Comment mon voyage en Égypte pour la COP27 m’a apporté une connexion plus profonde avec ma terre, ma culture et moi-même

Je n’ai jamais été doué pour dire non.

Alors, quand j’ai entendu parler d’une opportunité d’assister au sommet sur le climat COP27 de l’ONU cet automne, j’ai sauté sur l’occasion, même si je me suis demandé ma place dans la conférence et ce que je devais apporter. Maintenant que je suis de retour à Thunder Bay, en Ontario, j’ai acquis une meilleure compréhension de la complexité et des nuances de la crise climatique.

Mais la COP27 m’a également permis d’approfondir ma compréhension culturelle et m’a rapproché de la terre d’une manière que je n’avais jamais ressentie.

Tout au long de mon parcours, j’ai compris que je fais partie d’une génération de récupération. Voyager en Égypte m’a rapproché de ma terre et m’a aidé à mieux me comprendre.

Syndrome de l’imposteur

Malgré tout ce que j’ai traversé pour être en Égypte, quand je suis arrivé, je n’étais pas sûr de ce que je pouvais apporter à la COP27 et si j’étais la bonne personne pour ce rôle.

Mon travail n’est pas axé sur les questions environnementales et je ne me suis jamais considéré comme un écologiste. J’ai une approche très large de la santé, qui inclut l’environnement et l’écologie.

En tant qu’Anishinaabe, nous nous considérons comme faisant partie de la terre et de l’eau. Nous ne sommes pas séparés de ces éléments. Lorsque nous prenons soin de la terre et de l’eau, nous prenons également soin de notre santé physique, mentale et spirituelle. Ce sont des connaissances que m’ont transmises des anciens et des gardiens du savoir, mais est-ce à moi de les partager ?

Pendant trop longtemps, les peuples autochtones ont été exclus des espaces universitaires, et je ne vois toujours pas beaucoup d’autres étudiants comme moi dans mon programme à l’Université Lakehead à Thunder Bay. Je partage le peu que je sais, mais je me demande : “Suis-je la bonne personne pour livrer cela ?”

Clifford Mushquash dirige le compte rendu après l’exercice de couverture à la COP27. L’exercice l’a aidé à approfondir sa compréhension culturelle et l’a rapproché de la terre. (KAIROS Canada/Soumis par Clifford Mushquash)

Je n’ai jamais été élevé profondément dans ma culture. Mon père a quitté la maison à un jeune âge et ma mère n’est pas autochtone.

La première fois que j’ai assisté à un pow-wow, c’était en tant qu’étudiant de premier cycle à Lakehead. Je n’ai pas participé aux activités terrestres de mon peuple. Je pêche comme un touriste, et même si je mange de la viande traditionnelle, je ne chasse pas.

Je sais des choses parce que les anciens et les gardiens du savoir me l’ont transmis, comme notre peuple l’a toujours fait. Je sais des choses par la lecture, à cause du temps que j’ai passé à l’académie. J’ai toujours appris en faisant. Pourtant, je me demanderais, est-ce suffisant?

Trouver ma voix

Dans le cadre de mon travail en Égypte, j’étais chargé de diriger un exercice de couverture, qui raconte l’histoire de la colonisation sur l’île de la Tortue et les effets que ce système a eu et continue d’avoir sur ses habitants et ses relations. Il utilise des couvertures comme métaphore de la terre et les participants représentent les peuples autochtones. Au cours de l’atelier, ils traversent plus de 500 ans d’histoire, s’engageant dans un voyage émotionnel et intellectuel à travers la vérité vers la réconciliation.

Je dirige l’exercice des couvertures depuis 2018 et cela me met au défi de comprendre plus profondément l’histoire de cette terre et des habitants de Turtle Island. En tant qu’étudiant, j’en suis venu à mieux comprendre mon histoire et à travailler activement pour comprendre mon moi autochtone. Je fais cela pour pouvoir me donner plus pleinement au travail de l’exercice de couverture, qui m’a amené plus profondément vers ma culture et la terre.

C’est le cadeau que l’exercice de couverture m’a donné.

Environ 20 personnes ont participé à l’exercice de couverture encadré par le changement climatique que j’ai dirigé en Égypte. Nous avons terminé par un cercle de partage, où les participants peuvent réfléchir à ce qu’ils ressentent et discuter de ce que cela signifie pour eux.

Des personnes du monde entier présentes à la COP27 ont participé à l’exercice des couvertures. Une question que Mushquash a posée au groupe à la fin a contribué à lui donner le sentiment qu’il avait quelque chose à offrir à la conversation plus large sur le changement climatique. (KAIROS Canada/Soumis par Clifford Mushquash)

Beaucoup n’étaient pas du Canada; ils venaient de toutes les régions du monde, notamment d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. Ils ont parlé de leurs expériences vécues avec la colonisation, de leurs liens avec la terre et de la façon dont cela affecte leurs efforts d’action climatique. Ce fut un dialogue riche et engageant.

J’ai clôturé la boucle à la COP27 avec mon défi habituel aux participants : “Maintenant que vous avez entendu une partie de la vérité, qu’allez-vous faire à l’avenir ?” Une autre pensée m’est venue et je l’ai proposée au cercle : « Pouvez-vous vous comprendre comme faisant partie de la terre comme le font les Anishinaabe ? Que se passerait-il si nous pouvions tous faire cela ?

À ce moment-là, j’avais trouvé quelque chose à offrir à la conversation plus large. Ce sentiment a été renforcé par une rencontre en Égypte avec Susan Chiblow, une Anishinaabekwe de la Première Nation de Garden River et professeure à l’Université de Guelph.

Au cours de son panel, elle a partagé de nombreux enseignements anishinaabe sur l’eau. Elle a expliqué que les Anishinaabe ont toujours su que l’eau avait de l’énergie et que la science occidentale n’a appris que récemment à exploiter cette énergie. Mais notre peuple a toujours su.

Lorsque nous recevons des enseignements, a-t-elle dit, il devient alors de notre devoir de défendre et d’honorer ces enseignements, et de partager ces enseignements avec les autres.

Il est devenu clair que c’est ce que je devais faire à la COP27. C’est ce qui était nécessaire et ce qui continue d’être nécessaire. C’était mon rôle. En effet, j’étais assez.

