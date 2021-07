Comment Moderna a fabriqué son vaccin ARNm Covid si rapidement : Noubar Afeyan

Presque toutes les personnes hospitalisées pour Covid-19 ne sont pas vaccinées – 99,9% en mai pour être exact, selon un récent Reportage de la presse associée. Pourtant, 13% des adultes américains ont déclaré qu’ils n’obtiendraient « certainement pas » de vaccin COVID-19 aussi récemment que fin mai, selon Moniteur de vaccin COVID-19 de la Kaiser Family Foundation. Un autre 12% voulaient « attendre qu’il soit disponible pendant un certain temps pour voir comment cela fonctionne pour d’autres personnes ». Vacciner la majorité de la population est le meilleur moyen d’éviter de nouvelles poussées de variantes en constante évolution, comme la variante delta actuelle, qui se propage rapidement aux États-Unis et dans d’autres pays. Pourtant, le co-fondateur de Moderna Noubar Afeyan comprend l’hésitation à obtenir un nouveau vaccin. « Les vaccins sont sortis dans un [short] délai que les gens ont supposé automatiquement, cela ne peut pas être sûr », a déclaré Afeyan lors d’une conférence à Massachusetts Institute of Technology en mai. « En fait, beaucoup, beaucoup de gens étaient à la télévision, affirmant que – des experts d’ailleurs – que si cela est fait en moins de cinq ans, cela doit être dangereux, ce qui est faux. « Néanmoins, les gens sont confus. » Ce que les gens pourraient ne pas comprendre, c’est que des recherches approfondies ont été menées sur la technologie de l’ARNm et d’autres vaccins à ARNm pendant des années. Cette décennie d’expérience et l’innovation de la technologie de l’ARNm elle-même ont permis à Moderna de produire son vaccin à ARNm Covid si rapidement que la pandémie a frappé. Et cela pourrait aussi changer l’avenir de la médecine. Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont le vaccin à ARNm Moderna Covid-19 a été développé.

La chronologie : Un vaccin en moins d’un an

Il est vrai que Moderna’s Le vaccin à ARNm était prêt à une rapidité remarquable, tout comme celui de Pfizer. Des scientifiques chinois mettent la séquence génétique du nouveau coronavirus en ligne le 11 janvier. Au cours des deux jours suivants, le NIH et Moderna l’ont utilisé pour élaborer un vaccin. Afeyan se souvient avoir reçu un appel clé concernant le développement du vaccin Covid-19. « Le 21 janvier, anniversaire de ma fille… J’ai reçu un appel de Davos [during The World Economic Forum] du PDG de Moderna », dit-il. Bancel avait été approché par un certain nombre de groupes de santé publique lors de la conférence « l’exhortant » à travailler sur un vaccin. « Nous avons littéralement décidé du jour au lendemain… d’essayer de le faire », a déclaré Afeyan au MIT. Moderna a livré le premières doses de son vaccin Covid-19 au NIH pour des tests le 24 février 2020, et « le premier coup de Moderna est entré dans le bras d’un volontaire à Seattle le 16 mars 2020 », selon Afeyan. Après avoir testé le vaccin Moderna sur 30 000 volontaires, le 18 décembre 2020, la FDA l’a autorisé pour une utilisation publique d’urgence, et trois jours plus tard, les premiers vaccins Moderna ont été administrés aux agents de santé de première ligne, selon Afeyan.

Plus d’une décennie de recherche pour innover l’ARNm en tant que « bioplateforme »

L’une des raisons pour lesquelles le développement du vaccin à ARNm Covid de Moderna a progressé si rapidement est que les scientifiques travaillaient avec l’ARNm depuis des années. « Les technologies d’ARN messager sont en développement du point de vue de la science fondamentale depuis plus de 15 ans », Kizzmekia Corbet, le responsable scientifique de l’équipe des vaccins contre le coronavirus et de l’immunopathogenèse du NIH, qui a contribué à rendre le vaccin possible, a déclaré au Record du NIH. Et Moderna travaille avec la technologie de l’ARNm « depuis sa création en 2010 pour une myriade de domaines thérapeutiques », y compris les thérapies contre le cancer, a déclaré Afeyan à CNBC Make It (par le biais d’un publiciste), et avec le développement clinique de vaccins antiviraux à base d’ARNm depuis 2015. Ce que Moderna a fait pendant bon nombre de ces années a été de développer l’ARNm comme ce que les scientifiques appellent une bioplate-forme, ce qui permet un développement plus rapide des vaccins. Les bioplateformes sont des systèmes qui peuvent facilement être mis à l’échelle et adaptés à de nombreuses maladies différentes. Traditionnellement, le développement de tout vaccin a été essentiellement une effort sur mesure. « Les avantages d’une bioplate-forme sont la capacité de redéployer rapidement la plate-forme une fois établie et affinée – dans le cas de la plate-forme d’ARNm de Moderna, pour créer et tester de nouveaux vaccins basés sur de nouvelles séquences virales », a déclaré Afeyan à CNBC Make It (au moyen d’un journaliste). Tout cela rend les vaccins à ARNm pratiquement programmables. Corbet et Bancel décrit le processus en tant que « plug and play ». « MRNA est toujours composé de quatre mêmes lettres, a déclaré Bancel dans le podcast Andreessen Horowitz de décembre, « Bio mange le monde. » (L’ARNm est du matériel génétique, similaire à l’ADN, donc son « code » est exprimé par des lettres.) Ce sont « les quatre lettres de la vie, comme les zéros et une dans le logiciel », a déclaré Bancel. « C’est comme un logiciel ou LEGO. » « La seule différence entre » les vaccins à ARNm est « l’ordre de la lettre; les zéros et les uns de la vie », a déclaré Bancel. « Le processus de fabrication est le même, les équipements sont les mêmes, avec les mêmes opérateurs. C’est la même chose. Et c’est pourquoi nous avons pu aller si vite.

Développement de vaccins plus rapide à l’avenir