Comment modifier une publication sur les fils de discussion Instagram | Actualités technologiques

Threads by Instagram permet désormais aux utilisateurs de modifier gratuitement des publications pendant une durée limitée. La plateforme de microblogging, actuellement positionnée comme une alternative à X/Twitter, a activé une option qui permet aux utilisateurs de modifier leurs messages dans les cinq premières minutes.

Pour modifier une publication, les utilisateurs doivent cliquer sur l’icône du menu kebab dans le coin supérieur droit pour accéder à la liste des options, qui comprend une option permettant de modifier la publication, de limiter le nombre de personnes pouvant répondre à cette publication et de masquer le message. nombre de likes.

A noter que, contrairement au X d’Elon Musk, Threads ne met pas en avant le fait que le message a été édité. De plus, la plateforme permet uniquement aux utilisateurs de modifier une publication pendant 300 secondes ou 5 minutes, et un compte à rebours indique le temps restant pour la modification.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent télécharger et installer la dernière version de l’application Threads sur leurs smartphones, et la même fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs de bureau. Avec cette dernière mise à jour, Threads ressemble à une alternative féroce à X, et en offrant des fonctionnalités telles que la post-édition gratuite, la plateforme garantit qu’elle offre tout ce que l’on attend d’une excellente plateforme de microblogging.

Threads est la dernière initiative de Meta visant à créer une plateforme de microblogging de type X, qui a reçu une réponse massive lors de son lancement. Cependant, la plateforme a remarqué une baisse rapide de la base d’utilisateurs actifs seulement une semaine après son lancement officiel. Selon le patron de Meta, Mark Zuckerberg, la société se concentre actuellement sur la stabilisation de la plateforme en ajoutant davantage de fonctionnalités.