potentiellement économique. L’année dernière, j’ai dû trouver un moyen de transporter mon vélo de Chicago à San Francisco, et j’ai pu le prendre sur le California Zephyr pour seulement 20 $. Vous obtenez également gratuitement deux valises de 50 livres.

Il y a des inconvénients à coacher. Il n’y a pas de douches et les salles de bains ne sont pas grandes, bien que dans certains modèles de voitures, les salles de bains soient plus spacieuses et vous donnent plus d’espace. La seule nourriture offerte est à acheter dans la voiture-café et a un choix limité, donc je vous recommande d’apporter votre propre nourriture. Mais l’autocar est, malheureusement, probablement le seul moyen vraiment abordable de prendre le train longue distance.

Si vous avez de l’argent, il existe plusieurs types de voitures-lits, dont les plus courantes sont les chambres – l’option la moins chère avec votre propre espace et des toilettes et une douche communes – et des chambres, qui sont plus grandes et ont leur propre salle de bain et douche. Les chambrettes commencent à un peu moins de 700 $ par personne pour les trains long-courriers (2 jours), tandis que les chambres vous coûteront plus de 1 000 $. Il y a aussi des chambres accessibles et des chambres familiales. Voyager avec des enfants peut évidemment être un obstacle en termes de temps et de coût, mais pour ceux qui peuvent se le permettre, il est plus facile pour les familles de voyager dans des chambres ou des voitures-lits pour les trains long-courriers, et les enfants de moins de 2 ans voyagent gratuitement. Un ami avec un bébé a récemment réservé une chambre Chicago-Seattle pour sa famille vers Noël et a déclaré que même avec le coût, c’était moins cher que de voler cette saison.

Une dernière chose à laquelle il faut faire attention est que le train pourrait vous rendre malade, vous ou vos compagnons de voyage. Après avoir terminé mon voyage, j’ai eu le mal de terre pendant quelques nuits après avoir été dans le train pendant si longtemps – je me réveillais et j’avais l’impression d’être toujours dans le train, ce qui était quelque peu désagréable. En général, si vous voyagez en autocar, vous voudrez emporter une couverture et un oreiller, et que vous soyez en autocar ou en couchette, je recommanderais des médicaments contre le mal des transports et des chaussures à enfiler pour marcher dans le train.

Les gens et les lieux

Les meilleures choses à propos du train sont le paysage et les gens. Il n’y a pas de meilleure façon de voir la portée de l’Amérique. L’une des expériences les plus incroyables de ma vie a été de me réveiller au milieu du parc national des Glaciers dans le Montana ; J’ai vu le soleil se lever et se coucher sur le mont Shasta, les grandes plaines, les déserts de l’Arizona et de l’Utah et les montagnes dominant les villes de l’Inland Empire de Californie. Les paysages du Colorado, de Washington et du Montana sont les plus spectaculaires, mais j’ai aussi adoré la beauté tranquille des zones humides du Mississippi et des lacs du Wisconsin. Le slow travel est une expérience presque méditative, avec nulle part où aller ou être sauf pour regarder le monde passer.

Le train est l’un des rares endroits de la vie publique américaine où les gens ont vraiment envie de se parler. C’est aussi l’un des rares endroits où l’on rencontre des gens aux expériences de vie diverses (à l’exception du transport en commun, bien que la plupart des gens dans le métro et le bus ne veuillent pas parler). Les gens qui prennent le train, notamment en autocar, sont assez représentatifs des États-Unis.

J’ai eu des conversations incroyables dans le train, de l’apprentissage de la Grande Migration et de la transformation de Chicago au cours des 50 dernières années d’un couple qui l’avait vécu, à l’audition des inondations et de la communauté en Louisiane par les passagers et l’équipage du train pour la plupart locaux. La Nouvelle-Orléans, à discuter d’un déménagement en Californie en train avec un jeune couple et leurs enfants. Rencontrer un groupe aussi diversifié de personnes et voyager dans des régions moins fréquentées des États-Unis a également été une expérience qui donne à réfléchir – le train s’arrête non seulement dans les grandes villes, mais dans les petites villes très pauvres et aux infrastructures en ruine, et les passagers régionaux viennent souvent de des domaines que la vaste richesse des États-Unis a laissés derrière eux.

Assurez-vous de passer du temps dans la voiture d’observation et de parler aux gens – j’ai aussi parlé aux gens dans la voiture de l’entraîneur, mais la voiture d’observation est spécifiquement configurée pour être sociale.

Le train n’est pas viable pour tous les voyages, mais c’est une merveilleuse façon de voir et d’apprendre sur tous les côtés de l’Amérique : le bon et le mauvais, l’étrange et le beau. Le train longue distance peut changer votre façon de voir le pays – je sais que cela a changé pour moi.