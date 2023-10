Israël a commencé son incursion dans la bande de Gaza ce week-end et, en attendant de plus amples détails, ce sera au centre des discussions de demain. Article quotidien. Aujourd’hui, cependant, j’aimerais parler du nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, et de certains commentaires qui révèlent à la fois les divisions entre ceux qu’il est chargé de diriger et ce que nous pouvons attendre de son mandat de président.

Johnson représente le quatrième district du Congrès de Louisiane depuis 2017. Avant de se présenter aux électionsCependant, il était avocat au sein de l’Alliance Defending Freedom et défendait les lois anti-avortement de l’État et l’interdiction du mariage homosexuel. Bien qu’il n’ait jamais présidé un comité à la Chambre, il a occupé des rôles de plus en plus importants au fur et à mesure de l’avancement de son mandat à Washington.

Il n’en reste pas moins qu’il a passé moins de temps à la Chambre des représentants avant de devenir président que n’importe quel autre orateur au cours des 140 dernières années. Cette inexpérience, cependant, pourrait expliquer en partie pourquoi il a finalement été sélectionné.

En tant que représentant Tom Cole de l’Oklahoma Mets-le“La politique est comme le business du combat, plus vous y restez longtemps, plus vous êtes battu.” Il est probable que Johnson ait bénéficié de son anonymat relatif par rapport à ceux qui avaient brigué le rôle avant lui.

Cet anonymat, cependant, a également donné lieu à un flux constant d’analyses approfondies et d’opinions bien arrêtées sur le nouvel orateur au fil des jours depuis qu’il a accédé à ce poste.

Les histoires sont en grande partie partisanes, avec un côté apparemment convaincu qu’il va sauver le gouvernement tandis que l’autre est convaincu qu’il inaugurera sa chute finale. Ce qui est le plus intéressant, cependant, c’est que les deux parties s’appuient largement sur les mêmes preuves pour tirer ces conclusions. C’est un exemple clair de la division qui existe aujourd’hui entre les partis politiques dans notre culture et nous offre l’occasion de discuter de deux aspects de la carrière de Johnson jusqu’à présent qui pourraient également nous être particulièrement instructifs.

Une vision biblique du monde

Interrogé sur sa position sur des sujets controversés comme le mariage homosexuel et l’avortement, Johnson a répondu : «Va chercher une Bible“, ajoutant plus tard qu’il” aime vraiment[d] tous les gens, quels que soient leurs choix de vie » et que « cela ne concerne pas les gens eux-mêmes ».

Il a conclu en disant que la meilleure façon de comprendre ce qu’il croit sur un sujet donné est « d’aller chercher une Bible dans votre étagère et de la lire – c’est ma vision du monde. C’est ce que je crois et je ne m’en excuse donc pas.

Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas d’accord avec ce que la Bible enseigne sur bon nombre de ces sujets controversés, une vision biblique du monde n’est guère une perspective valable pour gouverner. Et il fallait s’y attendre.

Une telle opposition n’invalide pas la vérité de la parole de Dieu ni l’autorité qu’elle devrait avoir dans la vie de tous les chrétiens, mais nous ne devrions pas être surpris lorsqu’elle sert également de paratonnerre à la critique et à la dérision. C’est pourquoi une vision biblique du monde ne suffit pas à elle seule à transformer notre culture ou la vie de ceux qui y sont encore perdus.

Ici aussi, l’exemple de Johnson peut nous aider.

Plus qu’un accessoire politique

Comme Représentant Brian Fitzpatrick décrit, Johnson n’a pas « acquis un seul ennemi pendant son séjour ici ». Et comme nous l’avons évoqué précédemment, ce n’est pas parce qu’il a refusé de prendre une position ferme sur des questions controversées. Même au-delà de ses arguments passés en faveur du mariage biblique et du caractère sacré de la vie, sa position la plus controversée consistait à œuvrer pour renverser les résultats des élections de 2020.

Indépendamment de ce que vous pensez de ces résultats (pour en savoir plus, voir « Dans quelle mesure les élections américaines sont-elles équitables ? »), plusieurs des précédents candidats à la présidence ont perdu en grande partie à cause de leurs décisions au lendemain de ces élections. Et même si la majorité du Congrès n’est toujours pas d’accord avec ce que Johnson a tenté d’accomplir, le représentant Don Bacon a parlé pour beaucoup lorsqu’il a déclaré qu’il croyait toujours que Johnson “est un homme au fort caractère” et “traite tout le monde avec une immense décence”.

D’autres ont ajouté que “c’est un gars vraiment sympa et il sait bien s’entendre avec les gens”.

En tant que tel, il semble au moins que la vision biblique du monde à laquelle Johnson prétend souscrire est plus que l’accessoire politique dont elle est souvent utilisée par d’autres. Après tout, les Écritures devraient éclairer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon d’agir et notre façon d’aborder les autres. Lorsque la bonté du Christ caractérise nos interactions avec les autres, elle peut nous donner la latitude d’être en désaccord sans être perçue comme désagréable.

La plus haute récompense pour une vie fidèle

Il est impossible de savoir, à moins d’une semaine de l’investiture de Mike Johnson en tant que nouveau président de la Chambre, s’il fera du bon travail en gérant les factions souvent difficiles au sein de son parti et de la Chambre dans son ensemble. . Et la nature de la politique est telle qu’il y aura presque toujours un camp convaincu qu’il a échoué dans sa tentative.

Ma prière ce matin, cependant, est que, alors qu’il tente de diriger la Chambre à travers ces luttes, les mêmes choses concernant son engagement envers les Écritures et sa nature aimable puissent être dites de lui lorsque le prochain orateur prendra sa place.

Cette cohérence s’avérera difficile, mais c’est ainsi que Dieu déterminera si le mandat de Johnson sera couronné de succès. Et cela est également vrai pour chacun de nous.

Warren Wiersbe a écrit un jour que « la plus haute récompense d’une vie fidèle n’est pas ce que vous obtenez mais ce que vous devenez grâce à elle ».

Si notre vision du monde est véritablement définie par un engagement envers la parole de Dieu, alors nous devrions devenir plus gentils et attentionnés.

Votre vie montrera-t-elle ce genre d’engagement aujourd’hui ?