Comment Minions 2: The Rise of Gru explique le capitalisme

Si quelqu’un vous demandait de décrire les Minions, que diriez-vous ? Vous détaillerez probablement leurs petits corps jaunes en forme de pilule, vêtus de salopettes et de lunettes surdimensionnées. Peut-être pourriez-vous fournir le contexte selon lequel les Minions sont des personnages introduits pour la première fois dans le film d’animation pour enfants de 2010 Un moi méprisable, et que leur but est de servir leur méchant maître Gru tout en apportant un soulagement comique à une intrigue autrement dérangeante quoique bizarre. (Un homme veut voler la lune.)

Vous pouvez dire qu’ils parlent une langue de charabia ponctuée de mots anglais reconnaissables comme «banane» (les Minions adorent les bananes) et «patate» et que leurs ressemblances apparaissent sur tout, des bouteilles de shampoing aux tongs. Si vous étiez généralement une personne peu cynique, vous pourriez dire que les Minions sont mignons et que les gens les aiment. Si vous ne l’étiez pas, vous pourriez supposer qu’ils sont des agents de la machine capitaliste, des mascottes prêtes à l’emploi et commercialisables à l’infini qui rendent la destruction du monde aux mains des méga-corporations adorable et amusante.

Depuis cet été, on peut aussi dire que les Minions ont des goûts musicaux très cool. En mai, il a été annoncé que la bande originale de Minions : L’Ascension de Gru (sortie le 1er juillet) présenterait des reprises de succès des années 70 par des favoris cultes contemporains : Phoebe Bridgers couvrant les Carpenters, Tierra Whack sur Santana. Ce n’est pas le seul exemple de la réputation de Minion dans la rue : le blog de vêtements pour hommes Hypebeast a répertorié leurs collaborations de mode les plus récentes, qui incluent l’artiste graphique japonais VERDY, la société de parfums Joya Studio basée à Brooklyn et Supergoopainsi que les collections précédentes avec des it-brands comme BAPE et les valises Away.

Toutes ces marchandises sont un effort flagrant d’Universal Pictures pour convaincre les adultes – apparemment même des adultes sans enfants qui peuvent déjà considérer les Minions comme subversifs ou ironiquement drôles – d’aimer et de se soucier des Minions autant que les enfants le font déjà . Les Minions non besoin pour figurer dans des collaborations streetwear ou sur des écrans solaires coûteux pour leurs fans les plus fervents (familles) pour acheter des billets pour voir Minions 2. Mais les Minions, avant tout, reposent sur un principe unique : ils doivent être tout, tout le temps – un peu comme le système économique dans lequel nous vivons.

Que sont les minions ?

Si vous ne savez vraiment pas ce que sont les Minions ou si vous souhaitez entendre plusieurs faits amusants à leur sujet, en 2015, mon collègue Phil Edwards a écrit 2 000 mots sur ce sujet. Le plus intéressant est que canoniquement, les Minions existent depuis au moins 60 millions d’années (le premier Sbires le film les montre au service d’un Tyrannosaurus rex), sont tous des hommes (ou ont des noms traditionnellement codés par des hommes) et sont immortels (les mêmes personnages servent les anciens pharaons égyptiens, Dracula et Napoléon). Plus important encore, les Minions sont motivés uniquement par leur désir de servir un maître méchant et deviennent très déprimés lorsqu’ils en manquent.

Les Minions sont les créations de Pierre Coffin et Chris Renaud, les directeurs du Un moi méprisable franchise, qui comprend trois films (un quatrième devrait sortir en 2024) et deux films centrés exclusivement sur les Minions. Leur design a été inspiré par les Oompa Loompas orange vif de l’original Willy Wonka et la chocolaterie film, ainsi que le court Jawas poilu de Star Wars : Épisode IV — Un nouvel espoir. Coffin et Renaud expriment eux-mêmes les Minions et ont déclaré au LA Times que les Minions sont drôles parce qu’ils sont essentiellement des enfants. « Ils perdent leur concentration, ils ne sont pas très intelligents », a déclaré Renaud.

Qu’y a-t-il de si génial (et de terrible) chez les Minions ?

Les Minions tels que nous les connaissons aujourd’hui n’étaient pas dans le script original des années 2010 Un moi méprisable. « Dans le premier film, ils étaient dépeints comme cette grande armée de voyous musclés faisant le sale boulot de l’archi méchant Gru et nous avons rapidement réalisé qu’ils étaient très peu attrayants et faisaient de Gru un anti-héros totalement antipathique », a déclaré Coffin au Guardian dans 2015. Afin de rendre Gru charmant, ils ont rendu les Minions mignons.

Le fait qu’ils soient adorables est précisément ce qui rend les Minions si charmants et aussi si insidieux. Avec une comédie burlesque et une maladresse clownesque, les Minions permettent aux enfants de se voir dans les personnages et permettent aux adultes de les flatter. Le LA Times a raconté en 2013 que lorsque le PDG d’Illumination Studio, Chris Meledandri, les a montrés à des animateurs japonais, ils les ont qualifiés de « kawaii » ; le fait qu’ils parlent dans un charabia pour la plupart inintelligible leur permet de traduire de manière transparente à travers les frontières internationales.

