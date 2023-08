Comment Modelo a détrôné Bud Light pour devenir la bière américaine la plus vendue

Le propriétaire et distributeur américain de Modelo Especial tient à souligner que l’ascension de la marque au sommet du marché de la bière du pays ne s’est pas faite du jour au lendemain.

« Le fait que nous soyons devenus la bière n°1 en Amérique en raison des mouvements d’un concurrent n’est pas exact », a déclaré Jim Sabia, vice-président exécutif et directeur général de Marques Constellation ‘ division bière.

« Nous avons prévu de devenir la bière n°1 en Amérique au cours des deux prochaines années ; c’est arrivé plus vite que prévu », a-t-il déclaré.

Sabia a déclaré que la société estimait que Modelo Especial serait la bière n ° 1 aux États-Unis d’ici 2025. La chute des ventes de Bud Light a changé cela.

Modelo Especial a repris la première place de Bud Light sur le marché américain de la bière en mai et a conservé le titre depuis, selon les données de Nielsen IQ analysées par la société d’investissement Wedbush Securities. Les données montrent qu’au cours des quatre semaines terminées le 20 mai, la part de Modelo dans les ventes totales de bière est passée à 10,7 %, tandis que celle de Bud Light est tombée à 9,6 %.

Les analystes disent que l’ascension de Modelo a été accélérée par la réaction conservatrice contre Bud Light et sa société mère, Anheuser-Busch InBev , après s’être associé à l’activiste et influenceur transgenre Dylan Mulvaney le mois précédent. Mais Modelo gagnait du terrain sur le marché américain de la bière depuis des années.

« Cela a longtemps été une question de temps, sinon de moment. Ces tendances se développent depuis longtemps », a déclaré Bart Watson, économiste en chef de la Brewers Association. « Modelo est en hausse et Bud Light est en déclin, car nous avons constaté des changements globaux sur le marché de la bière au cours des 10 dernières années. »

Maintenant, il est peu probable que Modelo cède la première place à Bud Light.

« Maintenant que Modelo a dépassé Bud Light, la croissance de Modelo restera probablement plus forte », a déclaré Gerald Pascarelli, vice-président senior de la recherche sur les actions chez Wedbush Securities. « Il n’y a vraiment aucun scénario à ce stade où vous verriez Bud Light retrouver sa position de n ° 1. »

Constellation dit avoir vu le potentiel de Modelo Especial dès les années 1980, lorsque la division bière de l’entreprise n’était que l’importateur américain de Modelo, Corona et d’autres bières mexicaines de la famille de marques.

« Nous avons introduit Modelo Especial aux États-Unis en 1982 et il a connu une croissance à deux chiffres en 37 ans sur 41, ce qui est assez incroyable », a déclaré Greg Gallagher, vice-président du marketing de marque pour Modelo chez Constellation Brands.

« Ce n’est pas une phase. Ce n’est pas un feu de paille. C’est une longue histoire de croissance stable et significative. Nous avons donc prouvé que nous pouvons le faire sur le long terme », a-t-il ajouté.

La bière mexicaine est devenue de plus en plus populaire aux États-Unis au fil des ans. Sa domination se manifeste sur plusieurs marques au-delà de Modelo. Voici les ventes globales et le classement du marché des marques mexicaines au cours des 12 semaines se terminant le 15 juillet, selon NielsenIQ et Wedbush Securities :

N ° 1: Modelo Especial, 1,02 milliard de dollars

N ° 6: Corona Extra, 571,6 millions de dollars

N ° 16: Pacifico, 97,9 millions de dollars

N ° 17 Dos Equis, 96,6 millions de dollars

N ° 19 Coronita Extra 80,2 millions de dollars

No 20 Corona Familier 72,3 millions de dollars

Le Mexique envoie plus de bière aux États-Unis que n’importe quel autre pays. Entre 2013 et 2023, les importations américaines de bière en provenance du Mexique ont plus que doublé, selon les données du Beer Institute.

Mais lorsqu’il s’agit de succès sur le marché mexicain de la bière, Constellation est relativement intouchable.

« Constellation Brands est en quelque sorte le seul jeu en ville quand on regarde les principales importations mexicaines », a déclaré Pascarelli. « Ils sont vraiment une marque unique étant donné qu’ils ont les deux plus grandes importations mexicaines aux États-Unis. »

Selon les données de Circana, les ventes de Constellation représentent 92,5 % des parts en dollars de l’ensemble de la catégorie des importations mexicaines.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.