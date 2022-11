Comment mon équipe soignante m’a aidé

Mes piliers de soutien

Tout au long de tout cela, mon médecin de premier recours a été mon roc. Même après mon diagnostic, lorsque j’ai été “transféré” aux équipes de pneumologie et d’oncologie de divers centres médicaux, elle était toujours là, m’appelant, m’envoyant des SMS et m’envoyant des e-mails pour s’assurer que j’allais bien. Lorsque j’ai interviewé le NYU Langone Medical Center pour éventuellement participer à un essai clinique, par exemple, elle a appelé pour parler aux chercheurs. Elle a vraiment servi de quart-arrière. Elle a tenu les spécialistes informés de mon état de santé et m’a informé de leurs discussions entre eux.

Mais de quoi lui suis-je le plus reconnaissant ? Elle m’a vraiment écouté au début. De nombreux médecins auraient considéré mes symptômes d’épuisement, d’essoufflement, de douleurs thoraciques et de malaise général comme quelques-uns des maux et douleurs normaux qui surviennent dans la vie. Au lieu de cela, elle a fait un bilan approfondi et a effectué toutes sortes de tests. Elle a refusé d’abandonner jusqu’à ce qu’elle trouve la cause profonde, ce qui m’a sauvé la vie.