Comment Miranda Lambert a appris à connaître son mari après le mariage

Miranda Lambert et son nouveau mari s’est peut-être marié rapidement, mais leur lien n’a jamais été aussi fort.

Cette semaine, le chanteur de « House That Built Me » s’est entretenu avec SiriusXM Le spectacle Storme Warren sur la façon dont elle et son mari Brendan McLoughlin, avec qui elle a épousé en janvier 2019 après seulement quelques mois de fréquentation, ont pu en apprendre plus sur l’autre grâce à la pandémie de coronavirus qui ralentit le rythme de leur vie autrement bien remplie.

«Nous ne sommes pas sortis ensemble très longtemps avant de nous marier», a-t-elle expliqué à l’hôte. «Et donc nous avons en quelque sorte vraiment, vraiment, vraiment appris à nous connaître. Parce que c’était juste nous deux sans distraction, dans ma ferme en dehors de Nashville. Et donc j’en étais vraiment reconnaissant parce que cela nous a vraiment fort. »

Elle a poursuivi: « Je pense que cela a fait cela pour beaucoup de couples, en particulier beaucoup de mes amis ne voient pas vraiment leur moitié parce que nous sommes toujours dans des directions différentes. Mais avec tout ce qui s’est passé l’année dernière, je pense que tout le monde a été forcé de renouer avec eux-mêmes et avec des gens qu’ils aiment vraiment et qui leur sont proches. «