Pourtant, les Minions sont, à la base, des serviteurs du mal, à la fois à l’écran et en ligne. Dans un article de 2015 pour The Awl intitulé « How Minions Destroyed the Internet », Brian Feldman affirme qu’en étant l’idéal platonique d’une mascotte de franchise – des ardoises vierges agréables au goût et reconnaissables qui peuvent être faites pour faire ou dire ce que nous voulons – ils sont devenus le mème parfait. « Les Minions ont été conçus pour être tout et rien à la fois », écrit-il. Par conséquent, presque tous les mèmes peuvent présenter un Minion et cela aurait du sens.

Au cours des années 2010, les Minions sont devenus synonymes d’un certain type de mème en particulier : le « mème de maman Facebook », faisant référence aux images concises, parfois mal orthographiées et frites qui disent des choses comme « Je me fiche de ce que tu penses à moi! Sauf si vous pensez que je suis génial, auquel cas vous avez raison. Continuez… » ou « Rangez votre téléphone et faites attention à ceux qui vous parlent ? il y a une application pour ça, ça s’appelle RESPECT. Un article de Business Insider de la même année intitulé «Les adolescents sur Facebook supplient leurs mères d’arrêter de publier des mèmes de dessins animés bizarres qui n’ont aucun sens» détaille les retombées de ce phénomène.

L’absurdité des Minions existe également dans le monde physique, en s’appuyant sur la qualité surréaliste et étrange des mèmes : les gens ont créé des courses Minions 5K, des Minions Tic Tacs, de la lingerie Minions, des citrouilles Minions, un string pour hommes au crochet Minions, et tant d’autres. qu’un journaliste de Vice a essayé de vivre tout un week-end uniquement avec les produits Minions.

Qu’est-ce que les Minions ont à voir avec le capitalisme ?

En étant tout à la fois – vous pouvez trouver des mèmes Minions où les Minions sont gays et fiers et des mèmes Minions où les Minions détestent les homosexuels – les Minions sont l’expression la plus pure du capitalisme, qui exalte la croissance et l’expansion au détriment de normes claires de moralité ou la logique. La grande ironie, cependant, est que les Minions sont avant tout des ouvriers : la classe la plus exploitée dans les systèmes capitalistes.

C’est le sens de ce qui pourrait être mon article académique préféré de tous les temps, « Beautiful Exploitation. Notes sur les sbires non libres. La pièce, qui est traduite du polonais, comprend des phrases telles que « L’uniforme de la classe ouvrière s’accroche au corps des Minions » et « La peau jaune vif des Minions les empêche de rejeter ou d’abandonner leur identité de classe ». le cas où les Minions incarnent la main-d’œuvre idéale et sont exploités par elle.

« Ils sont standardisés, hautement interchangeables et désespérés pour tout emploi qu’ils peuvent trouver », écrit Szklarczyk. « ils ne saignent ni ne se cassent, ils ne nécessitent pas de soins, ils sont infatigables, insensibles à la croissance ou au vieillissement, ils restent immuables et immuablement prêts à travailler.

Leur exploitation vient, selon elle, non seulement de leur maître Gru mais aussi d’Universal Pictures. En étant dépeint comme le prolétariat indiscipliné, le film présente les Minions comme des créatures stupides et infantiles qui ne peuvent s’actualiser que sous le capitalisme : Servir un maître qui appartient à la « jet-set transnationale » de méchants codés milliardaires qui possèdent des jets privés et vivre dans des palais est la seule façon dont ils semblent atteindre le bonheur. Pendant ce temps, le film suggère que la liberté du Minion vis-à-vis de ces maîtres est « empêchée par les capacités cognitives ostensiblement limitées des classes ouvrières. Ainsi, le labeur du sujet naissant est finalement ridiculisé.

Il pourrait être possible d’affirmer qu’en illustrant les effets du capitalisme, le Un moi méprisable franchise produit en fait des commentaires anticapitalistes. Szklarczyk n’y croit pas : Parce que Gru est finalement un bon maître pour les Minions, les films échouent en tant que critiques du système et conditionnent en fait les enfants à vivre dans un monde inégal. « Dans un tel monde, ceux qui ne se rangent pas du côté de Gru sont considérés comme induits en erreur, dans l’erreur ou tout simplement dans l’erreur », écrit-elle.

Voilà, en bref, comment le capitalisme se conditionne et se vend : ceux qui sont incapables d’accepter le marché libre comme un adorable et beau terrain de jeu où chacun se sent heureux et s’épanouissent sont tout simplement trop stupides et puérils pour en récolter les bénéfices. Ce n’est pas un mystère quant à la raison pour laquelle les critiques les plus fervents des Minions sont des jeunes de gauche culturellement conscients, des gens qui pourraient les trouver esthétiquement effrayants ou grincer des dents mais métaphoriquement représentant quelque chose de beaucoup plus sinistre.

Ainsi, il n’y a qu’une seule solution : nous devons libérer les Minions, tout comme nous devons nous libérer nous-mêmes.

