Comment mon traitement du trouble bipolaire m’a aidé

Crise

Pendant 6 ans, je n’ai pas été soigné. Puis en 2006, j’ai eu une crise majeure. Je pensais que le monde touchait à sa fin et j’étais le messager qui allait le sauver. Quand mon mari est rentré un jour, l’appartement était un désastre. Je l’avais déchiré. Ma manie et ma psychose étaient devenues si graves qu’il a dû appeler le 911.

Trois policiers et deux ambulanciers sont arrivés à mon appartement. Cela ressemblait plus à une arrestation criminelle qu’à une urgence médicale. Ils m’ont attaché dans un fauteuil roulant et m’ont emmené dans une ambulance à l’hôpital.

J’ai atterri aux urgences psychiatriques. Le médecin qui m’a admis a ouvert l’American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual (DSM) jusqu’au trouble bipolaire. Il m’a demandé : « Avez-vous l’un de ces symptômes ? et pointé sur la page. J’ai dit: “Non, non, non.” Mais il a dit : “Oui, oui, oui.”

Pendant 2 jours, je me suis allongé sur un brancard dans le couloir de l’urgence psychiatrique car l’hôpital n’avait pas de chambres ouvertes. Ils m’ont fortement sédaté pour me faire sortir de mon épisode maniaque sévère. Je me suis réveillé dans des attaches en cuir dans une unité de confinement. C’était dérangeant.

Avant d’être libéré, j’ai dû prendre rendez-vous avec un psychiatre pour un traitement. Quelques semaines après avoir commencé à prendre mes médicaments, j’ai senti que j’étais guéri et que je n’en avais plus besoin. J’ai donc cessé de prendre des médicaments, je suis tombé malade et j’ai été hospitalisé à nouveau. J’ai été hospitalisé trois fois – en 2006, 2010 et 2014. Un épisode maniaque distinct a conduit à mon arrestation pour avoir pénétré par effraction dans un lieu de culte pour prier, car j’ai de nouveau pensé que le monde se terminait.