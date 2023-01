Comment modifier un tweet sur Twitter

Que vous ayez envoyé un tweet avec une faute d’orthographe ou que vous ayez utilisé le mauvais hashtag, il y a toujours des moments où vous souhaitez pouvoir changer ce que vous avez tapé à l’origine. Heureusement, le bouton d’édition sur Twitter est maintenant disponible.

Malheureusement, il n’y a pas de libre façon de modifier les messages sur Twitter. Vous devez vous abonner à Twitter Blue, l’abonnement premium qui vous donne une coche bleue, ainsi que d’autres avantages tels que des dossiers de signets pour organiser les tweets enregistrés, une section des meilleurs articles, la possibilité de personnaliser la couleur de votre interface et plus encore.

Vous pouvez vous abonner à Gazouillement Bleu sur le Web pour 8 $/8 £ par mois, ou via votre smartphone pour 11 $/11 £ par mois. Lorsque le bouton de modification a été lancé pour la première fois, il n’était disponible que sur mobile et dans une poignée de pays. Maintenant, il a commencé à se déployer dans le monde entier et peut être utilisé à la fois sur un navigateur Web et dans l’application sur iOS/Android.

Vous devrez peut-être attendre jusqu’à sept jours pour qu’un compte soit vérifié par un membre de l’équipe. Dans mon cas, cela a pris quelques jours. Par conséquent, ce n’est pas une solution rapide si vous venez de publier quelque chose.

Les tweets ne peuvent être modifiés que dans les 30 minutes suivant leur publication, et vous ne pouvez le faire que cinq fois. De plus, tous les types de tweet ne peuvent pas être modifiés – nous entrons plus en détail ci-dessous.

Comment modifier un tweet

Temps pour terminer : 5 minutes

Outils nécessaires : PC ou smartphone, page Web ou application Twitter, abonnement Twitter Blue actif et approuvé 1. Trouvez le tweet que vous souhaitez modifier Hannah Cowton / Fonderie Cliquez sur les trois points en haut à droite du tweet et sélectionnez “Modifier le tweet”. 2. Acceptez l’avis “Attention” de Twitter Hannah Cowton / Fonderie Lisez les conditions de Twitter sur la fonctionnalité d’édition et cliquez sur “Compris” si vous êtes d’accord pour continuer 3. Modifier votre tweet Hannah Cowton / Fonderie Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur le bouton bleu “Mettre à jour” lorsque vous êtes satisfait 4. Twitter confirmera vos modifications Hannah Cowton / Fonderie Twitter affichera désormais le bouton “Votre Tweet a été modifié”

Nous avons testé le processus à la fois sur ordinateur et sur smartphone, et les étapes sont les mêmes.

Quels tweets ne peuvent pas être modifiés avec le bouton d’édition de Twitter ?

Alors que les tweets standard peuvent être modifiés, certains sont exemptés. Elles sont:

Tweets envoyés il y a plus de 30 minutes

Retweets

réponses

Les sondages

Tweets qui ont été envoyés sur un appareil différent de celui sur lequel vous modifiez

Les gens peuvent-ils voir si vous avez modifié un tweet ?

Oui. Sous le tweet, vous verrez un lien surligné en bleu, qui indique “Dernière modification”, puis l’heure et la date.

Hannah Cowton / Fonderie

Si un utilisateur clique dessus, il affichera les différentes versions de votre tweet. Par conséquent, si vous ne voulez pas que les gens voient votre tweet précédent, la meilleure méthode consiste simplement à le supprimer et à en créer un nouveau.

Hannah Cowton / Fonderie

Pouvez-vous annuler l’envoi d’un Tweet ?

Si vous envoyez un tweet et changez immédiatement d’avis, Twitter Blue vous accorde également 30 secondes pour cliquer sur le bouton “annuler” avant qu’il ne soit mis en ligne.

Hannah Cowton / Fonderie

Vous pouvez changer cela en 5, 10, 20 ou 60 secondes dans les paramètres de Twitter Blue, ou le désactiver complètement.

