Comment Miles Teller est-il devenu célèbre ? De ‘Whiplash’ à ‘Top Gun’ et tout le reste

Miles Teller a joué dans de nombreux films populaires, mais sa carrière a vraiment commencé à décoller après avoir joué dans “Whiplash” en 2014. Il a également commencé dans trois films “Divergent”, basés sur les livres populaires de Veronica Roth. Même si Teller est un acteur à succès depuis plus de 10 ans, sa renommée a atteint de nouveaux sommets lorsqu’il a joué dans le nouveau film “Top Gun” avec Tom Cruise en 2022 en tant que Rooster. Ce personnage est devenu aimé du monde entier et a même rendu Teller viral sur TikTok même s’il n’est pas lui-même sur l’application. Sa femme, Keleigh Sperry Teller, a commencé à publier des vidéos de la superstar avec le hashtag “TellerTok” qui est devenu complètement viral et a créé encore plus de buzz autour de la célébrité déjà très populaire.

Dans quels films Miles Teller a-t-il été ?

Le tout premier film de Teller jouait Jason dans “Rabbit Hole” en 2010. Après cela, il a commencé dans “Footloose” puis “Project X”. En 2013, il était dans le film d’amour “The Spectacular Now” face à Shailene Woodley et était dans “21 & Over”.

En 2014, Teller était dans le film “Whiplash” où il jouait Andrew, batteur de jazz dans un ensemble hautement compétitif et d’élite sous l’instructeur Terence Fletcher. Après “Whiplash”, Teller était dans “That Awkward Moment” avec Zac Efron et Michael B. Jordan, puis a joué dans le premier film “Divergent” en tant que personnage imprévisible de Peter. Il a repris le rôle dans “Insurgent” en 2015 et “Allegiant” en 2016. Entre les films “Divergent”, il était dans “Two Night Stand” et “Fantastic Four”.

Après sa course “Divergente”, il était dans “Get a Job”, “War Dogs”, “Bleed for This”, “Thank You for Your Service” et “Only the Brave”. Il a également fait du travail à la télévision dans “Too Old to Die Young” et “The Offer”.

En 2022, il a joué le pilote Lt. Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de Nick “Goose” Bradshaw Goose du film original “Top Gun” de 1986 dans “Top Gun: Maverick”. Après cela, il a joué dans le thriller de science-fiction “Spiderhead” avec Chris Hemsworth.

Miles Teller a-t-il vraiment joué de la batterie dans “Whiplash?”

Teller a effectivement joué de la batterie dans “Whiplash”. En fait, Teller a déclaré dans une interview avec Jimmy Fallon qu’il était un batteur autodidacte et qu’il avait commencé à jouer à l’âge de 15 ans. Il a dit dans l’interview que ce genre de batterie était différent, parce que c’était de la batterie jazz. Teller a dû prendre de nombreuses heures de cours pour le rôle.

Le rédacteur en chef de “Whiplash”, Tom Cross, a déclaré que Teller avait fait environ 99% de la batterie dans le film. De plus, environ 40% des percussions entendues sur la bande originale ont été réalisées par Teller.

Qui est la femme de Miles Teller ?

L’épouse de Miles Teller est Keleigh Sperry, qui est mannequin et joue également dans certains projets, dont le clip vidéo “I Bet You Think About Me” de Taylor Swift dans lequel elle était avec son mari. Les deux se sont rencontrés en 2013 lors d’une fête. pour les Black Keys. En 2017, ils se sont fiancés et se sont mariés à Hawaï quelques années plus tard en 2019.

Sperry est souvent vue en train de soutenir son mari lors de premières de films et d’événements. Elle publie également du contenu en coulisses sur la vie conjugale des couples sur son Instagram et son TikTok. Les vidéos TikTok qu’elle publie de son mari ont été baptisées vidéos “Teller Tok”.

Miles Teller et Shaliene Woodley sont-ils toujours amis ?

Teller et Woodley ont joué ensemble dans “The Spectacular Now” ainsi que dans les trois films “Divergent” et les deux semblent toujours être des amis très proches. Lorsque le nouveau film “Top Gun” est sorti, Woodley a posté une photo d’elle-même devant une affiche du film qui était accompagnée de mots d’éloges dans sa légende, qualifiant cela de “moment de sœur fière”. Avant la rupture de Woodley avec Rodgers, les deux couples étaient en vacances ensemble à Hawaï.