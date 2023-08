Comment Modelo a battu Bud Light sur le marché américain de la bière

La chanson de l’été est australienne, et la bière de l’été est mexicaine.

Modelo Especial est désormais la bière la plus vendue aux États-Unis, après avoir pris la couronne à la Bud Light assiégée. Modelo a dépassé Bud en termes de ventes dans les magasins de détail en mai et juin de cette année.

Pour ceux qui ne prêtent pas une attention particulière à l’industrie de la bière, Modelo, qui appartient à Constellation Brands, devenir la bière préférée des États-Unis peut sembler un peu surprenant. Cela ne devrait pas être le cas – la croissance de la marque fait partie de certains changements en cours dans le secteur dans son ensemble.

La récente réaction contre Bud Light à propos de son accord marketing avec un influenceur transgenre (et la colère générale face aux bières qui se sont réveillées) a peut-être un peu accéléré les choses, mais les experts disent que cela arriverait probablement tôt ou tard, peu importe. Bien avant le boycott de Bud Light, la marque avait connu des déclins pluriannuels. Pendant ce temps, Modelo affichait une croissance constante. Finalement, il a pu rattraper et dépasser Bud Light dans les ventes au détail en magasin.

Il y a un nouveau roi – ou plutôt rey – des bières

« C’était une chose inévitable. Modelo allait devenir la bière n ° 1 du pays, point final », a déclaré Bryan Roth, analyste pour Feel Goods Company, un studio de marques de boissons et rédacteur en chef de sa newsletter, Sightlines +. « C’était une histoire déjà écrite, et Bud Light a justement eu cette controverse cette année, qui a accéléré l’accès à ce chapitre de l’histoire. »

Maintenant, il y a un nouveau roi – ou plutôt rey – des bières.

La démographie est le destin, mais pour la bière

Il y a dix ans, Modelo ne figurait même pas parmi les 10 meilleures bières, mais elle a gravi les échelons. En 2018, Modelo était la septième bière américaine dans le commerce de détail en dollars. Au début de cette année, il était deuxième.

Une combinaison de facteurs a propulsé Modelo ces dernières années, a déclaré Garrett Nelson, vice-président et analyste principal des actions chez CFRA Research, dans un e-mail, notamment «la popularité croissante des marques de bière importées, les changements démographiques, la croissance de la capacité de Constellation à répondre aux demande, et plus récemment, la disparition de Bud Light.

Alors que de plus en plus de buveurs latinos et hispaniques ont atteint l’âge légal pour boire, leurs préférences ont modifié le mélange global de bières vendues aux États-Unis. La population hispanique croissante du pays a stimulé la croissance de Modelo.

« La marque Modelo sur-indexe les consommateurs hispaniques non acculturés », a déclaré Vivien Azer, analyste de recherche senior chez Cowen, notant qu’en 2016, la société avait déclaré que 3 points de son algorithme de revenus provenaient simplement de la croissance de la population hispanique aux États-Unis. . Le Wall Street Journal souligne que 70% des consommateurs de Modelo étaient hispaniques au cours de son exercice 2019.

Il a également décollé auprès des consommateurs non hispaniques, qui, selon Constellation, représentent désormais 45% de sa base. Le site Web Good Beer Hunting souligne que plus de ménages non hispaniques achètent Modelo que de ménages hispaniques, mais les Hispaniques consomment plus de Modelo en volume que les non-hispaniques.

Modelo est la première marque en Californie et dans les régions métropolitaines de Chicago, Dallas et Baltimore. Les bières importées du Mexique, en particulier, se sont bien comportées ces dernières années, contrairement aux importations en provenance d’autres pays. Comme le note le New York Times, les importations de bière mexicaine aux États-Unis ont doublé de 2013 à 2022, tandis que les importations de partout ailleurs ont diminué.

« Pour une raison quelconque, les buveurs américains associent vraiment les bières mexicaines importées à la saison des plages, à une sorte de luxe abordable, à un style de vie attrayant et actif, de sorte qu’ils obtiennent un peu d’auréole là-bas », a déclaré Dave Infante, chroniqueur de bière pour VinePair. et l’éditeur du bulletin d’information sur les boissons Fingers. « Il y a des tendances puissantes, larges et s’étendant sur plusieurs décennies qui sont à l’origine d’une marque comme Modelo, et Constellation a, pour la plupart, fait du bon travail pour s’assurer qu’elles ne le font pas. [mess] et laissez-le continuer à cuisiner et à gagner en popularité.

