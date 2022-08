Comment modifier ou annuler l’envoi d’un iMessage sur iPhone

Le nouveau logiciel iPhone iOS 16 d’Apple, attendu en septembre, vous permettra pour la première fois de modifier et d’annuler l’envoi de messages texte.

Cela signifie que vous pourrez revenir en arrière et corriger une faute de frappe ou supprimer un message si vous l’avez envoyé à la mauvaise personne. Et la personne à qui vous envoyez un SMS verra le texte mis à jour, ou que vous avez supprimé un message, tant qu’elle exécute également iOS 16.

La fonctionnalité est déjà disponible dans la version bêta publique, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone dès maintenant. Mais sinon, vous verrez cette fonctionnalité une fois que le logiciel sera disponible pour tout le monde à l’automne. Vous aurez juste besoin d’un iPhone sorti en 2017 ou plus tard. Et, plus important encore, la personne à qui vous envoyez des SMS doit également disposer du logiciel mis à jour.

Voici ce que vous faites.