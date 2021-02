Thearon W. Henderson / Getty Images

Ils ont amené Wyatt à des dates de dîner, même celles des restaurants végétaliens branchés de petites assiettes, en bouclant le siège d’auto et en repliant la poussette comme n’importe quelle famille. Ils ont également emballé tous les accessoires pour enfants pour des excursions plus longues, et les deux enfants ont déjà quelques tampons dans leurs passeports.

Quand Kunis a tiré L’espion qui m’a largué avec Kate McKinnon, toute la famille est allée en Hongrie pour l’été, elle et Kutcher ayant décidé que, dans la mesure du possible, ils voulaient toujours que les enfants soient avec eux.

Malgré la présence multiplateforme de Kutcher sur les réseaux sociaux et sa volonté de partager plus de clichés en couple qu’au début, le duo pragmatique a empêché Wyatt et Dimitri d’Instagram.

Lorsque Wyatt est né, il a posté de manière mémorable une poignée de photos de bébé et a dit aux fans qu’ils pouvaient deviner laquelle était la sienne. Le couple a également profité de l’embargo non officiel sur les photos des paparazzi prises des enfants de célébrités que de nombreux points de vente (y compris celui-ci) ont accepté, le nouveau système entrant en vigueur avant la naissance de Wyatt.

Bien que les punaises ne s’envolent jamais entièrement, le duo a pu se déplacer un peu plus confortablement pour emmener ses enfants faire des courses, des fêtes d’anniversaire et d’autres endroits où tout le monde doit parfois emmener ses enfants.