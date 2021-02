Mikel Arteta a utilisé la résurgence de Manchester City comme preuve pour laquelle il est erroné d’annuler les chances d’Arsenal d’une place en Ligue des champions.

Le spécialiste de la télévision, Jamie Carragher, a déclaré: « Il n’y a aucun moyen qu’ils se classent parmi les quatre premiers » après que le match nul d’Arsenal avec Manchester United les ait laissés huit points derrière Leicester en quatrième.

Mais Arteta insiste sur le fait que la nature imprévisible de la saison – qui a vu Arsenal remonter le tableau avec quatre victoires et deux nuls à ses six derniers matchs – signifie qu’il est trop tôt pour suggérer qu’ils ne peuvent pas y arriver.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré: «Je pense qu’il est trop tôt car il y a beaucoup de points.

«Vous devez être cohérent, vous ne dépendez pas seulement de vous-mêmes, alors restons fidèles à ce que nous pouvons faire, à ce que nous pouvons faire de mieux et mieux nous le faisons, plus il y aura de chances de se battre à la fin de la saison. cette.

«Il y a des choses qui ne sont pas vraiment sous notre contrôle pour le moment, mais il y en a beaucoup et c’est ce que nous devons faire le mieux possible.

«Vous voyez les résultats chaque week-end et vous dites:« wow ». Très surpris et la plupart du temps ce n’est pas un ou deux, c’est plus que ça.

«Cela vous montre à quel point la saison a été difficile pour tout le monde et à quel point les choses peuvent changer.