Comment modifier son alimentation pour gagner du muscle et perdre de la graisse

Un sandwich peut être un excellent déjeuner, qu’il soit coupé ou volumineux, il vous suffit de faire quelques ajustements, a déclaré Cliff Wilson. Cliff Wilson/Getty

Construire du muscle (prise de masse) et perdre de la graisse (coupe) peut être difficile à réaliser.

Mais quelques modifications simples à vos repas peuvent rendre le processus plus facile.

Le bodybuilder et entraîneur physique Cliff Wilson a partagé une journée de repas pour montrer une façon d’y parvenir.

Un bodybuilder et coach de musculation professionnel a expliqué comment il conseille aux gens de modifier leur alimentation lorsqu’ils tentent de perdre de la graisse ou de gagner du muscle.

Construire des muscles et perdre de la graisse en même temps (appelé recomposition corporelle ), est notoirement difficile.

Même si vous devez être dans un déficit calorique — brûler plus d’énergie que vous n’en consommez — pour perdre de la graisse, développer les muscles nécessite un surplus de calories, ainsi que beaucoup de protéines et un entraînement en résistance. Trouver le juste milieu pour éviter de prendre trop de graisse peut nécessiter quelques essais et erreurs.

C’est pourquoi certains bodybuilders, et toute autre personne cherchant à transformer son physique, optent pour des phases distinctes de gain musculaire et de perte de graisse, appelées respectivement « gonflement » ou « gain » et « coupe » ou « déchiquetage ». Cela peut impliquer de passer quelques mois à se muscler en surplus calorique, avant de le révéler par une perte de graisse en déficit calorique.

Cliff Wilson qui travaille avec de nombreux concurrents sur scène, a déclaré que si la taille des portions est le principal facteur pour parvenir à la recomposition corporelle, le caractère calorique et nourrissant des aliments entre également en jeu.

Par exemple, si vous souhaitez consommer suffisamment de calories sans vous sentir trop rassasié, vous pouvez ajouter des condiments riches en calories à vos aliments. D’un autre côté, aliments à grande quantité et faibles en calories peut vous aider à vous sentir rassasié pendant la coupe.

“Cela se résume vraiment aux calories à la fin de la journée, mais encore une fois, différents aliments sont plus efficaces pour atteindre certains apports caloriques pour diverses raisons”, a déclaré Wilson à Insider.

Les besoins personnels varient énormément et les préférences alimentaires sont également individuelles – certaines personnes préfèrent manger un petit-déjeuner copieux et un petit dîner, par exemple – mais Wilson a partagé une journée de repas et la façon dont les repas pourraient être modifiés selon que quelqu’un coupe ou prend du volume.

Petit-déjeuner pour prendre du volume :

Grand bol de gruau avec de la banane et du beurre de cacahuète, avec deux œufs entiers et des blancs d’œufs en accompagnement.

Petit-déjeuner à couper :

“Je sais que parfois les gens ont peur du sucre, mais le sucre des fruits n’a rien à craindre “, a déclaré Wilson. Les baies sont simplement une option moins calorique que les bananes, mais les deux regorgent de nutriments et de fibres.

Wilson a déclaré qu’il était acceptable de prendre un petit-déjeuner encore plus léger et de manger davantage plus tard dans la journée. “Le modèle alimentaire auquel vous pourrez vous en tenir sera celui qui sera le chemin à suivre, et le moment choisi n’aura aucun impact sur votre parcours de perte de graisse”, a déclaré Wilson.

Déjeuner pour prendre du volume :

Des tranches épaisses de pain de blé avec du poulet, de la dinde ou du bœuf, et la salade ou les légumes de votre choix, et de la mayonnaise entière ou la sauce de votre choix. Être généreux avec les condiments peut vous aider à atteindre vos objectifs caloriques sans vous sentir trop rassasié, a déclaré Wilson.

Servir avec une poignée de noix en accompagnement. “Vous obtenez des graisses saines, donc c’est dense en calories, mais c’est sain”, a déclaré Wilson.

Déjeuner à découper :

Préparez le sandwich avec des choix moins caloriques, par exemple en utilisant des tranches de pain plus fines, des morceaux de viande plus maigres et des condiments plus légers.

Une autre option consiste à prendre quelque chose de sucré pour le déjeuner, comme une grande portion de yaourt grec avec des fruits et des noix, a expliqué Wilson.

Le déjeuner classique d’un sandwich peut être excellent lorsque vous prenez du volume, mais peut également correspondre à vos objectifs de coupe si vous gardez un œil sur la taille des portions, a déclaré Wilson, ajoutant qu’ils peuvent être un excellent moyen d’intégrer des légumes dans votre alimentation.

Dîner pour prendre du volume :

Les sources de protéines n’ont pas besoin d’être aussi faibles en gras dans cette phase, a déclaré Wilson. Il a recommandé un steak ou du saumon (“riche en protéines et dense en calories”), un féculent comme du riz au jasmin avec de l’huile d’olive et un peu d’assaisonnement, et une salade avec des croûtons, du fromage et une vinaigrette telle que ranch, française ou italienne.

Dîner à couper :

Optez pour une viande plus maigre comme une poitrine de poulet ou du poisson blanc.

Les sauces faibles en calories telles que Buffalo empêchent les viandes d’avoir un goût fade. “J’utilise pas mal de sauce Buffalo lorsque je fais mes spectacles de musculation”, a déclaré Wilson.

Remplacer le riz par des pommes de terre au four avec un peu d’huile d’olive ou de beurre et de sel fournit plus de volume de calories et vous aide à vous sentir rassasié, a-t-il déclaré.

Servir avec une salade, mais évitez les croûtons et le fromage et optez pour une vinaigrette plus légère comme le vinaigre balsamique, peu calorique mais très savoureux.

Collation avant le coucher pour prendre du volume :

Collation avant le coucher à découper :

Préparez une version plus légère avec de la poudre de protéines, de l’eau ou du lait d’amande et des baies, éventuellement avec quelques noix si vous avez quelques calories de plus pour jouer. “Pas une portion énorme, mais juste assez pour être sûr que vous ne vous réveillez pas affamé au milieu de la nuit et que vous ne pillez pas le réfrigérateur”, a déclaré Wilson.