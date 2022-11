Comment Molly Jong-Fast a tweeté son chemin vers la célébrité des médias libéraux

Le mois dernier, Mme Jong-Fast était assise pieds nus dans sa coopérative spacieuse mais accueillante de l’Upper East Side, entourée du bric-à-brac de la vie littéraire des quartiers chics : des bougies Fornasetti, l’Emmy de son grand-père, un oreiller brodé à l’aiguille avec la couverture de The Poste de New York. Alors qu’un chien était soigné dans la salle à manger, un autre était niché sur ses genoux. Dans son studio de podcast à domicile de fortune, Mme Jong-Fast venait de terminer une interview Zoom avec Gisele Barreto Fetterman, épouse du candidat au Sénat de Pennsylvanie. (“Tu as l’air d’un-labyrinthe», a roucoulé Mme Jong-Fast, alors que Mme Fetterman demandait après ses animaux de compagnie.)

Le jour du scrutin est le mardi 8 novembre.

« J’étais toxicomane, j’ai failli mourir, je suis devenu sobre ; J’ai eu cette course incroyable », a déclaré Mme Jong-Fast. «Beaucoup d’enfants qui ont grandi comme j’ai grandi ne fonctionnent pas très bien. Je me sens très reconnaissant.

Ses parents se sont séparés quand elle avait 3 ans. Sa mère, occupée à être une icône culturelle, laissait souvent Mme Jong-Fast avec ses grands-parents, dont Howard Fast, le romancier “Spartacus” et militant communiste qui a purgé une peine de prison à l’époque McCarthy et introduit Molly à la politique de gauche.

Sa mère, note Mme Jong-Fast, a été l’une des premières à adopter le partage excessif. En 1985, Erica a déménagé Molly, 6 ans, de New York au Beverly Hilton pendant un mois parce qu’elle développait une sitcom basée sur l’expérience du divorce de sa fille. Un pilote a été diffusé, mais pas avant que le père de Mme Jong-Fast, Jonathan Fast, n’ait intenté une action en justice et exigé que son ex-femme change le nom du personnage de Molly en Megan. (Une critique parue dans le New York Times a fait l’éloge de la « légèreté attrayante » de l’émission.)

Mme Jong-Fast est dyslexique et a mal réussi à l’école ; son expulsion de Dalton, a-t-elle dit, a été un choc «sismique» pour sa famille ur-intellectuelle. Elle est tombée dans l’alcool et la drogue. Après avoir passé du temps à Hazelden, le centre de désintoxication A-list, Mme Jong-Fast, à 21 ans, a publié un roman à clef sur ses difficultés. “C’est ce que ma mère a fait”, a-t-elle dit, se référant à l’acte de romaniser sa vie. “Alors j’ai juste pensé que c’était ce que tu étais censé faire.” Les critiques étaient vicieuses.

Elle a épousé son mari, un professeur d’anglais devenu investisseur en capital-risque, a eu trois enfants et a écrit un autre livre. Mais elle se sentait perdue. “Je me disais : ‘Ma vie n’a aucun sens'”, se souvient-elle. “Je n’ai pas été mis sur cette terre pour écrire des romans de poussins.” Ses écrits sur la politique, à The Forward, ont attiré peu d’attention.

Puis M. Trump est descendu par l’escalator. “À un moment donné, j’ai réalisé que ce gars allait gagner et je me suis dit : ‘Pourquoi tout le monde n’est-il pas hystérique ?'”, se souvient-elle. “C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à tweeter.”