« Vous entendez beaucoup de gens dire dans cette industrie que personne ne veut boire la même bière que son père »

Corona, qui appartient à Grupo Modelo, était plus grande aux États-Unis depuis beaucoup plus longtemps et a moins de nouveauté avec les buveurs aux États-Unis, a déclaré Infante. Modelo joue également mieux dans les canettes, que les consommateurs préfèrent lorsqu’ils récupèrent dans un magasin.

Modelo a un prix plus élevé que les bières telles que Bud Light, et son succès fait partie d’une tendance plus large des consommateurs à échanger des marques plus chères et une sorte de premiumisation dans l’espace de l’alcool mettant l’accent sur la qualité.

Les jeunes buveurs sont également à la recherche de quelque chose de nouveau, que certains semblent avoir trouvé à Modelo. « Vous entendez beaucoup de gens dire dans cette industrie que personne ne veut boire la même bière que son père », a déclaré Infante. « C’est cliché parce que c’est largement vrai. »

Celui-ci pique pour AB InBev

Le chemin vers l’atterrissage de Modelo sur les genoux de Constellation Brands passe par Anheuser-Busch InBev, la société propriétaire de Bud Light.

En 2012, AB InBev a décidé d’acquérir Grupo Modelo, qui fabrique Modelo et Corona, entre autres marques, dans le cadre d’un accord de 20 milliards de dollars. Le ministère de la Justice a décidé de bloquer la fusion, affirmant qu’elle nuirait à la concurrence et entraînerait potentiellement une hausse des prix. Finalement, les parties sont parvenues à un accord pour permettre l’acquisition. Il a obligé AB InBev à décharger son activité Modelo aux États-Unis sur quelqu’un d’autre. C’est ainsi que Constellation Brands, une entreprise de vins et spiritueux relativement petite à l’époque, a pris les rênes.

Il est difficile de jouer des contrefactuels, mais la croissance de Modelo n’aurait peut-être pas eu lieu si elle était restée dans le portefeuille d’AB InBev au lieu d’atterrir dans celui de Constellation, a déclaré Roth. «C’était une entreprise connue pour ses vins et spiritueux, Arbor Mists, ses refroidisseurs de vin et sa vodka Svedka. Et quand ils ont eu accès aux importations de bière mexicaine avec Corona et Modelo, cela a mis quelque chose dans leur portefeuille qu’ils n’avaient pas eu auparavant, mais leur a également donné l’opportunité de se concentrer sur quelque chose d’unique dans l’espace de la bière américaine et d’attirer l’attention sur un d’une manière que d’autres ne pouvaient pas », a-t-il déclaré.

Sous l’égide d’AB InBev, Modelo et Corona n’auraient été que deux autres bières. Chez Constellation, ils sont quelque chose de spécial.

Modelo a commencé à diffuser des publicités en anglais en 2015. La marque a signé un accord pour devenir la bière officielle de l’UFC en 2017, en remplacement de Bud Light, et elle a déployé ses ailes à partir de là. « Ce sont des marques, Modelo en particulier, qui ont beaucoup retenu l’attention de Constellation Brands – elles avaient la puissance financière derrière pour concrétiser ces partenariats et ces promotions », a déclaré Roth.

Si vous êtes Bud Light, vous ne passez pas un bon moment en ce moment

Le gain de Modelo n’est pas vraiment la perte de Bud Light en soi. Les prix différents signifient probablement que d’autres bières ont pris un peu plus de vitesse à la suite des difficultés de Bud. « Il semble en fait que ce soit Miller Light, Coors Light, Pabst et Yuengling qui prennent part au boycott de Bud Light », a déclaré Azer.

Les choses ne vont pas très bien pour Bud Light en ce moment ou pour AB InBev plus largement, même si elles ne sont pas désastreuses.

