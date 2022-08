Comment Millie Bobby Brown est-elle devenue célèbre ? Retour sur les débuts de la star de “Stranger Things”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le statut de star de Millie Bobby Brown s’est rapidement développé après avoir joué le rôle d’Onze dans la populaire émission Netflix “Stranger Things”. Elle a commencé à jouer Eleven en 2016 et a continué à jouer le personnage dans les émissions quatre saisons. Bien que “Stranger Things” soit ce pour quoi la jeune actrice est la plus connue, elle a également joué dans des films tels que “Godzilla : le roi des monstres” et “Enola Holmes”.

Brown a commencé à jouer Eleven dans l’émission Netflix “Stranger Things” alors qu’elle n’avait que 12 ans en 2016. La dernière saison de l’émission, sa quatrième saison, est sortie en 2022 en deux parties différentes. Dans “Stranger Things”, Brown incarne une jeune fille aux pouvoirs surnaturels qui se lie d’amitié avec un groupe d’enfants qui travaillent tous ensemble pour combattre des créatures terrifiantes qui envahissent leur ville natale de Hawkins. Les quatre saisons de la série ont été un énorme succès.

Il y avait beaucoup d’anticipation pour la sortie de la quatrième saison, car il y avait environ trois ans entre la sortie de la saison trois et la saison quatre. La nouvelle saison a battu le record de Netflix pour les séries en anglais les plus regardées sur la plate-forme, gagnant 781 millions d’heures regardées au cours de ses 28 premiers jours. Les frères Duffer, qui sont les scénaristes de la série, ont annoncé qu’il y aura une autre saison de “Stranger Things”, mais ce sera la dernière de la série.

Avant “Stranger Things”, Brown a joué la jeune Alice dans la série télévisée “Once Upon a Time in Wonderland” en 2013. Elle a fait des apparitions dans de nombreuses émissions comme “NCIS”, “Modern Family” et “Grey’s Anatomy”.

Brown a joué et produit “Enola Holmes”. Elle a également sa propre marque de soins de la peau et de beauté appelée “Florence by Mills” et a participé à de nombreuses campagnes pour différentes marques.

Brown était la plus jeune personne à figurer sur la liste Time 100, a été nominée pour deux Emmy Awards et a remporté un Screen Actors Guild Award en 2017 avec le reste de son casting “Stranger Things” pour la performance exceptionnelle d’un ensemble dans un drame. Série.

Millie Bobby Brown est-elle en couple ?

Brown sort actuellement avec Jake Bongiovi, fils de Jon Bon Jovi. Les deux partagent leur relation sur leurs pages Instagram respectives et ont foulé ensemble les tapis rouges. Leur relation est soupçonnée d’avoir commencé vers juin 2021. Avant Bongiovi, Brown sortait avec le chanteur Jacob Sartorius.

Millie Bobby Brown est-elle sourde ?

Brown est sourd d’une oreille. À sa naissance, elle souffrait d’une perte auditive partielle dans l’une de ses oreilles et, au fil des ans, elle a complètement perdu l’ouïe dans la même oreille.

Y aura-t-il un “Enola Holmes 2” ?

En mai 2021, Netflix a annoncé via Twitter qu’il y aurait une suite au film “Enola Holmes” de 2020 et en janvier 2022, la plateforme a annoncé que le film avait terminé le tournage. Les films, qui sont basés sur les livres de Nancy Springer, laissent beaucoup plus d’histoires à raconter à l’écran. Brown a joué et produit le premier film et a tenu les mêmes rôles pour le second. Il n’y a pas encore de date de sortie pour le deuxième film.