Les retombées de la controverse sur le partenariat marketing de Bud Light avec l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney ont eu des effets d’entraînement durables. Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a déclaré que ses ventes et ses bénéfices avaient chuté aux États-Unis au deuxième trimestre. C’était le résultat de la perte de parts de marché et du fait de devoir dépenser plus pour le marketing et le soutien des distributeurs touchés par inadvertance par le boycott de Bud Light. Les bénéfices d’AB InBev ont toutefois dépassé les attentes et la société a déclaré avoir réalisé une enquête auprès des consommateurs au cours du trimestre montrant que 80% des personnes étaient favorables ou neutres à la marque Bud Light.

Bud Light était sur le déclin bien avant la poussière de Dylan Mulvaney, et la société a des problèmes au-delà de cela. Infante a déclaré que les efforts pour faire de Bud Light Next, une bière sans glucides, une chose au cours de la dernière année ont échoué. « Il s’agit essentiellement d’un non-facteur dans le portefeuille global de l’entreprise », a-t-il déclaré. C’est un problème qui ajoute probablement du sel aux blessures actuelles des distributeurs.

AB InBev, qui a récemment annoncé des licenciements d’entreprises, semble vouloir éviter tout ce qui pourrait être controversé pour le moment. « Les gens veulent profiter de leur bière sans débat », a déclaré Michel Doukeris, directeur général d’Anheuser-Busch, lors de l’appel aux résultats de la société. AB InBev va se concentrer sur la commercialisation de ses bières par le biais de ligues sportives et d’organisations qui soutiennent les familles de militaires et les agriculteurs, a-t-il noté, se penchant apparemment sur des arènes qui, espère-t-il, seront considérées comme non problématiques.

« Avant la controverse, Bud Light avait 14% de la bière vendue dans les chaînes de vente au détail, et ils tournent maintenant autour de 10%, ils ont donc perdu, en fait, 4% de part de toutes les bières vendues en volume », a déclaré Roth. Il a maintenant atteint un plateau, ce qui signale à la fois que le pire est probablement passé et qu’il sera difficile de regagner le terrain qu’ils ont cédé. « Peuvent-ils récupérer ce qu’ils ont perdu ? dit Roth. « Avec une certaine partie de la clientèle, la réponse est clairement non. »

« Les consommateurs qui ont choisi de quitter la franchise Bud Light ont probablement quitté la franchise définitivement »

Azer a déclaré que même l’offre de Bud Light d’un rabais de 15 $ sur les achats autour du 4 juillet était tombée à plat. « Les consommateurs qui ont choisi de quitter la franchise Bud Light ont probablement quitté la franchise de façon permanente », a-t-elle déclaré.

Dans un e-mail à Vox, un porte-parole d’Anheuser-Busch a déclaré que son portefeuille continue d’être le leader de la catégorie de la bière en tant que brasseur n ° 1 et a souligné la force des ventes de bière pression sur place de l’entreprise, c’est-à-dire dans un bar ou un restaurant, pour Michelob Ultra et Bud Light. Ils ont dit que, depuis le début de l’année, Bud Light reste la première marque de bière du pays pour le suivi sur place en dollars et en volume.

L’avenir de la bière est peut-être que personne ne sera le roi de la bière

Il est difficile de savoir où se dirige l’industrie de la bière, que ce soit Modelo ou Bud Light ou l’ensemble du secteur.

Roth a déclaré qu’il pensait qu’il était possible et même probable que Michelob Ultra, qui est fabriqué par AB InBev et considéré comme une sorte d’option de bière plus saine, prenne bientôt la deuxième place des bières, ce qui propulserait Bud Light à la troisième place. Les ventes de bière plus largement aux États-Unis sont de toute façon en baisse. Les entreprises brassicoles doivent trouver de nouvelles façons de commercialiser leurs marques auprès de différents consommateurs et courent le risque de tomber dans un piège à ours. C’est en quelque sorte la façon dont Bud Light s’est retrouvé dans sa situation actuelle en premier lieu.

Infante pense que l’ère d’une bière pouvant être tout pour tout le monde est révolue, du moins pour le moment – ​​les entreprises doivent rester dans une voie et ne peuvent pas vraiment élargir leur réseau. « Nous ne verrons pas un autre produit de type Bud Light, je ne pense pas, encore une fois dans cette catégorie pendant encore quelques décennies au moins », a-t-il déclaré. « Si ce type de produit tout marché doit revenir, ce sera le cas à l’avenir, mais ce ne sera pas le cas pour le moment. »

En attendant, bas en haut.